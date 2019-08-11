Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTubeRT на русском 08:08
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
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с чего всё началось
В ведомстве сообщили, что, согласно имеющимся данным, «ряд структур», у которых есть YouTube–каналы, приобретают у видеохостинга рекламные инструменты, такие как push-уведомления, для того, чтобы распространять информацию о несанкционированных массовых мероприятиях, включая те, которые направлены на срыв выборов федерального и регионального значения.RT на русском08:08
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