Технологии
Роскомнадзор предупредил об опасности просмотра «Игры престолов»Газета Metro 10:53
Фанатов популярного сериала "Игра престолов" Роскомнадзор предупреждает о вирусных ссылках на новый сезон. Роскомнадзор советует российским зрителям быть осторожными при переходе по ссылкам, обещающим бесплатный просмотр финального сезона "Игры престолов".
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Российских зрителей предупредили об опасности бесплатного просмотра «Игры престолов»
Говорит Москвавчера в 13:59
Роскомнадзор предупредил об опасности бесплатного просмотра «Игры престолов» из-за вирусов на сайтах
Агентство Москвавчера в 12:33
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