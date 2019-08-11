Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTubeRT на русском 08:08
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
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Роскомнадзор потребовал от Google запретить рекламировать на YouTube «несанкционированные (незаконные) массовые мероприятия», сообщается на сайте ведомства.Медиазона08:07
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:57, Вашингтон
Экономика
В банк идут одни старики: пенсионеры стали хуже обслуживать долги
По старым долгам Россияне старшего возраста имеют в три раза большую долю просрочки по потребкредитам, чем молодые люди, следует из данных НБКИ по итогам II квартала 2019 года.
Обновлено 09 августа в 17:01
Происшествия
Стали известны имена сотрудников, погибших при ЧП под Архангельском
Госкорпорация "Росатом" опубликовала имена сотрудников Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область), погибших при ЧП в Архангельской области.
Обновлено в 12:27
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.
Обновлено вчера в 10:28
Общество
Versace извинился за футболки с неправильной картой Китая
Итальянский дом мод Versace извинился за выпуск футболок с изображением неправильной карты Китая. Об этом сообщает The Global Times.
Обновлено в 12:19
Политика
Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал»
Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено вчера в 11:35
Спорт
Тарьей Бё выиграл масс-старт на фестивале в Германии, Гараничев стал седьмым
Норвежский биатлонист Тарьей Бё стал победителем масс-старта на фестивале City Biathlon Wiesbaden в Висбадене (Германия).
Обновлено в 12:01
Политика
Елизавета II сделала «самые резкие» за 67 лет заявления
Обновлено в 12:44
Происшествия
Под Волгоградом из психбольницы сбежали двое осужденных
В Волгоградской области из областной психиатрической больницы №1 сбежали двое пациентов, находящихся там на принудительном лечении.
Обновлено в 04:17
Происшествия
На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию
На священника, который проводил обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине, подали заявление в полицию из-за жестокого обращения.
Обновлено в 11:43
Футбол
Футболист ЦСКА Сигурдссон получил травму в матче с «Сочи»
Игрок московского ЦСКА Арнор Сигурдссон получил травму в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи».
Обновлено в 12:45
Происшествия
В ДТП погибла известная украинская балерина
О месте и дате прощания и похорон с балериной станет известно в понедельник. На сайте театра также опубликован некролог.
Обновлено в 06:48
Здоровье
Студентка умерла от «синдрома Юлии Началовой»: посинели конечности, онемел рот
С недавних пор некоторые медики даже стали называть подобное состояние «синдромом Юлии Началовой» — артистка также стремительно умерла от сепсиса.
Обновлено в 09:26
Наука
Ученые выяснили, что Оззи Осборн — генетический мутант
"Оззи действительно генетический мутант". - написал Салливан в своем исследовании влияния ДНК на поведение человека.
Обновлено в 11:52
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за тайфуна
Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае 11 и 12 августа из-за активного атмосферного фронта и косвенного влияния тайфуна «Лекима».
Обновлено в 11:58
Армия и оружие
Сепаратисты в Йемене захватили Аден
Еще утром в субботу, после четырех дней вооруженных столкновений, в ходе которых погибло более 70 человек, в том числе гражданские лица, противоборствующим сторонам удалось договориться о том, что сепаратисты снимут осаду с пустующего президентского дворца (президент Хади постоянно находится в Эр-Рияде), а проправительственные войска воздержатся от нападений на силы ЮПС.
Обновлено в 12:06
Здоровье
В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца
По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено вчера в 14:49
Общество
Названы самые распространённые фамилии в России и Екатеринбурге
Председатель Археографической комиссии УрО РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые популярные фамилии в России и Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 04:48
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Космос
Робот «Фёдор» стал пилотом космического корабля «Союз МС»
Российского робота "Фёдор", отправляющегося 22 августа на Международную космическую станцию (МКС), перенесли в пилотируемый космический корабль "Союз МС".
Обновлено в 12:41
Футбол
Кокорины и Мамаев получат положительную характеристику от колонии
Начальник исправительной колонии №4 Сергей Плясов заявил, что на заключенных Александра и Кирилла Кокориных, а также Павла Мамаева учреждение предоставит положительную характеристику, сообщает СЭ.
Обновлено в 02:29
Здоровье
Названы последствия ежедневного употребления кофе
Обновлено вчера в 23:46
Футбол
«Локомотив» разгромил «Урал» и поднялся на второе место в РПЛ
Благодаря победе "Локомотив" с десятью очками поднялся на второе место.
Обновлено в 11:52
Музыка
Музыкальный критик назвал конфликт Фадеева и Наргиз пиар-ходом
Пока поклонники гадают, по какой причине Фадеев и Закирова, которые еще совсем недавно плотно сотрудничали, ополчились друг на друга, музыкальный критик предположил, что никакого конфликта и не было.
Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт объявили о разводе
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт объявили поклонникам неприятную новость о разводе.
Обновлено в 01:55
Футбол
«Арсенал» обыграл «Ньюкасл» в первом туре АПЛ
Футболисты лондонского "Арсенала" на выезде обыграли "Ньюкасл" в матче первого тура чемпионата Англии.
Обновлено в 11:07
Религия
Южноуральские мусульмане отмечают Курбан-байрам
Алексей Текслер пожелал, чтобы в каждом южноуральском доме царили мир и благочестие, любовь и радость.
Обновлено вчера в 23:07
Политика
Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit
Великобритания начнет использовать «поправку Магнитского» после Brexit.
Обновлено в 10:40
Происшествия
США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна
Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.
Обновлено вчера в 23:06
Футбол
40 лет назад в авиакатастрофе разбилась команда «Пахтакор»
Базилевич в конце 1979 года покинул "Пахтакор" — его недолгая командировка в Ташкент закончилась, и его отправили в ЦСКА.
Обновлено в 10:00