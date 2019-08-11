с чего всё началось

Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

Политика Украинская прокуратура обыскала танкер из-за посещения Крыма Созданная Киевом «прокуратура Автономной республики Крым» обыскала в порту Херсона танкер «Мария» по делу о поставке топлива в Севастополь.

Религия Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.

Интернет Нейросеть научили создавать аниме-персонажей из селфи Группа южнокорейских исследователей из NCSoft предложила метод преобразования простого селфи в персонажа аниме Как отмечается, новый метод «U-GAT-IT» дает визуально лучшие результаты по сравнению с другими.

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Авто В Спа и Монце двигатель Ferrari станет мощнее на 20 лошадиных сил Топливо Petronas добавило 18 л.с. двигателю Mercedes Поскольку этот двигатель на машинах Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера входит в число разрешённых трёх моторов на сезон, штрафов на стартовой решётке в Спа Ferrari не получит.

Здоровье Диетолог назвал идеальный завтрак для похудения Малина и клубника содержат клетчатку, которая приводит к потере веса. Диетолог рассказал, что малина и клубника помогают при похудении.

Происшествия Суд отказал следствию в аресте режиссера Дмитрия Васильева Режиссер телеканала «Доктор» Дмитрий Васильев, задержанный в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, находится в реанимации 20-ой горбольницы в тяжелом состоянии.

Авто Сколько можно ездить, если горит датчик «Проверьте масло» в авто? Фото: www.drive2.ru Даже если вы ухаживаете за своим автомобилем и регулярно проходите ТО, уровень масла постепенно снижается и через 5 — 7 тысяч км после обращения в автомастерсткую на панели приборов может загореться лампочка в виде масленки.

Происшествия Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.

Происшествия Двое погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области Во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки на военном полигоне в Северодвинске произошел взрыв.

Политика Путин приехал на байк-шоу «Ночных Волков» на мотоцикле «Урал» Президент России Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Ночных Волков", который прошел сегодня в Севастополе, сообщает ТАСС.

Политика Медведев показал подаренного ему президентом Туркмении алабая Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым щенком породы алабай.

Шоу-бизнес Федор Бондарчук и Паулина Андреева женятся На днях в сети появилась информация о том, что известный режиссер 52-летний Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева наконец-то решили узаконить свои отношения и готовятся к свадьбе.

Политика В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального» Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.

Общество В Москве завершился митинг в поддержку независимых кандидатов В конце акции представитель незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Ивана Жданова Борис Золотаревский призвал всех отправиться в «прогулку», за что был задержан.

Религия Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам. Он пожелал счастья, мира и благополучия.

Футбол «Бавария» отказалась от покупки Сане «Бавария» отказалась от приобретения полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане. Такими данными располагает Mirror.

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Гаджеты Huawei показала и рассказала, как выпускается флагман P30 Pro Huawei показала и рассказала, как выпускается флагман P30 Pro, отметив, что на заводе в промышленном парке Songshan Lake города Дунгуань (провинция Гуандун) все максимально роботизировано.