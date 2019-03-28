Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»РБК 14:31

По итогам тестирования межведомственная комиссия, в состав которой входили представители Роскомнадзора, ФСБ и Министерства цифрового развития, должна была выбрать лучшую DPI-систему, которую можно будет установить на сети всех операторов связи в стране и пропускать через нее весь трафик.

с чего всё началось

Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.

Происшествия Бывшего полпреда президента задержали по делу о хищениях у «Роснефти» Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края и полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева.

Политика Открытое небо назвали причиной крушения малайзийского «Боинга» Главной причиной крушения «Боинга» компании Malaysia Airlines в Донбассе летом 2014 года стало незакрытое воздушное пространство.

Авто Renault Duster получил спецверсию Adventure Кроме эксклюзивного цвета кузова (темно-серый металлик) и сильной тонировки задних стекол, лимитированный Renault Duster Adventure отличается более брутальным и практичным экстерьером с новыми 16-дюймовыми легкосплавными дисками Cyclade черного цвета, пластиковой защитой колесных арок и боковыми молдингами с надписью «Duster».

Общество Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.

Происшествия Экс-министра Михаила Абызова арестовали на два месяца Как сообщает "Интерфакс", экс-чиновник, обвиняемый в создании преступного сообщества и мошенничестве, проведет в СИЗО два месяца, до 25 мая.

Политика Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы 26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.

Происшествия Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Футбол Атаманенко: похоже, Медведев плохо информирован, «Спартак» — № 1 по аудитории Коммерческий директор московского «Спартака» Александр Атаманенко прокомментировал слова президента и генерального директора «Зенита» Александра Медведева, который ранее заявил, что у красно-белых нет такой ТВ-аудитории, как у питерского клуба.

Политика Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2» Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.

Армия и оружие Иван Приходько: ДНР полностью контролирует территорию Горловки Глава администрации Горловки Иван Приходько опроверг информацию о занятии подразделениями ВСУ части Горловки.

Здоровье Кардиохирурги из Беларуси провели уникальную операцию «Команда белорусских детских кардиохирургов провела операцию по коррекции врожденного порока сердца: стеноза клапана легочной артерии малышу с массой тела 1 кг 135 грамм», – отмечается в сообщении.

Армия и оружие Корабли НАТО вошли в Чёрное море Четыре боевых корабля второй постоянной военно-морской группы НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в Чёрное море.

Политика На Украине завершилась публикация предвыборных опросов Украинские политологи неоднократно подвергали сомнениям данные некоторых опросов общественного мнения, подозревая власть в подтасовке их результатов.

Общество У родственников главы «Ростеха» нашли виллы в Испании за десятки миллионов евро Родственники и друзья главы «Ростеха» Сергея Чемезова владеют элитной недвижимостью в Испании, стоимость которой составляет десятки миллионов евро.

Армия и оружие Бельгия закупает у США непригодные для боевых действий F-35 Бельгия намерена закупить у США истребители пятого поколения F-35, которые непригодны для ведения реальных боевых действий - к такому выводу пришли эксперты американской организации Project On Government Oversight.

Шоу-бизнес Николь Кидман запретили присутствовать на свадьбе собственного сына 51-летняя актриса Николь Кидман не сможет присутствовать на свадьбе своего сына.

Политика Гуаидо прокомментировал запрет занимать госпосты в течение 15 лет Хуан Гуаидо, объявивший себя врио президента Венесуэлы, назвал незаконным решение венесуэльских властей запретить ему занимать государственные посты в течение 15 лет.

Общество Уволившиеся в Башкирии врачи не остались без работы Сотрудники роддома в Салавате, которые массово уволились после скандала из-за смеха над «высокими зарплатами», нашли новую работу.