Роскомнадзор пригрозил Google новыми штрафамиКоммерсантъ 08:28

Компания Google в мае снизила до 67,5% фильтрацию запрещенного в России контента, ей может грозить штраф в 700 тысяч рублей, сообщил "Интерфаксу" в пятницу глава Роскомнадзора Александр Жаров.

с чего всё началось

Ранее Google согласилась удалять запрещенный в России контент, но только частично. По состоянию на начало февраля Google удалила 73% ссылок, содержащихся в реестре запрещенной информации. При этом Google не стала присоединяться к единому реестру.

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