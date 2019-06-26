Технологии
Роскомнадзор пригрозил Google штрафом в 700 тысяч рублейДождь вчера в 06:23
Роскомнадзор до конца июля заведет новое административное дело в отношении Google из-за снижения фильтрации трафика от контента, запрещенного в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Александра Жарова. Компании грозит штраф до 700 тысяч рублей.
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Google грозит штраф до 700 тысяч рублей за нарушение законодательства РФ
Российская газетавчера в 05:56
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 05:25, Вашингтон
Происшествия
Житель Сахалина устроил стрельбу в храме
Неоднократно судимый житель Сахалина устроил стрельбу в храме портового города Невельска, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 04:53
Кино
Роберт Дауни-младший хочет, чтобы «Мстители» превзошли «Аватар»
Американский актер Роберт Дауни-младший, сыгравший Железного человека в киновселенной Marvel, призвал фанатов посмотреть обновленную версию фильма "Мстители 4: Финал", чтобы он по кассовым сборам обогнал фильм Джеймса Кэмерона "Аватар".
Обновлено в 04:58
Спорт
Украинский биатлонист о дисквалификации россиян: Все получают по заслугам
Чемпион мира по биатлону украинец Дмитрий Пидручный, ставший чемпионом Европы 2015 года в эстафете и победителем Универсиады 2013 года в смешанной эстафете благодаря дисквалификации россиян, прокомментировал допинг-скандал с Печенкиным и Чернышовым.
Обновлено в 04:10
Транспорт
Водителей могут лишать прав за грязные номера
Согласно новому постановлению пленума Верховного суда, если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тысяч рублей или лишить водителя прав.
Обновлено вчера в 05:34
Происшествия
Источник назвал причину жесткой посадки Ан-24 в Бурятии
Экипаж Ан-24 после посадки в Нижнеангарске не смог удержать самолет в пределах аэродрома из-за отказа двигателя, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 00:02
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Представитель Депардье Юрий Мосман заявил, что частичное ограничение расходных операций по счетам согласно ст. 76 Налогового кодекса — «стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика».
Обновлено в 04:11
Политика
В партии Зеленского уверены, что Украине не стоит выходить из ПАСЕ
Как заявил глава партии Дмитрий Разумков, возвращение в ПАСЕ российской делегации не повод вести себя столь радикально, а значит, необдуманно.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
В Петербурге произошла массовая драка с поножовщиной
Петербургская полиция возбудила уголовное дело по факту массовой драки в Невском районе.
Обновлено в 05:10
Транспорт
Чаще всего номера на парковках прячут владельцы премиальных авто
Чаще всего на платных парковках номерные знаки автомобилей пытаются спрятать владельцы премиальных машин.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие
ФСБ задержала контрабандистов оружия с Украины и из Литвы
ФСБ задержала участников преступной группы, контрабандой ввозивших оружие с территории Украины и Литвы.
Обновлено в 03:00
Политика
У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Наука
В Крыму нашли останки огромной птицы
Останки огромной птицы обнаружили исследователи в Крыму.
Обновлено в 03:34
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» в предсезонном матче
«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в матче Кубка «Париматч Премьер».
Обновлено в 00:29
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Общество
В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре
Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59
Футбол
«Барселона» объявила о переходе вратаря «Валенсии» Нето
«Барселона» объявила о покупке 29-летнего бразильского вратаря «Валенсии» Нето. Нето обошелся каталонцам в 35 миллионов евро.
Обновлено в 05:22
Музыка
Для детей на Ural Music Night приедут иллюзионисты
Обновлено в 04:19
Политика
Эксперт обвинил США в утечках информационного оружия к «плохим парням»
США, стремясь доминировать в глобальном телекоммуникационном пространстве, не обеспечивают контроль за попаданием информационного оружия в руки злоумышленников.
Обновлено в 04:54
Энергетика
Бензин в Казахстане стоит в два раза дешевле, чем в России
Жители приграничных с Казахстаном областей ездят туда заправляться Россияне продолжают недоумевать, почему в соседнем Казахстане российский бензин стоит в два раза дешевле.
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия
На Украине неизвестные избили экс-мэра Конотопа
Неизвестные избили бывшего мэра Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, он находится в реанимации, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Сумской области.
Обновлено в 02:21
Путешествия
Ростуризм назвал минимальную стоимость отдыха в Крыму
В понедельник сервис Aviasales опубликовал исследование о заграничных направлениях, где отдых на двоих путешественников, включающий перелет и проживание, обойдется дешевле, чем 50 тысяч рублей.
Обновлено в 03:29
Общество
Forbes назвал лучший российский вуз
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших российских вузов.
Обновлено в 02:08
Шоу-бизнес
Пятилетняя дочь Тимати дебютировала на подиуме
Представлять новые модели на подиум вышла 5-летняя дочь Тимати и Алены Шишковой Алиса. Для девочки этот показ стал дебютным.
Обновлено вчера в 16:04
Финансы
Казахстан потратит на списание части долгов малоимущих 105 млрд тенге
Сегодня, 27 июня 2019 года, стало известно, что Казахстан потратит на списание части долгов малообеспеченных семей перед банками и микрофинансовыми компаниями 105 млрд тенге или 17,4 млрд рублей.
Обновлено в 04:52
Политика
Слуцкий не смог стать вице‐президентом ПАСЕ
Российский депутат, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не набрал достаточного количества голосов, чтобы получить пост вице-премьера ПАСЕ.
Обновлено вчера в 06:07
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим»
Боевики в Сирии попытались атаковать российскую авиабазу "Хмеймим" с помощью дронов, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия
Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму
Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес
В Москве началось прощание с Аллой Покровской
Обновлено в 04:16
Политика
Украина отвергла предложение МИД России по украинским морякам
Как сообщили в МИД РФ, Украине и в Международный трибунал были направлены ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено вчера в 13:46