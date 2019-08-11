с чего всё началось

Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

Экономика Россияне чаще вносят наличные через банкоматы, чем снимают Жители России в четыре раза чаще используют банкоматы для внесения денег, чем для их снятия.

Происшествия Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.

Гаджеты BQ выпустила в России недорогой смартфон 5518G Jeans стоимостью 3990р Ассортимент отечественной компании BQ пополнился новым смартфоном начального уровня. Модель получила имя BQ 5518G Jeans.

Происшествия СМИ узнали о претензиях к охранникам СИЗО после суицида Эпштейна Охранники следственного изолятора, где содержался обвиняемый по делу о секс-торговле американский финансист Джеффри Эпштейн, тело которого было обнаружено в его камере утром в субботу, не совершали положенные обходы.

Политика Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал» Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Происшествия Активисту «Яблока» предъявили обвинения по делу о массовых беспорядках Как сообщает пресс-служба партии, информация о том, что Валерий Костенок признал вину, не соответствует действительности.

Происшествия Задержанного по делу о беспорядках в Москве режиссёра отпустили из ИВС Режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева, являющегося фигурантом дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, освободили из изолятора временного содержания (ИВС) в связи с истечением срока задержания.

Технологии Пользователи сообщают о сбое в работе Google Проблемы в работе американской поисковой системы Google наблюдаются в понедельник.

Армия и оружие NI оценил российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА Журналист The National Interest Марк Эпископос оценил перспективный российский бомбардировщик ПАК ДА, работа над которым уже ведется.

Авто Премиальный внедорожник на базе Toyota Crown ставит рекорды продаж Напомним, модель создана на базе "четырехдверки" Toyota Crown предыдущего поколения. Hongqi HS7 появился в автосалонах только 12 июля.

Политика Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit "Поправка Магнисткого" к новому закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег была принята Палатой общин еще в мае 2018 года, однако данный британский закон начнет действовать лишь после того, как Великобритания покинет ЕС и истечет срок переходного периода после Brexit (в случае, если Лондон и Брюссель достигнут договоренности о таком периоде).

Шоу-бизнес Сын Алена Делона рассказал о самочувствии отца после инсульта Сын знаменитого французского актера Алена Делона Ален-Фабьен Делон сообщил, что его отец чувствует себя лучше после перенесенного несколько недель назад инсульта.

Политика Воевавший за ВСУ актер Пашинин попросился обратно в Россию Российский актер Анатолий Пашинин, несколько лет назад уехавший в Донбасс воевать на стороне ВСУ, захотел вернуться в Россию из-за того, что ему не хватает денег на жизнь.

Футбол Луис Адриано дебютировал за «Палмейрас» Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано отыграл 69 минут в матче чемпионата Бразилии с «Баией» (2:2). Этот матч стал дебютным в составе «Палмейраса» для 32-летнего бразильца.

Финансы Россия выйдет на четвертое место по золотовалютным резервам в мире Впервые за восемь лет Россия имеет шанс обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам и выйти на четвертое место в мире по их объему, пишет Bloomberg.

Гаджеты Huawei выпустит бюджетные смартфоны со сканером в LCD-дисплее Как оказалось, компания смогла интегрировать сканер в LCD-дисплей. Такой смартфон и был продемонстрирован на конференции для разработчиков.

Политика В Раде посоветовали Зеленскому придерживаться нейтралитета Депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко в интервью телеканалу «112 Украина» заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо придерживаться нейтралитета между Россией и США.