Глава Роскомнадзора пригрозил Google штрафом в 700 тыс. рублейИзвестия 06:05

Роскомнадзор готов завести новое административное дело в отношении компании Google, которая продолжает фильтровать запрещенный в России контент на уровне 68-70%. Об этом ТАСС сообщил в среду глава ведомства Александр Жаров.

с чего всё началось

Компании Google грозит штраф в размере 700 тыс. рублей за неисполнение российского законодательства. Об этом в среду, 26 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Роскомнадзора Александра Жарова.

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