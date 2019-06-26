Общество
Глава Роскомнадзора пригрозил Google штрафом в 700 тыс. рублейИзвестия 06:05
Компании Google грозит штраф в размере 700 тыс. рублей за неисполнение российского законодательства. Об этом в среду, 26 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Роскомнадзора Александра Жарова.
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с чего всё началось
Роскомнадзор готов завести новое административное дело в отношении компании Google, которая продолжает фильтровать запрещенный в России контент на уровне 68-70%. Об этом ТАСС сообщил в среду глава ведомства Александр Жаров.ТАСС03:38
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