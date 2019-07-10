Технологии

Роскомнадзор потребует у Ozon разъяснений из-за утечки данных клиентовТАСС 15:17

Роскомнадзор запросит у Ozon разъяснения относительно утечки данных клиентов компании, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ведомства.
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с чего всё началось

Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет

База, в которой содержатся адреса электронной почты и пароли почти от полумиллиона аккаунтов пользователей интернет-магазина Ozon, на днях была выложена на одном из сайтов, собирающих утечки данных, обнаружил РБК (копия базы есть в распоряжении редакции).
РБК11:05

Подробнее о событии

Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет

РБК11:05

Роскомнадзор потребует от Ozon разъяснить утечку данных пользователей

Ведомости15:31

Пароли сотен тысяч пользователей Ozon утекли в сеть

Lenta.ru12:33

Роскомнадзор потребует разъяснений от Ozon из-за утечки данных людей

RT на русском15:35

База с 450 тысячами паролей и логинов пользователей Ozon оказалась в открытом доступе

Дождь11:58

Ozon: утечка затронула немногих клиентов, скомпрометированные пароли сброшены

ТАСС15:34

Роскомнадзор потребует у Ozon разъяснений по утечке данных пользователей

Коммерсантъ15:50
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 16:05, Вашингтон
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Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали

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Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя

Президент Украины Владимир Зеленский устроил перепалку с секретарем Бориспольского горсовета Ярославом Годунком и, назвав чиновника "разбойником", выгнал его из зала, где проходило совещание по вопросам развития Киевской области.
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Происшествия

Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки

Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
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Политика

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Реакция матери грузинского телеведущего Георгия Габунии, заслуженной артистки Грузинской ССР Джульетты Вашакмадзе на мат сына в прямом эфире не была осуждающей.
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Происшествия

К гибели 14 российских подводников могла привести диверсия

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Общество

Россиян предупредили о погодных аномалиях в августе

На азиатской территории прогнозируются небольшие отрицательные аномалии в Иркутской области, Туве, на юге Красноярского края.
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Политика

В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу во время движения кортежа президента в Екатеринбурге рассказал детали визита.
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Шоу-бизнес

60-летняя мама Тимати прошла 10-дневный танцевальный марафон

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Меган Маркл впервые появилась на публике с двухмесячным сыном Это случилось во время благотворительного матча по поло с участием принцев Уильяма и Гарри.
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Экономика

Кудрин раскритиковал прогноз Минэка о росте реальных доходов россиян

Спрогнозированный Минэкономразвития сценарий роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично.
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Здоровье

В Калининграде 10 июля презентуют две новые передвижные поликлиники

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На снимке, который дает волю эротической фантазии, абсолютно голая женщина делает стойку на голове и будоражит сплетенными ногами.
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Космос

Американцы используют технологии «Берешита» для своего зонда

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Экономика

Россияне стали экономить на лекарствах

Снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян, заявил изданию гендиректор компании Сергей Шуляк.
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Футбол

«Локомотив» отпустит Гилерме в «Спартак» летом только за € 5 млн

«Локомотив» готов продать своего голкипера Маринато Гилерме этим летом «Спартаку», если получит за него € 5 млн.
Обновлено в 15:35
Общество

Жителям Киселевска, просившим убежища у Канады, запретили чаепитие

Жители Киселевска, ранее разместившие видеообращение о тяжелой экологической обстановке и попросившие убежища в Канаде, получили уведомление от полиции о незаконности планировавшейся ими акции.
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Кино

Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн

Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
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Автоколонна главы Донецкой области попала под обстрел

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Московский "Спартак" официально объявил трансфере хавбека "Вольфсбурга" Малкольма Баду.
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В РФ средний срок владения автомобилем увеличился до 75 месяцев

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Ольга Бузова станет участницей шоу «Форт Боярд»

Напомним, ранее стало известно, что новым ведущим российской версии шоу «Форд Боярд» будет музыкант Сергей Шнуров.
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Космос напичкан железом: химический элемент Fe преобразован в газ

Обновлено в 01:29
Происшествия

Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось

Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
Обновлено в 05:49
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