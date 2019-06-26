Технологии

Роскомнадзор пригрозил Google штрафом в 700 тысяч рублейДождь 06:23

Роскомнадзор до конца июля заведет новое административное дело в отношении Google из-за снижения фильтрации трафика от контента, запрещенного в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Александра Жарова. Компании грозит штраф до 700 тысяч рублей.
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Роскомнадзор пригрозил Google новым делом

Lenta.ru04:12

Роскомнадзор готовится снова оштрафовать Google

Ведомости05:46

Google грозит штраф до 700 тыс. рублей за неисполнение российского законодательства

ТАСС05:54

Глава Роскомнадзора сообщил о грозящем Google штрафе в 700 тыс. руб

РБК06:39

Жаров пригрозил Google штрафом в 700 тыс. руб. за снижение фильтрации трафика

Интерфакс06:00

Google грозит штраф до 700 тысяч рублей за нарушение законодательства РФ

Российская газета05:56

Глава Роскомнадзора пригрозил Google штрафом в 700 тыс. рублей

Известия06:05
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 18:36, Вашингтон
Происшествия

В Приангарье паводком подтопило почти 600 домов

Обновлено в 15:54
Политика

Мадуро заявил о поимке участников попытки переворота в Венесуэле

Обновлено в 18:30
Политика

Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено в 17:50
Футбол

Два клуба из Стамбула намерены вступить в борьбу за Зе Луиша

28-летнего футболиста стремятся подписать два неназванных стамбульских клуба, утверждает A Bola.
Обновлено в 17:22
Происшествия

В Boeing 737 MAX нашли новый потенциальный риск

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США обнаружило новый потенциальный источник риска в самолетах Boeing 737 MAX.
Обновлено в 16:39
Политика

Украинскую делегацию нецензурно обругали в курилке ПАСЕ

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с раздражением и злостью отреагировали на поведение украинской делегации во время голосования за возвращение России в состав этой международной организации.
Обновлено в 06:41
Здоровье

Врач рассказала, как распознается на начальной стадии рак яичников

Согласно статистике специалистов из США, ежегодно среди американок диагностируется более 20 тысяч случаев развития рака яичников.
Обновлено в 04:42
Общество

Пособие на детей до трех лет вырастет до 10 тысяч рублей

Правительство России подготовило законопроект, который позволит выплачивать малообеспеченным семьям повышенное пособие на детей в возрасте от полутора до трех лет.
Обновлено вчера в 23:10
Общество

Принц Уильям разнервничался из-за ориентации своих детей

Принц Уильям признался, что нервничает из-за того, что у его детей может быть нетрадиционная ориентация.
Обновлено в 17:48
Политика

Басилашвили откровенно высказался о конфликте России и Грузии

Народный артист СССР Олег Басилашвили прокомментировал конфликт, возникший между Россией и Грузией.
Обновлено в 07:52
Политика

Трамп рассчитывает на «очень хороший разговор» с Путиным в Осаке

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на позитивный диалог с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 14:34
Экономика

СП РФ задалась вопросом, зачем таможне штатные художники

В структуре ЦБТ ФТС России в составе Службы социального развития и обеспечения предусмотрена студия художников ФТС России на правах отдела штатной численностью 5 единиц.
Обновлено в 17:20
Футбол

Опубликованы фотографии игровой формы «Спартака» на новый сезон

Twitter Todo Sobre Camisetas опубликовал фотографии формы Спартака на новый сезон.
Обновлено в 17:51
Культура

С 1 сентября для школьников введут культурные нормативы

С 1 сентября для школьников введут культурные нормативы, которые включают в себя посещение музеев и театров.
Обновлено в 12:47
Музыка

Альбом Купера и Гаги стал самой продаваемой пластинкой в мире

Собранные в альбом саундтреки из фильма «Звезда родилась» (A Star is Born) продали тиражом в шесть миллионов копий по всему миру.
Обновлено в 11:15
Политика

Москва направила Киеву ноту по вопросу освобождения моряков

Украина получила дипломатическую ноту России об отказе выполнять решение Международного трибунала ООН по морскому праву, в котором упоминается требование к Москве освободить украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе.
Обновлено в 17:57
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

Украинских туристов выселили из отеля в Греции из-за демонстрации флагов страны. Об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено в 16:34
Происшествия

Петербурженке на голову упал кусок штукатурки

По информации «Фонтанки», 28-летняя петербурженка находилась во дворе дома 38/96 по Каменноостровскому проспекту, когда ей на голову упал фрагмент фасада.
Обновлено в 16:03
Общество

Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, а также Ленинградскую область и Санкт-Петербург, причем переименовав его в Петроград.
Обновлено в 08:42
Общество

Психотропные вещества нашли в организме Алибасова

Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Экономика

Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
Обновлено в 00:43
Кино

Этот фильм заставит вас выбросить все антикварные вещи и кукол из дома

Довольно обычный по своему убранству дом Уорренов и потрясающе обставленная комната, которой позавидовал бы любой поклонник антикварных вещей.
Обновлено вчера в 17:17
Шоу-бизнес

Алла Пугачева посетит казино во время гастролей в Минске

Обновлено в 03:06
Политика

Плахотнюка заподозрили в руководстве наркосиндикатом

Бывшего лидера Демократической партии Молдавии, олигарха Владимира Плахотнюка заподозрили в руководстве международным наркосиндикатом.
Обновлено в 09:43
Театры

«Гоголь-центр» привезет в Тель-Авив два спектакля Серебренникова

Актеры привезут в Израиль два спектакля худрука театра Кирилла Серебренникова – «Мертвые души» и «Кому на Руси жить хорошо».
Обновлено в 12:07
Армия и оружие

Шойгу назвал целью информационной войны Запада подчинение России

Запад ведёт информационную войну с Россией, чтобы сделать её управляемой, а затем подчинить и весь мир, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 09:36
Футбол

«Бенфика» объявила о продаже «Атлетико» Фелиша за € 126 млн

«Бенфика» приняла предложение «Атлетико» по своему форварду Жоау Фелишу.
Обновлено в 17:50
Политика

Зариф назвал незаконными заявления Трампа о готовности уничтожить Иран

Вашингтон не обладает возможностями уничтожить Иран без применения запрещенных вооружений, заявления президента США Дональда Трампа на этот счет являются нарушением норм международного права.
Обновлено в 14:13
Происшествия

Cотрудник ФСБ пойдет под суд за пытки бизнесмена охотничьим карабином

По словам Саликова, в ходе обыска по делу о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц с угрозой применения насилия, сотрудник ФСБ повалил его на пол, заставил раздвинуть ноги и воткнул в анальное отверстие ствол охотничьего карабина «Тигр».
Обновлено в 14:49
Политика

Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 04:58
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Александр Жаров
Российский политик
Российский государственный деятель. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с 3 мая 2012 года.
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