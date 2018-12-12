Технологии

Роскомнадзор пригрозил изменением закона ради блокировки Google
ТАСС
04:27

Российское законодательство может быть изменено для более жестких санкционных мер в отношении иностранных интернет-компаний, не исполняющих законы РФ, в частности, блокировки американской корпорации Google. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.
ТАСС04:27
с чего всё началось

Роскомнадзор пригрозил заблокировать Google

В случае игнорирования компанией Google требований о фильтрации поисковой выдачи от запрещенного контента, в закон будут внесены изменения, позволяющие заблокировать поисковик, сообщил "Интерфаксу" замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.
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