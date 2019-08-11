с чего всё началось

Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

Волейбол Российские волейболисты завоевали путёвку на ОИ-2020 Мужская сборная России по волейболу завоевала право выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио, выиграв отборочную группу Е.

Происшествия В пригороде Осло произошла стрельба в мечети Стрельба произошла в мечети в коммуне Берум близ Осло: один человек убит, преступник арестован, сообщает полиция норвежской столицы.

Происшествия Священника отстранили от служения за грубое крещение ребенка В Ленинградской области игумен Мариенбургской церкви провел таинство крещения годовалого ребенка, которое закончилось скандалом.

Общество Названа победительница конкурса «Миссис Россия-2019» На конкурсе «Mrs. Globe» в Китае Россию будет представлять победительница в номинации «Миссис Россия Globe» Ксения Кривко из Кемерово.

Происшествия Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве Напомним, после предыдущей акции протеста 3 августа сообщалось, что самой серьёзной травмой среди представителей протестующих и сил правопорядка был вывих руки у сотрудника Росгвардии, однако вскоре стало известно, что полиция разыскивает росгвардейца, который избил несовершеннолетнего задержанного.

Происшествия В «Росатоме» рассказали о погибших под Архангельском сотрудниках Погибшие в инциденте в Архангельской области сотрудники «Росатома» будут представлены к наградам.

Политика Украинские нацисты порезали мужчине одежду из-за российской символики В Хмельницком украинские нацисты заметили в кафе мужчину, у которого на одежде была российская и советская символика, после того, как «герои» окружили посетителя кафе, один из нацистов срезал все шевроны с помощью ножа.

Здоровье В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, которую не смогли распознать врачи.

Происшествия Адвокат волонтера от «Яблока» заявил о признании им вины за беспорядки Волонтер от партии «Яблоко» Валерий Костенок признал вину в связи с участием в массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля.

Армия и оружие В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДА Американские СМИ оценили информацию о том, что в России начали разработку перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).

Религия Тысячи мусульман отмечают Курбан-байрам в Москве Сегодня мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам. В Московской соборной мечети на праздничный намаз собрались тысячи верующих.

Финансы Россия выйдет на четвертое место по золотовалютным резервам в мире Впервые за восемь лет Россия имеет шанс обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам и выйти на четвертое место в мире по их объему, пишет Bloomberg.

Футбол Педро Роша прервал безголевую серию из 6 матчей и забил за «Крузейро» Нападающий «Крузейро» Педро Роша отметился голом в матче чемпионата Бразилии с «Аваи» (2:2). Выступающий на правах аренды из «Спартака» бразилец сравнял счет во втором тайме.

Политика МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым Министерство иностранных дел Украины выразило «решительный протест» в связи с «несогласованным с украинской стороной» посещением Крыма российским президентом Владимиром Путиным.

Авто Обновленный кроссовер Audi Q7 2020 года впечатлил экспертов Немецкий гигант Audi в скором времени представит обновленную модификацию кроссовера Q7 2020 модельного года.

Гаджеты Xiaomi убрала рекламу из прошивок телевизоров Компания Xiaomi выпустила обновление прошивки для своих телевизоров Mi TV. Оно приносит приятное новшество — отсутствие рекламы.

Общество Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.

Музыка Дженнифер Лопес выступит в Санкт-Петербурге по случаю своего 50-летия Американская певица Дженнифер Лопес в воскресенье даст концерт на сцене спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский" в рамках турне It`s My Party ("Это моя вечеринка") по случаю своего 50-летия.

Происшествия Ид аль-Адха в Иерусалиме: на Храмовой горе произошли столкновения Израильская полиция сегодня, 11 августа, применила спецсредства для разгона стихийной акции протеста палестинцев в районе Храмовой горы в Иерусалиме.