В случае игнорирования компанией Google требований о фильтрации поисковой выдачи от запрещенного контента, в закон будут внесены изменения, позволяющие заблокировать поисковик, сообщил "Интерфаксу" замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

с чего всё началось

Роскомнадзор намерен добиться принятия закона, позволяющего ограничить работу Google на территории России в том случае, если компания продолжит игнорировать требование фильтровать поисковую выдачу в соответствии с российским законодательством.

Гаджеты Гаджеты Представлен смартфон Vivo NEX Dual Display с двумя экранами

Интернет Интернет Instagram запустит специальный профиль для блогеров

Технологии Технологии Минкомсвязи убирает иностранный софт из российского реестра Через полгода Минкомсвязи начнет исключать продукты, основанные на разработках зарубежного происхождения, из реестра отечественного софта.

Гаджеты Гаджеты В России создали гибрид iPhone XS и Apple Watch 4 На корпусе одной из моделей размещены часы Apple Watch 4 (смотрите видео ниже).

Технологии Технологии В Минске приземлился новый самолет, выкрашенный в цвета World of Tanks Новый самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", выкрашенный в фирменные цвета онлайн-игры World of Tanks, приземлился в среду в национальном аэропорту "Минск".

Гаджеты Гаджеты Xiaomi Mi Mix 3S получит 5 камер с главным модулем на 48 Мп

Технологии Технологии Роскачество определило лучшие приложения для покупки авиабилетов Эксперты Роскачества изучили 19 приложений, наиболее популярных в российском сегменте магазинов Google Play и App Store.

Игры Игры Grand Theft Auto V подешевела в четыре раза, но только на три дня

Технологии Технологии Жители Петербурга получат доступ к городской системе видеонаблюдения С помощью мобильного приложения пользователь получит персональный доступ к городской системе видеонаблюдения Санкт-Петербурга.

Технологии Технологии Boeing представил новый бизнес-джет для дальних перелетов Boeing на Международной выставке бизнес-авиации Ближнего Востока представил два новых бизнес-джета модельного ряда BBJ-777X.

Гаджеты Гаджеты Бюджетный смартфон Huawei P Smart 2019 показали на снимках

Интернет Интернет Мемом года по версии Google стал Илон Маск Помимо событий года (лидирует Чемпионат мира по футболу) и людей года, аналитики также представили главные запросы, начинающиеся с «как стать», а мемом года по версии поисковика стал Илон Маск, смотрящий на запуск ракеты Falcon Heavy в феврале этого года.

Гаджеты Гаджеты В Puma перевыпустили «умные» кроссовки 1986 года

Гаджеты Гаджеты Google выпустила новую операционную систему взамен Android Считанные часы назад компания Google добавила в AOSP-код операционной системы Android поддержку фирменного комплекта создания приложений для новой ОС.