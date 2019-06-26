Технологии
Роскомнадзор пригрозил Google штрафом в 700 тысяч рублейАМИТЕЛ 17:28
Александр Жаров уточнил, что на "формальные процедуры" уйдет месяц Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров анонсировал крупный штраф компании Google за неисполнение российского законодательства по фильтрованию контента выдачи, сообщает РИА Новости.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 21:44, Вашингтон
Здоровье
Врач рассказала, как распознается на начальной стадии рак яичников
Согласно статистике специалистов из США, ежегодно среди американок диагностируется более 20 тысяч случаев развития рака яичников.
Обновлено в 04:42
Музыка
Гитарист «Песняров» погиб в Минске
Обновлено в 05:56
Общество
Населенные пункты Иркутской области затопило из-за сильных дождей
Из-за сильных дождей уровень воды в реках поднялся в среднем на два метра. Затоплены целые улицы городов и деревень.
Обновлено в 14:00
Экономика
Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий
С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено вчера в 08:36
Политика
Зеленский назначил своего постпреда в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
Обновлено в 07:16
Происшествия
В Вене произошел взрыв в жилом доме
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Политика
Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков
Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 15:55
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова впервые высказалась об отношениях с Аленой Шишковой
Решетова подтвердила слова Шишковой о том, что между ними – нормальные отношения.
Обновлено в 06:57
Общество
«Красой России-2019» стала 17-летняя выпускница из Читы
Второй вице-мисс «Краса России» стала Наталья Фёдорова.
Обновлено в 16:30
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Обновлено в 16:34
Происшествия
Найдены следы сбежавшей с миллионами кассирши Хайруллиной
В башкирском городе Салавате нашли машину, на которой, как предполагалось, могла с семьей скрыться Луиза Хайруллина, которая украла более 20 млн рублей из отделения крупного банка.
Обновлено вчера в 09:20
Политика
Пушков прокомментировал уход Украины из ПАСЕ
Напомним, 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая подтвердила возвращение полномочий российской делегации в ПАСЕ в полном объеме.
Обновлено в 20:47
Экономика
Более 40% заемщиков в России имеют два и более кредита - исследование
Около 42,3% заемщиков в России по состоянию на май текущего года имели два и более кредитов, а практически 20% клиентов банков одновременно обслуживали как минимум три ссуды, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:15
Происшествия
Дело московского отравителя передано в ГСУ СК по Москве
Уголовное дело о серии отравлений в Москве с помощью напитков передано из полиции в ГСУ СК по Москве.
Обновлено в 15:00
Экономика
Сколково поставило «Россетям» продукции стартапов на 700 млн рублей
Фонд "Сколково" в 2018 году поставил группе компаний "Россети" инновационную продукцию на сумму более 700 млн рублей, сообщили в холдинге.
Обновлено в 09:20
Экономика
Высшее образование в России стало дороже
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено в 20:13
Политика
Мадуро: участники попытки переворота в Венесуэле пойманы
Обновлено в 19:20
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
Обновлено в 19:11
Происшествия
Во Владивостоке возбудили уголовное дело после конфликта со стрельбой
Следственное подразделение полиции Владивостока возбудило уголовное дело о хулиганстве по факту инцидента со стрельбой, в котором 22 июня пострадали два человека, сообщает в четверг пресс-служба УМВД по Приморскому краю.
Обновлено в 21:11
Политика
Гидролог предложил разобрать Крымский мост
Гидролог Юрий Медовар предложил разобрать Крымский мост, об этом ученый заявил в интервью украинским СМИ.
Обновлено в 08:43
Религия
РПЦ предложила закрепить права эмбриона в законодательстве
Право на человеческую идентичность, на жизнь и развитие предложено законодательно закрепить за человеческим эмбрионом в проекте документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», разработанном Межсоборным присутствием Русской православной церкви.
Обновлено в 08:34
Кино
Звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс сыграет в комедийном сериале
Мэйси Уильямс, известная по роли Арьи Старк в "Игре престолов", сыграет в комедийном сериале от студии Sky с рабочим названием "Две недели жизни", сообщает THR.
Обновлено в 06:46
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Общество
Девы получат хорошую прибыль, а Рыбам не обещают лёгких путей
Рыбы Звезды не обещают Рыбам легких путей, но и назвать этот день неудачным тоже нельзя.
Обновлено в 13:00
Политика
Зеленский внёс в Раду проект о снижении цен на электроэнергию
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о снижении цен на электроэнергию для населения страны.
Обновлено в 15:46
Общество
Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Выпускникам красноярской школы № 143 подарили торт с их фотографиями, похожими на надгробия.
Обновлено в 05:28
Здоровье
В Кургане 1 июля откроется новый онкоцентр
Центр амбулаторной онкологической помощи начнёт работать в Кургане с 1 июля.
Обновлено в 10:18
Происшествия
В Крыму два десантника утонули после прыжка с парашютом
В Крыму погибли два десантника, которые после прыжка с парашютом приземлились на воду.
Обновлено в 03:50