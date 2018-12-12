Российское законодательство может быть изменено для более жестких санкционных мер в отношении иностранных интернет-компаний, не исполняющих законы РФ, в частности, блокировки американской корпорации Google. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.

ТАСС 04:27