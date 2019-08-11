Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTubeRT на русском 08:08
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
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с чего всё началось
Роскомнадзор потребовал от Google запретить рекламировать на YouTube «несанкционированные (незаконные) массовые мероприятия», сообщается на сайте ведомства.Медиазона08:07
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:28, Вашингтон
Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и Шюррле
Обновлено в 16:24
Волейбол
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Мужская сборная России по волейболу завоевала право выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио, выиграв отборочную группу Е.
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Происшествия
В пригороде Осло произошла стрельба в мечети
Стрельба произошла в мечети в коммуне Берум близ Осло: один человек убит, преступник арестован, сообщает полиция норвежской столицы.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия
Священника отстранили от служения за грубое крещение ребенка
В Ленинградской области игумен Мариенбургской церкви провел таинство крещения годовалого ребенка, которое закончилось скандалом.
Обновлено в 15:37
Общество
Названа победительница конкурса «Миссис Россия-2019»
На конкурсе «Mrs. Globe» в Китае Россию будет представлять победительница в номинации «Миссис Россия Globe» Ксения Кривко из Кемерово.
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве
Напомним, после предыдущей акции протеста 3 августа сообщалось, что самой серьёзной травмой среди представителей протестующих и сил правопорядка был вывих руки у сотрудника Росгвардии, однако вскоре стало известно, что полиция разыскивает росгвардейца, который избил несовершеннолетнего задержанного.
Обновлено в 08:53
Происшествия
В «Росатоме» рассказали о погибших под Архангельском сотрудниках
Погибшие в инциденте в Архангельской области сотрудники «Росатома» будут представлены к наградам.
Обновлено в 16:32
Политика
Украинские нацисты порезали мужчине одежду из-за российской символики
В Хмельницком украинские нацисты заметили в кафе мужчину, у которого на одежде была российская и советская символика, после того, как «герои» окружили посетителя кафе, один из нацистов срезал все шевроны с помощью ножа.
Обновлено в 15:43
Здоровье
В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни
В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, которую не смогли распознать врачи.
Обновлено в 13:19
Происшествия
Адвокат волонтера от «Яблока» заявил о признании им вины за беспорядки
Волонтер от партии «Яблоко» Валерий Костенок признал вину в связи с участием в массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 15:57
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДА
Американские СМИ оценили информацию о том, что в России начали разработку перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).
Обновлено в 10:35
Религия
Тысячи мусульман отмечают Курбан-байрам в Москве
Сегодня мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам. В Московской соборной мечети на праздничный намаз собрались тысячи верующих.
Обновлено в 02:13
Политика
Королева Елизавета разочаровалась в британских политиках
Обновлено в 11:08
Финансы
Россия выйдет на четвертое место по золотовалютным резервам в мире
Впервые за восемь лет Россия имеет шанс обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам и выйти на четвертое место в мире по их объему, пишет Bloomberg.
Обновлено в 10:09
Футбол
Педро Роша прервал безголевую серию из 6 матчей и забил за «Крузейро»
Нападающий «Крузейро» Педро Роша отметился голом в матче чемпионата Бразилии с «Аваи» (2:2). Выступающий на правах аренды из «Спартака» бразилец сравнял счет во втором тайме.
Обновлено в 17:05
Политика
МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило «решительный протест» в связи с «несогласованным с украинской стороной» посещением Крыма российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:55
Происшествия
400 человек на Канарах эвакуировали из-за пожаров
Обновлено в 09:27
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале турнира в Монреале
Обновлено в 17:25
Авто
Обновленный кроссовер Audi Q7 2020 года впечатлил экспертов
Немецкий гигант Audi в скором времени представит обновленную модификацию кроссовера Q7 2020 модельного года.
Обновлено в 13:45
Гаджеты
Xiaomi убрала рекламу из прошивок телевизоров
Компания Xiaomi выпустила обновление прошивки для своих телевизоров Mi TV. Оно приносит приятное новшество — отсутствие рекламы.
Обновлено в 02:26
Наука
Британский рок-музыкант Оззи Осборн признан мутантом
Обновлено в 12:30
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие
Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35
Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено в 16:53
Музыка
Дженнифер Лопес выступит в Санкт-Петербурге по случаю своего 50-летия
Американская певица Дженнифер Лопес в воскресенье даст концерт на сцене спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский" в рамках турне It`s My Party ("Это моя вечеринка") по случаю своего 50-летия.
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия
На трассе под Казанью произошла утечка опасного вещества
Обновлено в 08:06
Происшествия
Ид аль-Адха в Иерусалиме: на Храмовой горе произошли столкновения
Израильская полиция сегодня, 11 августа, применила спецсредства для разгона стихийной акции протеста палестинцев в районе Храмовой горы в Иерусалиме.
Обновлено в 05:46
Футбол
ЦСКА потерял очки в матче с «Сочи»
По итогам матча ЦСКА идет вторым в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков, а «Сочи» находится на пятнадцатой позиции, у команды 2 очка.
Обновлено в 13:57