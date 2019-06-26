Роскомнадзор пригрозил Google штрафом в 700 тысяч рублейДождь 06:23

Роскомнадзор до конца июля заведет новое административное дело в отношении Google из-за снижения фильтрации трафика от контента, запрещенного в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Александра Жарова. Компании грозит штраф до 700 тысяч рублей.

Роскомнадзор пригрозил Google штрафом в 700 тысяч рублей

Футбол «Ростов» обыграл «Спартак» в матче предсезонного турнира В рамках предсезонного турнира "Ростов" на поле стадиона "Шпортплац ТСВ" в австрийском городе Пеллау обыграл московский "Спартак" со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Дмитрий Полоз и Александр Саплинов, забившие мячи на третьей и 32-й минутах соответственно.

Политика Россия собралась возвратить долг ПАСЕ Ранее сообщалось, что ПАСЕ голосованием утвердила восстановление прав российской делегации.

Политика Разрыв между партиями Зеленского и Порошенко сократился Согласно результатам первых двух исследований, поддержка «Слуги народа» сократилась примерно на 2 процента, опустившись до уровня 45 процентов.

Политика Вахтанг Кикабидзе прокомментировал ситуацию в Грузии Советский и грузинский артист Вахтанг Кикабидзе прокомментировал ситуацию в отношениях России и Грузии.

Происшествия Следствие в Москве просит арестовать серийного отравителя О серийном отравителе написало издание The Village, одна из сотрудниц которого — Людмила Чижова, по заявлению журналистов, стала его жертвой.

Политика Россия направила Украине ноту по вопросу освобождения моряков МИД России направил в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках российского законодательства может использовать для освобождения моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

Авто Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер Постепенно Puma заменит EcoSport и на других рынках, хотя для России это уже неактуально: у нас Ford прекратил выпуск легковых автомобилей и свернет бизнес после распродажи складских запасов.

Единоборства Россиянин Куруглиев завоевал золото Европейских игр Российский спортсмен Даурен Куруглиев стал победителем Европейских игр-2019 в соревнованиях по вольной борьбе.

Политика Украина ввела запрет на ввоз авто и вагонов из России Украинские власти ввели запрет на ввоз автомобилей и вагонов из России, для авто запрет начинает действовать с 1 июля 2019 года, для железнодорожных и трамвайных вагонов – с 1 марта 2020 года.

Армия и оружие Российские военные специалисты покинули Венесуэлу Россия вывозит из Венесуэлы специалистов-техников, которые в течение последних месяцев оказывали помощь стране в обслуживании военной техники.

Политика Путин назначил врио главы Ингушетии Президент России Владимир Путин назначил нового врио президента Ингушетии.

Общество Ученые предсказали гибель людей от адской жары Европейские ученые и метеорологи предполагают, что аномальная жара в конце июня 2019 года приведет к гибели тысячи людей, пишет издание The Washington Post.

Политика Кличко обжалует отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение Окружного административного суда города об отмене переименования Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича будет обжаловано.

Авто Новая LADA Granta получит вариатор Jatco Вслед за LADA XRay Cross, уже получившем вариатор Jatco, и LADA Vesta, которая получит его в этом году, новой бесступенчатой трансмиссией оснастят самую продаваемую модель в линейке – LADA Granta.

Транспорт На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.

Общество Владимирский губернатор ответил на слова чиновницы о рождении детей Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что замдиректора департамента здравоохранения региона Юлия Арсенина выразила свое мнение как врач.

Общество Мантуров прокомментировал публикацию о расходах на командировки Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал статью о командировочных расходах чиновников.

Шоу-бизнес Свадебный подарок: Серов отписал дочери и зятю особняк Звезда 90-х Александр Серов совсем недавно выдал дочку Мишель замуж. Свадьба прошла в одном из залов фешенебельного отеля в Москве.

Общество BadComedian разоблачил благие намерения Собчак Блогер BadComedian (Евгений Баженов) показал скриншоты переписки с журналисткой и ведущей Ксений Собчак, которая предлагала ему помощь в урегулировании конфликта с компанией Kinodanz, подавшей на блогера в суд.

Политика Слуцкий не набрал голоса для избрания вице-спикером в ПАСЕ Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.

Происшествия В Вене произошел взрыв в жилом доме Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.

Шоу-бизнес Счастливы вместе: Высоцкая поделилась романтическим кадром с супругом Большинство поклонников оценили романтичное фото звездной пары и поспешили осыпать супругов комплиментами.