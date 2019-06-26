Технологии
Роскомнадзор пригрозил Google штрафом в 700 тысяч рублейДождь 06:23
Роскомнадзор до конца июля заведет новое административное дело в отношении Google из-за снижения фильтрации трафика от контента, запрещенного в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Александра Жарова. Компании грозит штраф до 700 тысяч рублей.
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Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» в матче предсезонного турнира
В рамках предсезонного турнира "Ростов" на поле стадиона "Шпортплац ТСВ" в австрийском городе Пеллау обыграл московский "Спартак" со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Дмитрий Полоз и Александр Саплинов, забившие мячи на третьей и 32-й минутах соответственно.
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Политика
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Ранее сообщалось, что ПАСЕ голосованием утвердила восстановление прав российской делегации.
Обновлено в 12:56
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Разрыв между партиями Зеленского и Порошенко сократился
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Обновлено в 08:04
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Вахтанг Кикабидзе прокомментировал ситуацию в Грузии
Советский и грузинский артист Вахтанг Кикабидзе прокомментировал ситуацию в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 19:16
Политика
Журналист Los Angeles Times посоветовал американцам посетить Крым
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Следствие в Москве просит арестовать серийного отравителя
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Обновлено в 04:23
Политика
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Постепенно Puma заменит EcoSport и на других рынках, хотя для России это уже неактуально: у нас Ford прекратил выпуск легковых автомобилей и свернет бизнес после распродажи складских запасов.
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Обновлено в 13:15
Политика
Украина ввела запрет на ввоз авто и вагонов из России
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Обновлено в 10:43
Происшествия
В Энгельсе горит рынок на площади более 1 тыс. кв. м
Площадь пожара превысила тогда пять тыс. кв. м. Была задержана поджигательница - одна из торговок.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие
Российские военные специалисты покинули Венесуэлу
Россия вывозит из Венесуэлы специалистов-техников, которые в течение последних месяцев оказывали помощь стране в обслуживании военной техники.
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Путин назначил врио главы Ингушетии
Президент России Владимир Путин назначил нового врио президента Ингушетии.
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Общество
Ученые предсказали гибель людей от адской жары
Европейские ученые и метеорологи предполагают, что аномальная жара в конце июня 2019 года приведет к гибели тысячи людей, пишет издание The Washington Post.
Обновлено в 11:39
Политика
Кличко обжалует отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение Окружного административного суда города об отмене переименования Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича будет обжаловано.
Обновлено в 03:21
Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию
Обновлено в 04:39
Авто
Новая LADA Granta получит вариатор Jatco
Вслед за LADA XRay Cross, уже получившем вариатор Jatco, и LADA Vesta, которая получит его в этом году, новой бесступенчатой трансмиссией оснастят самую продаваемую модель в линейке – LADA Granta.
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Представлены бюджетные смартфоны LG W10, W30 и W30 Pro
Обновлено в 06:06
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
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Владимирский губернатор ответил на слова чиновницы о рождении детей
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что замдиректора департамента здравоохранения региона Юлия Арсенина выразила свое мнение как врач.
Обновлено в 13:43
Общество
Мантуров прокомментировал публикацию о расходах на командировки
Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал статью о командировочных расходах чиновников.
Обновлено в 10:08
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Путин выступит на заседании Госсовета по развитию автодорог
Обновлено в 01:07
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PUBG Corporation анонсировала создание новой студии под названием Striking Distance.
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Общество
BadComedian разоблачил благие намерения Собчак
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Политика
Слуцкий не набрал голоса для избрания вице-спикером в ПАСЕ
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Вене произошел взрыв в жилом доме
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес
Счастливы вместе: Высоцкая поделилась романтическим кадром с супругом
Большинство поклонников оценили романтичное фото звездной пары и поспешили осыпать супругов комплиментами.
Обновлено в 13:47
Армия и оружие
ВСУ начали отводить силы в районе Станицы Луганской
Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся, а в Станице Луганской неоднократно срывался.
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