Экономика

Роскомнадзор пригрозил Google новыми штрафамиИнтерфакс 03:58

"С Google все просто: либо они начнут обратно наращивать количество удаленных материалов, либо мы их опять оштрафуем - был штраф 500 000 тысяч рублей, будет 700 000", - сказал Жаров.
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с чего всё началось

Роскомнадзор пригрозил Google новыми штрафами

Компания Google в мае снизила до 67,5% фильтрацию запрещенного в России контента, ей может грозить штраф в 700 тысяч рублей, сообщил "Интерфаксу" в пятницу глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Интерфакс03:58

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Роскомнадзор пригрозил Google новыми штрафами

Коммерсантъ08:28

Компании Google пригрозили новыми штрафами в России

Телеканал 360°04:19

Роскомнадзор пригрозил Google штрафом за снижение фильтрации запрещенного контента в РФ

ТАСС06:26

Роскомнадзор пригрозил Google новым штрафом за снижение доли фильтрации запрещённого контента

Эхо Москвы04:30

Жаров пригрозил Google новыми штрафами

Известия04:24

Роскомнадзор не устраивает степень фильтрации Google, заявил Жаров

РИА Новости09:11

Роскомнадзор пригрозил Google новыми штрафами

Интерфакс03:58
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:35, Ашберн
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