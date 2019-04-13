Технологии
Роскомнадзор предупредил об опасности просмотра «Игры престолов»Lenta.ru 04:21
Роскомнадзор призвал россиян, собирающихся смотреть новый сезон сериала «Игра престолов», к осторожности. Соответствующий пост был опубликован на странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте». В тексте говорится об опасности перехода по ссылкам, обещающим бесплатный просмотр.
Читать в источнике
Оценить48
Подробнее о событии
Показать все источники
Российских зрителей предупредили об опасности бесплатного просмотра «Игры престолов»
Говорит Москвавчера в 13:59
Роскомнадзор предупредил об опасности бесплатного просмотра «Игры престолов» из-за вирусов на сайтах
Агентство Москвавчера в 12:33
Роскомнадзор предупредил об опасности просмотра «Игры престолов» на пиратских сайтах
Известиявчера в 12:44
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:17, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:17, Ашберн
Спорт
Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Обновлено в 05:52
Общество
Сенатор от Липецкой области Олег Королев за год «обеднел» в три раза
Новый сенатор, бывший глава Липецкой области Олег Королев, задекларировал доход в 4 миллиона 677 тысяч рублей.
Обновлено в 02:13
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено вчера в 12:34
Спорт
Фигуристка Медведева рассказала, как проходит её обычный день
Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева на встрече с болельщиками в Москве описала свой обычный день.
Обновлено в 06:51
Армия и оружие
На Донбассе убит украинский морпех-контрактник
Обновлено в 04:52
Авто
Кроссовер Haval F7 российской сборки появится у дилеров в мае
Обновлено вчера в 11:45
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Япония выразила протест США из-за убийства женщины на Окинаве
Министерство иностранных дел Японии выразило протест американскому послу Уильяму Хагерти после того, как военный США убил японку на Окинаве.
Обновлено в 06:38
Футбол
Футболист «Зенита» забил в свои ворота ударом с 30 метров
Обновлено в 05:28
Автоспорт
Макс Ферстаппен не успел на решающую попытку
Макс Ферстаппен квалифицировался пятым в Китае. Гонщик Red Bull Racing недоволен таким результатом, поскольку не успел на решающую попытку.
Обновлено в 03:44
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Шоу-бизнес
Юбилейный банкет Пугачевой обойдётся в миллион рублей
Со слов сотрудников ресторана, банкет, посвящённый Пугачевой, обойдётся её друзьям в миллион рублей.
Обновлено вчера в 10:56
Происшествия
Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в Москве
Зампред Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве.
Обновлено в 07:06
Происшествия
На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков
Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.
Обновлено в 03:50
Хоккей
ЦСКА и «Авангард» начнут финальную серию плей-офф КХЛ
Обновлено вчера в 18:35
Авто
СМИ раскрыли особенности «Русского Prado» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия
Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика
В Новосибирской области учительницу Наталью Оганисян обвинили в экстремизме после ссоры с матерью школьника. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:03
Политика
Зеленский заявил, что старается «быть мужиком»
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что следует призыву действующего президента Петра Порошенко "быть мужиком".
Обновлено в 04:00
Экономика
Топилин заявил о рекордном росте зарплат россиян
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил о рекордном росте заработных плат россиян на 6,8%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на выступление министра на расширенном заседании коллегии ведомства.
Обновлено вчера в 06:01
Происшествия
Возле посольства России в Киеве произошел взрыв
В Киеве возле российского посольства произошел взрыв.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Губернатор прокомментировал контртеррористическую операцию в Тюмени
Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил спецслужбы за работу во время контртеррористической операции в Тюмени, в которой были ликвидированы два боевика.
Обновлено в 02:20
Хоккей
Дюшейн: гол Нэша стал гвоздём в крышку гроба «Тампа-Бэй»
Самым результативным игроком встречи стал Мэтт Дюшейн, набравший 4 (1+3) очка.
Обновлено в 05:37
Общество
Установлено место, где Шекспир работал над «Ромео и Джельеттой»
Историку Джеффри Маршу удалось установить точное место в Лондоне, где жил Уильям Шекспир во время работы над знаменитой трагедией «Ромео и Джульетта».
Обновлено в 07:02
Происшествия
Россиянин получил награду в Китае за спасение утопающего
Обновлено вчера в 21:41
Шоу-бизнес
Екатерина Климова устроила фотосессию без макияжа
Обновлено в 06:24
Происшествия
Хакеры торгуют данными полицейских и сотрудников ФБР США
Неизвестная хакерская группировка похитила информацию о нескольких тысячах сотрудников правоохранительных органов и федеральных служб США и собираются ее продать.
Обновлено в 07:04
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали несколько крупных торговых центров
В торговых центрах Екатеринбурга субботним утром эвакуировали людей.
Обновлено в 04:49
Армия и оружие
Появилось видео взлета Су-27СМ во время ливня
Российские истребители Су-27СМ продемонстрировали взлет во время сильного ливня в рамках тренировки на фоне учений НАТО в Черном море.
Обновлено в 06:43
Политика
Появилось видео со встречи Зеленского и Макрона
Обновлено вчера в 10:49