Экономика

Роскомнадзор пригрозил Google новыми штрафамиКоммерсантъ 08:28

Ранее Google согласилась удалять запрещенный в России контент, но только частично. По состоянию на начало февраля Google удалила 73% ссылок, содержащихся в реестре запрещенной информации. При этом Google не стала присоединяться к единому реестру.
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Роскомнадзор пригрозил Google новыми штрафами

Компания Google в мае снизила до 67,5% фильтрацию запрещенного в России контента, ей может грозить штраф в 700 тысяч рублей, сообщил "Интерфаксу" в пятницу глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Интерфакс03:58

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Роскомнадзор пригрозил Google новыми штрафами

Коммерсантъ08:28

Роскомнадзор пригрозил Google новыми штрафами

Интерфакс03:58

Роскомнадзор пригрозил Google штрафом за снижение фильтрации запрещенного контента в РФ

ТАСС06:26

Роскомнадзор пригрозил Google новым штрафом за снижение доли фильтрации запрещённого контента

Эхо Москвы04:30

Жаров пригрозил Google новыми штрафами

Известия04:24

Компании Google пригрозили новыми штрафами в России

Телеканал 360°04:19

Роскомнадзор не устраивает степень фильтрации Google, заявил Жаров

РИА Новости09:11
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