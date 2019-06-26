Технологии
Роскомнадзор пригрозил Google штрафом в 700 тысяч рублейДождь 06:23
Роскомнадзор до конца июля заведет новое административное дело в отношении Google из-за снижения фильтрации трафика от контента, запрещенного в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Александра Жарова. Компании грозит штраф до 700 тысяч рублей.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 23:36, Вашингтон
Экономика
Доля закредитованных россиян выросла за год
В исследовании говорится, что за год количество банковских клиентов с двумя и более кредитами увеличилось на 1,3%, а доля, у которых «на руках» три и более кредитов выросла на 1,28%.
Обновлено в 23:24
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России
Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено в 17:50
Политика
Дания может сорвать срок запуска газопровода «Северный поток-2»
Сроки запуска "Северного потока-2" могут сорваться из-за позиции Дании, которая затягивает процесс согласования проекта.
Обновлено в 07:32
Футбол
РФС утвердил новый лимит на легионеров
В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров, с сезона-2020/21 будет действовать формат "8+17", при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.
Обновлено в 06:33
Экономика
Высшее образование в России стало дороже
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено в 20:13
Экономика
Путин изменил расчет НДФЛ задним числом
Какие выплаты освобождены от НДФЛПодробный список Изменения по НДФЛ задним числом Путин подписал Федеральный закон от 17.06.2019 № 147-ФЗ.
Обновлено в 13:25
Авто
Названы рублевые цены на обновленный Land Rover Discovery Sport
Названы рублевые цены на обновленный британский кроссовер Land Rover Discovery Sport.
Обновлено в 16:08
Происшествия
В Вене произошел взрыв в жилом доме
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Обновлено в 16:34
Наука
Учёные нашли способ выращивать новую зубную ткань
Учёные из Японии и России обнаружили клетки, которые, вероятно, отвечают за образование зубной ткани и могут использоваться для её выращивания для пациентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Дальневосточный федеральный университет.
Обновлено в 20:40
Общество
Рыбам стоит поверить в себя, а Тельцам срочно нужно отдохнуть
ТЕЛЕЦ Тельцы слишком много работают, вам срочно нужно отдохнуть.
Обновлено в 09:26
Общество
Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Два пилота погибли при аварийной посадке пассажирского Ан-24 в Бурятии
Самолёт Ан-24 с 43 пассажирами на борту совершил аварийную посадку на севере Бурятии, два пилота погибли, семь человек пострадали, сообщил пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев.
Обновлено в 23:27
Авто
Mitsubishi возродит легендарный Mitsubishi Lancer Evolution
Никакой конкретики о возрожденном Lancer Evolution пока нет, но, как предполагают коллеги из британского Autocar, модель может позаимствовать трансмиссию у хот-хэтча Renault Megane RS следующего поколения, также получив 2,0-литровую «турбочетверку» и усовершенствованную систему полного привода S-AWC собственной разработки.
Обновлено в 22:59
Политика
Путин назначил врио главы Ингушетии
Обновлено в 17:42
Авто
Заброшенный автобус ЛиАЗ-677 нашли в Подмосковье
В люберецком районе Подмосковья, примерно в 10 минутах езды от метро нашли заброшенный автобус ЛиАЗ-677 1984 года выпуска.
Обновлено в 23:20
Политика
Гидролог предложил разобрать Крымский мост
Гидролог Юрий Медовар предложил разобрать Крымский мост, об этом ученый заявил в интервью украинским СМИ.
Обновлено в 08:43
Технологии
В работе «Википедии» произошел сбой
Стало известно о сбое в работе «Википедии». Об этом сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 21:53
Политика
Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 04:58
Общество
В Северной Корее пропал студент из Австралии
На территории КНДР пропал австралийский студент.
Обновлено в 22:10
Шоу-бизнес
Эмбер Херд стала похожа на бродягу
В девушке со странными грязными спутанными персиковыми волосами, бледными лицом, без макияжа, мало, кто распознал знаменитую скандалистку Херд, кроме папарацци.
Обновлено в 22:02
Политика
В Киеве запретили называть проспекты именами Шухевича и Бандеры
Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен запрещенных в России Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Обновлено в 10:24
Транспорт
Водителей смогут лишать прав за грязные номера
Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное сокрытие номерных знаков.
Обновлено в 07:29
Энергетика
Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином
Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Бритни Спирс показала фигуру в купальнике
Папарацци удалось сделать несколько снимков. В тот день знаменитость вышла в розовом купальнике с леопардовой отделкой.
Обновлено в 17:00
Общество
BadComedian выступил с претензиями к Собчак
Блогер BadComedian (Евгений Баженов) опубликовал на YouTube видео по итогам разбирательств с Kinodanz, в котором обрушился с критикой на Ксению Собчак.
Обновлено в 12:12
Кино
Умер актер из сериала «Сверхъестественное»
Артист умер 24 июня в Лос-Анджелесе. Представитель Драго причину смерти не уточнил.
Обновлено в 22:22
Общество
Выплаты на детей с полутора лет повысят с 50 рублей до 10 тысяч
В России увеличат пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. С нынешних 50 рублей выплаты вырастут до 10 тыс.
Обновлено вчера в 09:43
Общество
Теперь строит небольшой заводик: как екатеринбуржец разбогател на обедах в стеклянных банках
Екатеринбургские пользователи Facebook наверняка натыкались на посты популярных блогеров, которые дегустировали плов, супы или долму из банки.
Обновлено в 22:33