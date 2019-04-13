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Роскомнадзор предупредил об опасности просмотра «Игры престолов»Lenta.ru 04:21

Роскомнадзор призвал россиян, собирающихся смотреть новый сезон сериала «Игра престолов», к осторожности. Соответствующий пост был опубликован на странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте». В тексте говорится об опасности перехода по ссылкам, обещающим бесплатный просмотр.
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Российских зрителей предупредили об опасности бесплатного просмотра «Игры престолов»

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