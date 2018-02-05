База, в которой содержатся адреса электронной почты и пароли почти от полумиллиона аккаунтов пользователей интернет-магазина Ozon, на днях была выложена на одном из сайтов, собирающих утечки данных, обнаружил РБК (копия базы есть в распоряжении редакции).

с чего всё началось

Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.

Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет

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