Технологии

Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»РБК 14:31

Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
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Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»

По итогам тестирования межведомственная комиссия, в состав которой входили представители Роскомнадзора, ФСБ и Министерства цифрового развития, должна была выбрать лучшую DPI-систему, которую можно будет установить на сети всех операторов связи в стране и пропускать через нее весь трафик.
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Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»

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