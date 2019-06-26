Роскомнадзор пригрозил Google штрафом в 700 тысяч рублейАМИТЕЛ 17:28

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров анонсировал крупный штраф компании Google за неисполнение российского законодательства по фильтрованию контента выдачи, сообщает РИА "Новости". По его словам, максимальная сумма, на которую может быть оштрафована американская компания, – 700 тысяч рублей.

Роскомнадзор пригрозил Google штрафом в 700 тысяч рублей

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