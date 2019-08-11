Политика

Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTubeRT на русском 08:08

Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
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с чего всё началось
Роскомнадзор потребовал от Google запретить рекламировать на YouTube «несанкционированные (незаконные) массовые мероприятия», сообщается
 на сайте ведомства.
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Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube

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Znak.com07:57
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:03, Вашингтон
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