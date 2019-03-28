Технологии
Роскомнадзор пригрозил блокировкой десяти VPN-сервисамФАН вчера в 13:39
В Роскомнадзоре напомнили, что по закону, касающемуся защиты информации, VPN-сервисы и «анонимайзеры» обязаны ограничивать доступ к запрещенным в РФ интернет-ресурсам. А для этого им придется подключиться к ФГИС.
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с чего всё началось
«Требования о подключении к ФГИС в адрес VPN-сервисов и «анонимайзеров» направляются на основании обращения в Роскомнадзор федерального органа исполнительной власти, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении Роскомнадзора.РБКвчера в 10:03
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Роскомнадзор: Владельцам 10 VPN-сервисов направлены требования о необходимости подключения к ФГИС
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