База, в которой содержатся адреса электронной почты и пароли почти от полумиллиона аккаунтов пользователей интернет-магазина Ozon, на днях была выложена на одном из сайтов, собирающих утечки данных, обнаружил РБК (копия базы есть в распоряжении редакции).

с чего всё началось

Роскомнадзор запросит у Ozon разъяснения относительно утечки данных клиентов компании, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ведомства.

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