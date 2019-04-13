Технологии

Роскомнадзор предупредил об опасности просмотра «Игры престолов»Газета Metro 10:53

Фанатов популярного сериала "Игра престолов" Роскомнадзор предупреждает о вирусных ссылках на новый сезон. Роскомнадзор советует российским зрителям быть осторожными при переходе по ссылкам, обещающим бесплатный просмотр финального сезона "Игры престолов".
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Российских зрителей предупредили об опасности бесплатного просмотра «Игры престолов»

Говорит Москвавчера в 13:59

Роскомнадзор предупредил об опасности бесплатного просмотра «Игры престолов» из-за вирусов на сайтах

Агентство Москвавчера в 12:33

Роскомнадзор предупредил россиян о вирусных ссылках на новый сезон «Игры престолов»

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РЕН ТВвчера в 12:20

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Об угрозах бесплатного просмотра «Игры престолов» предупредил Роскомнадзор

Газета.Ru09:37
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Роскомнадзор предупреждает о смертельной халяве «Игр престолов»

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