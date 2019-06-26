Технологии

Роскомнадзор пригрозил Google штрафом в 700 тысяч рублейАМИТЕЛ 17:28

Александр Жаров уточнил, что на "формальные процедуры" уйдет месяц Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров анонсировал крупный штраф компании Google за неисполнение российского законодательства по фильтрованию контента выдачи, сообщает РИА Новости.
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Роскомнадзор пригрозил Google новым делом

Lenta.ru04:12

Роскомнадзор готовится снова оштрафовать Google

Ведомости05:46

Глава Роскомнадзора пригрозил Google штрафом в 700 тыс. рублей

Известия06:05

Глава Роскомнадзора сообщил о грозящем Google штрафе в 700 тыс. руб

РБК06:39

Google грозит штраф до 700 тыс. рублей за неисполнение российского законодательства

ТАСС05:54

Google грозит штраф до 700 тысяч рублей за нарушение законодательства РФ

Российская газета05:56

Жаров пригрозил Google штрафом в 700 тыс. руб. за снижение фильтрации трафика

Интерфакс06:00
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 21:44, Вашингтон
Здоровье

Врач рассказала, как распознается на начальной стадии рак яичников

Согласно статистике специалистов из США, ежегодно среди американок диагностируется более 20 тысяч случаев развития рака яичников.
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Гитарист «Песняров» погиб в Минске

Обновлено в 05:56
Общество

Населенные пункты Иркутской области затопило из-за сильных дождей

Из-за сильных дождей уровень воды в реках поднялся в среднем на два метра. Затоплены целые улицы городов и деревень.
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Экономика

Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий

С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено вчера в 08:36
Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
Обновлено в 07:16
Происшествия

В Вене произошел взрыв в жилом доме

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
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Политика

Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков

Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 15:55
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Анастасия Решетова впервые высказалась об отношениях с Аленой Шишковой

Решетова подтвердила слова Шишковой о том, что между ними – нормальные отношения.
Обновлено в 06:57
Общество

«Красой России-2019» стала 17-летняя выпускница из Читы

Второй вице-мисс «Краса России» стала Наталья Фёдорова.
Обновлено в 16:30
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

Обновлено в 16:34
Происшествия

Найдены следы сбежавшей с миллионами кассирши Хайруллиной

В башкирском городе Салавате нашли машину, на которой, как предполагалось, могла с семьей скрыться Луиза Хайруллина, которая украла более 20 млн рублей из отделения крупного банка.
Обновлено вчера в 09:20
Политика

Пушков прокомментировал уход Украины из ПАСЕ

Напомним, 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая подтвердила возвращение полномочий российской делегации в ПАСЕ в полном объеме.
Обновлено в 20:47
Экономика

Более 40% заемщиков в России имеют два и более кредита - исследование

Около 42,3% заемщиков в России по состоянию на май текущего года имели два и более кредитов, а практически 20% клиентов банков одновременно обслуживали как минимум три ссуды, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:15
Происшествия

Дело московского отравителя передано в ГСУ СК по Москве

Уголовное дело о серии отравлений в Москве с помощью напитков передано из полиции в ГСУ СК по Москве.
Обновлено в 15:00
Экономика

Сколково поставило «Россетям» продукции стартапов на 700 млн рублей

Фонд "Сколково" в 2018 году поставил группе компаний "Россети" инновационную продукцию на сумму более 700 млн рублей, сообщили в холдинге.
Обновлено в 09:20
Экономика

Высшее образование в России стало дороже

Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено в 20:13
Политика

Мадуро: участники попытки переворота в Венесуэле пойманы

Обновлено в 19:20
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

Обновлено в 19:11
Происшествия

Во Владивостоке возбудили уголовное дело после конфликта со стрельбой

Следственное подразделение полиции Владивостока возбудило уголовное дело о хулиганстве по факту инцидента со стрельбой, в котором 22 июня пострадали два человека, сообщает в четверг пресс-служба УМВД по Приморскому краю.
Обновлено в 21:11
Политика

Гидролог предложил разобрать Крымский мост

Гидролог Юрий Медовар предложил разобрать Крымский мост, об этом ученый заявил в интервью украинским СМИ.
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Религия

РПЦ предложила закрепить права эмбриона в законодательстве

Право на человеческую идентичность, на жизнь и развитие предложено законодательно закрепить за человеческим эмбрионом в проекте документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», разработанном Межсоборным присутствием Русской православной церкви.
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Кино

Звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс сыграет в комедийном сериале

Мэйси Уильямс, известная по роли Арьи Старк в "Игре престолов", сыграет в комедийном сериале от студии Sky с рабочим названием "Две недели жизни", сообщает THR.
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На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
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Девы получат хорошую прибыль, а Рыбам не обещают лёгких путей

Рыбы Звезды не обещают Рыбам легких путей, но и назвать этот день неудачным тоже нельзя.
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Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о снижении цен на электроэнергию для населения страны.
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Выпускникам красноярской школы № 143 подарили торт с их фотографиями, похожими на надгробия.
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В Кургане 1 июля откроется новый онкоцентр

Центр амбулаторной онкологической помощи начнёт работать в Кургане с 1 июля.
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В Крыму погибли два десантника, которые после прыжка с парашютом приземлились на воду.
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Александр Жаров
Российский политик
Российский государственный деятель. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с 3 мая 2012 года.
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