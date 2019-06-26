Технологии
Глава Роскомнадзора пригрозил Google штрафом в 700 тыс. рублейИзвестия вчера в 06:05
Компании Google грозит штраф в размере 700 тыс. рублей за неисполнение российского законодательства. Об этом в среду, 26 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Роскомнадзора Александра Жарова.
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Google грозит штраф до 700 тысяч рублей за нарушение законодательства РФ
Российская газетавчера в 05:56
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 02:20, Вашингтон
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