с чего всё началось

Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

Экономика В банк идут одни старики: пенсионеры стали хуже обслуживать долги По старым долгам Россияне старшего возраста имеют в три раза большую долю просрочки по потребкредитам, чем молодые люди, следует из данных НБКИ по итогам II квартала 2019 года.

Происшествия Стали известны имена сотрудников, погибших при ЧП под Архангельском Госкорпорация "Росатом" опубликовала имена сотрудников Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область), погибших при ЧП в Архангельской области.

Общество Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.

Общество Versace извинился за футболки с неправильной картой Китая Итальянский дом мод Versace извинился за выпуск футболок с изображением неправильной карты Китая. Об этом сообщает The Global Times.

Политика Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал» Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Спорт Тарьей Бё выиграл масс-старт на фестивале в Германии, Гараничев стал седьмым Норвежский биатлонист Тарьей Бё стал победителем масс-старта на фестивале City Biathlon Wiesbaden в Висбадене (Германия).

Происшествия Под Волгоградом из психбольницы сбежали двое осужденных В Волгоградской области из областной психиатрической больницы №1 сбежали двое пациентов, находящихся там на принудительном лечении.

Происшествия На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию На священника, который проводил обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине, подали заявление в полицию из-за жестокого обращения.

Футбол Футболист ЦСКА Сигурдссон получил травму в матче с «Сочи» Игрок московского ЦСКА Арнор Сигурдссон получил травму в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи».

Происшествия В ДТП погибла известная украинская балерина О месте и дате прощания и похорон с балериной станет известно в понедельник. На сайте театра также опубликован некролог.

Здоровье Студентка умерла от «синдрома Юлии Началовой»: посинели конечности, онемел рот С недавних пор некоторые медики даже стали называть подобное состояние «синдромом Юлии Началовой» — артистка также стремительно умерла от сепсиса.

Наука Ученые выяснили, что Оззи Осборн — генетический мутант "Оззи действительно генетический мутант". - написал Салливан в своем исследовании влияния ДНК на поведение человека.

Общество Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за тайфуна Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае 11 и 12 августа из-за активного атмосферного фронта и косвенного влияния тайфуна «Лекима».

Армия и оружие Сепаратисты в Йемене захватили Аден Еще утром в субботу, после четырех дней вооруженных столкновений, в ходе которых погибло более 70 человек, в том числе гражданские лица, противоборствующим сторонам удалось договориться о том, что сепаратисты снимут осаду с пустующего президентского дворца (президент Хади постоянно находится в Эр-Рияде), а проправительственные войска воздержатся от нападений на силы ЮПС.

Здоровье В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.

Общество Названы самые распространённые фамилии в России и Екатеринбурге Председатель Археографической комиссии УрО РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые популярные фамилии в России и Екатеринбурге.

Армия и оружие NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.

Космос Робот «Фёдор» стал пилотом космического корабля «Союз МС» Российского робота "Фёдор", отправляющегося 22 августа на Международную космическую станцию (МКС), перенесли в пилотируемый космический корабль "Союз МС".

Футбол Кокорины и Мамаев получат положительную характеристику от колонии Начальник исправительной колонии №4 Сергей Плясов заявил, что на заключенных Александра и Кирилла Кокориных, а также Павла Мамаева учреждение предоставит положительную характеристику, сообщает СЭ.

Музыка Музыкальный критик назвал конфликт Фадеева и Наргиз пиар-ходом Пока поклонники гадают, по какой причине Фадеев и Закирова, которые еще совсем недавно плотно сотрудничали, ополчились друг на друга, музыкальный критик предположил, что никакого конфликта и не было.

Шоу-бизнес Майли Сайрус и Лиам Хемсворт объявили о разводе Майли Сайрус и Лиам Хемсворт объявили поклонникам неприятную новость о разводе.

Футбол «Арсенал» обыграл «Ньюкасл» в первом туре АПЛ Футболисты лондонского "Арсенала" на выезде обыграли "Ньюкасл" в матче первого тура чемпионата Англии.

Религия Южноуральские мусульмане отмечают Курбан-байрам Алексей Текслер пожелал, чтобы в каждом южноуральском доме царили мир и благочестие, любовь и радость.

Происшествия США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.