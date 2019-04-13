Технологии
Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»АМИТЕЛ вчера в 15:03
Ссылки на сериал чаще всего подвержены заражению Роскомнадзор на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" предупредил пользователей сети об опасностях просмотра восьмого сезона сериала "Игра престолов" по непроверенным ссылкам.
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Роскомнадзор предупредил об опасности бесплатного просмотра «Игры престолов» из-за вирусов на сайтах
Агентство Москвавчера в 12:33
Российских зрителей предупредили об опасности бесплатного просмотра «Игры престолов»
Говорит Москвавчера в 13:59
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Происшествия
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Хоккеисты петербургского СКА Никита Гусев (нападающий) и Владислав Гавриков (защитник) продолжат карьеру в Национальной хоккейной лиге.
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Авто
УАЗ раскрыл детали создания «Русского Прадо»
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Происшествия
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Происшествия
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Обновлено в 09:01
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Внутри VR-контроллеров Facebook нашли послания от масонов
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В Лондоне рядом с посольством Украины произошла стрельба
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Космос
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Футбол
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Восхитился мастерством игрока и комментатор матча между молодежными командами «Зенита» и махачкалинского «Анжи», в котором и произошел эпизод.
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Экономика
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Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков
Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
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Назван максимально быстрый способ бросить курить
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Армия и оружие
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Набиуллина сообщила о возможном снижении ключевой ставки в 2019 году
Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что при развитии экономической ситуации в соответствии с прогнозом регулятора ключевая ставка может быть снижена уже в текущем году, передает ТАСС.
Обновлено в 10:12
Армия и оружие
Генерал-майор ФСБ в отставке прокомментировал спецоперацию в Тюмени
Генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов, комментируя контртеррористическую операцию в Тюмени, сообщил RT, что технологии нейтрализации боевиков были детально отработаны российскими спецслужбами ещё в середине 1990-х.
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