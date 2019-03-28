Технологии
Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»РБК 14:31
Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
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с чего всё началось
По итогам тестирования межведомственная комиссия, в состав которой входили представители Роскомнадзора, ФСБ и Министерства цифрового развития, должна была выбрать лучшую DPI-систему, которую можно будет установить на сети всех операторов связи в стране и пропускать через нее весь трафик.РБК14:31
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Источник: операторам связи предложили протестировать механизм блокировки Telegram
Московский Комсомолец17:43
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