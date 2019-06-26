Технологии

Роскомнадзор пригрозил Google штрафом в 700 тысяч рублейДождь 06:23

Роскомнадзор до конца июля заведет новое административное дело в отношении Google из-за снижения фильтрации трафика от контента, запрещенного в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Александра Жарова. Компании грозит штраф до 700 тысяч рублей.
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Роскомнадзор пригрозил Google новым делом

Lenta.ru04:12

Глава Роскомнадзора пригрозил Google штрафом в 700 тыс. рублей

Известия06:05

Жаров пригрозил Google штрафом в 700 тыс. руб. за снижение фильтрации трафика

Интерфакс06:00

Глава Роскомнадзора сообщил о грозящем Google штрафе в 700 тыс. руб

РБК06:39

Google грозит штраф до 700 тыс. рублей за неисполнение российского законодательства

ТАСС05:54

Google грозит штраф до 700 тысяч рублей за нарушение законодательства РФ

Российская газета05:56

Роскомнадзор готовится снова оштрафовать Google

Ведомости05:46
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 20:33, Вашингтон
Общество

Психотропные вещества нашли в организме Алибасова

Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Общество

В продажу поступили 120 уровней Battle Pass со скидкой

Четверть от вырученных с продаж Battle Level Bundle и уровней Battle Pass без скидки денег идёт в призовой фонд The International 2019.
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Религия

РПЦ призвала закрепить за человеческим эмбрионом права

Как отмечается, в церкви разработали проект документа "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия", согласно которому эмбрион является "уникальным развивающимся человеческим существом", и его права должны быть защищены законом.
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Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

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Армия и оружие

Россия вывозит из Венесуэлы военных специалистов

Посольство РФ в Венесуэле сообщило, что Россия вывозит из этой страны специалистов, которые помогали обслуживать военную технику.
Обновлено в 12:39
Общество

United Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до 3 сентября

Авиакомпания United Airlines продлила остановку своего парка Boeing 737 MAX до 3 сентября, в результате будут отменены 1,3 тысячи рейсов в июле, 1,9 тысячи рейсов в августе, говорится в заявлении авиакомпании, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Обновлено в 18:16
Общество

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Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.
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Общество

Россиянку оштрафовали за танец на фоне Кургана Бессмертия

Советский районный суд Брянска оштрафовал горожанку за видеоролик, в котором она танцует на фоне Кургана Бессмертия.
Обновлено в 17:38
Экономика

«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборов

С 1 июля размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах в классе «Эконом» увеличится на 235 руб. — с 2465 до 2700 руб. (на рейсах между Москвой и Якутском — с 3965 до 4200 руб.).
Обновлено в 10:00
Политика

В партии Зеленского уверены, что Украине не стоит выходить из ПАСЕ

Разумков добавил, что когда члены партии «Слуга народа» станут представителями украинского парламента, то будут вместе с президентом Владимиром Зеленским отстаивать интересы Украины «и на таких площадках».
Обновлено в 15:27
Общество

Краснокаменских школьниц заставили работать в Китае официантками

Обновлено в 03:44
Политика

Соловьев назвал покойного Доренко предателем

Обновлено вчера в 04:20
Энергетика

Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином

Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
Обновлено в 06:01
Политика

КГИ назвал уголовное дело вторым по частоте вариантом участи мэров

Наоборот, избранные мэры чаще подвергаются уголовному преследованию, как «более независимые», выяснил эксперт.
Обновлено в 16:25
Транспорт

Прав могут лишиться водители с грязными номерами

Если номер покрылся снегом или грязью при движении по трассе, а умышленность действий не доказана, то применять можно лишь 500-рублевый штраф.
Обновлено в 05:03
Финансы

Российские банки в мае сократили выдачу ипотечных кредитов на 31%

Банки в мае 2019 года выдали ипотечных кредитов на 150 млрд рублей, что на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда показатель составлял 218,5 млрд рублей.
Обновлено вчера в 10:30
Наука

В России разработаны уникальные агрегаты для электромобилей

Специалисты российской компании «Электротранспортные технологии», расположенной в московском технопарке «Калибр», создали электродвигатель, отличающийся низким расходом энергии и невысокой ценой.
Обновлено в 09:36
Футбол

«Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч Премьер

Обновлено в 13:51
Авто

В России названы города с самым большим количеством автомобилей

Самое большое число зарегистрированных автомобилей наблюдается в Москве и составляет почти 3,7 млн машин.
Обновлено в 10:18
Общество

В Ус Хатыне во время Ысыаха Туймаады будут установлены умывальники и скамейки

В Ус Хатын установлено порядка 70 мусорных баков, 119 общественных туалетов по 12 точкам.
Обновлено в 07:37
Космос

Комплекс подготовки кораблей «Федерация» на Восточном построят в 2027 году

Технический комплекс для подготовки пилотируемых космических кораблей "Федерация" и лунных взлетно-посадочных комплексов на космодроме Восточный построят в 2027 году, стоимость его создания оценивается в 8,6 миллиарда рублей, сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Обновлено в 19:10
Футбол

РФС утвердил новый лимит на легионеров

В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров, с сезона-2020/21 будет действовать формат "8+17", при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.
Обновлено в 06:33
Политика

Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков

Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 15:55
Игры

Памятник геймерам открыли в Дарвиновском музее в Москве

Обновлено в 16:17
Космос

Ученые выяснили, угрожает ли Нибиру Солнцу и Земле

Учёные рассказали о рисках, которые ожидают жителей Земли в этом случае.
Обновлено в 08:02
Культура

Сценарист «Чернобыля»: мы хотели показать героизм советского народа

По словам автора сценария и исполнительного продюсера сериала "Чернобыль" Крэйга Мэйзина, создатели ленты в первую очередь хотели показать героизм советских людей, показать западной аудитории катастрофу на АЭС через призму жизни обычных граждан.
Обновлено в 19:51
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

Обновлено в 16:34
Происшествия

РБК: начальник УВД по ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

Начальник полиции, заместитель главы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал в отставку, сообщает РБК со ссылкой на источник в ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 12:20
Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия

Опубликованы первые показания сестер Хачатурян

Обновлено в 09:24
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Александр Жаров
Российский политик
Российский государственный деятель. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с 3 мая 2012 года.
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