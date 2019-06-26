Технологии
Роскомнадзор пригрозил Google штрафом в 700 тысяч рублейАМИТЕЛ 17:28
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров анонсировал крупный штраф компании Google за неисполнение российского законодательства по фильтрованию контента выдачи, сообщает РИА "Новости". По его словам, максимальная сумма, на которую может быть оштрафована американская компания, – 700 тысяч рублей.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 23:16, Вашингтон
Технологии
В работе «Википедии» произошел сбой
Стало известно о сбое в работе «Википедии». Об этом сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 21:53
Шоу-бизнес
Лидер «Кар-Мэн» Сергей Лемох отказался от дочери
Обновлено в 14:48
Кино
Умер актер из сериала «Сверхъестественное»
Свою карьеру актер индейского происхождения начал в 1979 году, исполняя в основном роли представителей коренного американского населения, пишет «Газета.ру».
Обновлено в 22:22
Транспорт
На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости
Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.
Обновлено в 13:07
Экономика
Почти 8% россиян платят по четырем и более кредитам
Почти 20% клиентов банков в России на май текущего года одновременно обслуживали не менее трех кредитов, две и более ссуд имели около 42,3% заемщиков.
Обновлено в 22:40
Наука
Беспохмельное пиво создали в России
Обновлено в 06:09
Экономика
Высшее образование в России стало дороже
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено в 20:13
Экономика
Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий
С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено вчера в 08:36
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
Обновлено в 19:11
Общество
Министр Мантуров объяснил выбор люксов в командировках их доступностью
В следующем году Мантуров переночевал в президентском номере отеля Four Season Hotel Mexico City в Мехико почти за 479 000 руб.
Обновлено в 09:17
Политика
Дания может сорвать срок запуска газопровода «Северный поток-2»
Сроки запуска "Северного потока-2" могут сорваться из-за позиции Дании, которая затягивает процесс согласования проекта.
Обновлено в 07:32
Общество
Расширен список получателей 25%-ной надбавки к пенсии в селах
Правительство расширило перечень «сельских» профессий, представителям которых положена 25%-ная прибавка к пенсии.
Обновлено в 08:21
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч Премьер
Обновлено в 13:51
Футбол
Паредес не собирается уходить из «ПСЖ»
Обновлено в 19:05
Политика
Twitter запретит политическую рекламу в Канаде
Компания Twitter запретит в Канаде политическую рекламу в своей социальной сети до начала предвыборной кампании кандидатов и партий, участвующих в парламентских выборах.
Обновлено в 11:55
Армия и оружие
Россия предложила Китаю купить еще одну партию Су-35
Обновлено в 19:55
Общество
Почти 600 домов подтоплены в Иркутской области
В МЧС России проинформировали о том, что пять населенных пунктов в Иркутской области подтоплены паводком, передает ТАСС.
Обновлено в 22:09
Футбол
РФС утвердил новый лимит на легионеров
В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров, с сезона-2020/21 будет действовать формат "8+17", при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.
Обновлено в 06:33
Кино
Вышел трейлер финального сезона сериала «Оранжевый — хит сезона»
Обновлено в 15:02
Общество
В Северной Корее пропал студент из Австралии
На территории КНДР пропал австралийский студент.
Обновлено в 22:10
Экономика
Расходы на охрану окружающей среды в регионах снизились почти на 20%
В начале года регионы России резко, почти на 20%, снизили расходы на охрану окружающей среды.
Обновлено в 16:00
Политика
В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича
Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 03:40
Наука
Ученые нашли способ выращивать новые зубы
Российские и японские ученые выявили клетки, которые отвечают за процесс образования зубной ткани у человека.
Обновлено в 19:01
Происшествия
Неизвестные атаковали военную базу в Колумбии
В колумбийском департаменте Араука в результате двух атак на военную базу с применением взрывчатых веществ ранения получили не менее пяти военнослужащих.
Обновлено в 20:51
Общество
Каждый второй россиянин не отличает ложь от правды
Отличить достоверную информацию от фейков не могут 42% россиян.
Обновлено в 11:38
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России
Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено в 17:50
Армия и оружие
В ДНР назвали шантажом отступление ВСУ
Официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин в эфире НСН назвал причиной такого поведения украинских солдат накопившиеся внутренние противоречия.
Обновлено в 07:19
Общество
Рыбам стоит поверить в себя, а Тельцам срочно нужно отдохнуть
ТЕЛЕЦ Тельцы слишком много работают, вам срочно нужно отдохнуть.
Обновлено в 09:26
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Саратове
Силовики предотвратили совершение террористического акта в Саратове.
Обновлено в 03:32