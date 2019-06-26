Технологии
Роскомнадзор пригрозил Google штрафом в 700 тысяч рублейДождь 06:23
Роскомнадзор до конца июля заведет новое административное дело в отношении Google из-за снижения фильтрации трафика от контента, запрещенного в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Александра Жарова. Компании грозит штраф до 700 тысяч рублей.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 18:36, Вашингтон
Происшествия
В Приангарье паводком подтопило почти 600 домов
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Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России
Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
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Футбол
Два клуба из Стамбула намерены вступить в борьбу за Зе Луиша
28-летнего футболиста стремятся подписать два неназванных стамбульских клуба, утверждает A Bola.
Обновлено в 17:22
Происшествия
В Boeing 737 MAX нашли новый потенциальный риск
Федеральное авиационное управление (ФАУ) США обнаружило новый потенциальный источник риска в самолетах Boeing 737 MAX.
Обновлено в 16:39
Политика
Украинскую делегацию нецензурно обругали в курилке ПАСЕ
Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с раздражением и злостью отреагировали на поведение украинской делегации во время голосования за возвращение России в состав этой международной организации.
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Здоровье
Врач рассказала, как распознается на начальной стадии рак яичников
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Обновлено в 04:42
Общество
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Принц Уильям признался, что нервничает из-за того, что у его детей может быть нетрадиционная ориентация.
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Политика
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Народный артист СССР Олег Басилашвили прокомментировал конфликт, возникший между Россией и Грузией.
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Политика
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Президент США Дональд Трамп рассчитывает на позитивный диалог с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке.
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СП РФ задалась вопросом, зачем таможне штатные художники
В структуре ЦБТ ФТС России в составе Службы социального развития и обеспечения предусмотрена студия художников ФТС России на правах отдела штатной численностью 5 единиц.
Обновлено в 17:20
Футбол
Опубликованы фотографии игровой формы «Спартака» на новый сезон
Twitter Todo Sobre Camisetas опубликовал фотографии формы Спартака на новый сезон.
Обновлено в 17:51
Культура
С 1 сентября для школьников введут культурные нормативы
С 1 сентября для школьников введут культурные нормативы, которые включают в себя посещение музеев и театров.
Обновлено в 12:47
Музыка
Альбом Купера и Гаги стал самой продаваемой пластинкой в мире
Собранные в альбом саундтреки из фильма «Звезда родилась» (A Star is Born) продали тиражом в шесть миллионов копий по всему миру.
Обновлено в 11:15
Политика
Москва направила Киеву ноту по вопросу освобождения моряков
Украина получила дипломатическую ноту России об отказе выполнять решение Международного трибунала ООН по морскому праву, в котором упоминается требование к Москве освободить украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе.
Обновлено в 17:57
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Украинских туристов выселили из отеля в Греции из-за демонстрации флагов страны. Об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено в 16:34
Происшествия
Петербурженке на голову упал кусок штукатурки
По информации «Фонтанки», 28-летняя петербурженка находилась во дворе дома 38/96 по Каменноостровскому проспекту, когда ей на голову упал фрагмент фасада.
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Общество
Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, а также Ленинградскую область и Санкт-Петербург, причем переименовав его в Петроград.
Обновлено в 08:42
Общество
Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Экономика
Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
Обновлено в 00:43
Кино
Этот фильм заставит вас выбросить все антикварные вещи и кукол из дома
Довольно обычный по своему убранству дом Уорренов и потрясающе обставленная комната, которой позавидовал бы любой поклонник антикварных вещей.
Обновлено вчера в 17:17
Шоу-бизнес
Алла Пугачева посетит казино во время гастролей в Минске
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Политика
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Театры
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Актеры привезут в Израиль два спектакля худрука театра Кирилла Серебренникова – «Мертвые души» и «Кому на Руси жить хорошо».
Обновлено в 12:07
Армия и оружие
Шойгу назвал целью информационной войны Запада подчинение России
Запад ведёт информационную войну с Россией, чтобы сделать её управляемой, а затем подчинить и весь мир, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 09:36
Футбол
«Бенфика» объявила о продаже «Атлетико» Фелиша за € 126 млн
«Бенфика» приняла предложение «Атлетико» по своему форварду Жоау Фелишу.
Обновлено в 17:50
Политика
Зариф назвал незаконными заявления Трампа о готовности уничтожить Иран
Вашингтон не обладает возможностями уничтожить Иран без применения запрещенных вооружений, заявления президента США Дональда Трампа на этот счет являются нарушением норм международного права.
Обновлено в 14:13
Происшествия
Cотрудник ФСБ пойдет под суд за пытки бизнесмена охотничьим карабином
По словам Саликова, в ходе обыска по делу о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц с угрозой применения насилия, сотрудник ФСБ повалил его на пол, заставил раздвинуть ноги и воткнул в анальное отверстие ствол охотничьего карабина «Тигр».
Обновлено в 14:49
Политика
Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией.
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