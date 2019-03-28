Технологии

Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»РБК 14:31

Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
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с чего всё началось

Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»

По итогам тестирования межведомственная комиссия, в состав которой входили представители Роскомнадзора, ФСБ и Министерства цифрового развития, должна была выбрать лучшую DPI-систему, которую можно будет установить на сети всех операторов связи в стране и пропускать через нее весь трафик.
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Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»

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Атаманенко: похоже, Медведев плохо информирован, «Спартак» — № 1 по аудитории

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Украинские политологи неоднократно подвергали сомнениям данные некоторых опросов общественного мнения, подозревая власть в подтасовке их результатов.
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Родственники и друзья главы «Ростеха» Сергея Чемезова владеют элитной недвижимостью в Испании, стоимость которой составляет десятки миллионов евро.
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Huawei представит Huawei Mate 30 этой осенью

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Бельгия закупает у США непригодные для боевых действий F-35

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В Люблино у ТЦ «Москва» задержаны 27 человек, совершавших намаз

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Семья погибшего в авиакатастрофе в Эфиопии подала в суд на Boeing

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Гуаидо прокомментировал запрет занимать госпосты в течение 15 лет

Хуан Гуаидо, объявивший себя врио президента Венесуэлы, назвал незаконным решение венесуэльских властей запретить ему занимать государственные посты в течение 15 лет.
Обновлено в 16:00
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Уволившиеся в Башкирии врачи не остались без работы

Сотрудники роддома в Салавате, которые массово уволились после скандала из-за смеха над «высокими зарплатами», нашли новую работу.
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