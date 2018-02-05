Технологии
Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернетРБК 11:05
Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.
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с чего всё началось
База, в которой содержатся адреса электронной почты и пароли почти от полумиллиона аккаунтов пользователей интернет-магазина Ozon, на днях была выложена на одном из сайтов, собирающих утечки данных, обнаружил РБК (копия базы есть в распоряжении редакции).РБК11:05
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Обновлено вчера в 13:37
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Обновлено в 17:55
Происшествия
Неизвестный попытался проникнуть в спальню Елизаветы II
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Общество
Гороскоп на 11 июля: для Раков настало время для принятия решений
Раки Для Раков настало время для принятия решений в работе и межличностных отношениях.
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Обновлено в 08:08
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Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
Обновлено в 08:48
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Средний чек россиянина в магазине увеличился до 556 рублей в июне
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Футбол
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Легенда «Шальке-04» и сборной ФРГ Клаус Фишер забил гол ударом через себя в немецком телешоу в возрасте 69 лет.
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Названы привычки, из-за которых человек быстрее стареет
Большое заблуждение, что употребляемые продукты и поза, в которой спит человек, не влияют на внешность.
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Зеленский поручил жестко реагировать на провокации в Донбассе
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