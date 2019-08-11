Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTubeRT на русском 08:08
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Читать в источнике
Оценить894
с чего всё началось
Роскомнадзор потребовал от Google запретить рекламировать на YouTube «несанкционированные (незаконные) массовые мероприятия», сообщается на сайте ведомства.Медиазона08:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:03, Вашингтон
Экономика
Россияне чаще вносят наличные через банкоматы, чем снимают
Жители России в четыре раза чаще используют банкоматы для внесения денег, чем для их снятия.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено в 18:39
Гаджеты
BQ выпустила в России недорогой смартфон 5518G Jeans стоимостью 3990р
Ассортимент отечественной компании BQ пополнился новым смартфоном начального уровня. Модель получила имя BQ 5518G Jeans.
Обновлено в 15:40
Происшествия
СМИ узнали о претензиях к охранникам СИЗО после суицида Эпштейна
Охранники следственного изолятора, где содержался обвиняемый по делу о секс-торговле американский финансист Джеффри Эпштейн, тело которого было обнаружено в его камере утром в субботу, не совершали положенные обходы.
Обновлено в 18:36
Футбол
Ничья на крови. ЦСКА и «Сочи» не смогли забить голов в матче РПЛ
ЦСКА на домашнем стадионе "ВЭБ-Арена" сыграл вничью с "Сочи" в матче пятого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 16:59
Политика
Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал»
Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
Активисту «Яблока» предъявили обвинения по делу о массовых беспорядках
Как сообщает пресс-служба партии, информация о том, что Валерий Костенок признал вину, не соответствует действительности.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Задержанного по делу о беспорядках в Москве режиссёра отпустили из ИВС
Режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева, являющегося фигурантом дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, освободили из изолятора временного содержания (ИВС) в связи с истечением срока задержания.
Обновлено в 18:10
Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Обновлено в 16:30
Технологии
Пользователи сообщают о сбое в работе Google
Проблемы в работе американской поисковой системы Google наблюдаются в понедельник.
Обновлено в 18:09
Армия и оружие
NI оценил российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Журналист The National Interest Марк Эпископос оценил перспективный российский бомбардировщик ПАК ДА, работа над которым уже ведется.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35
Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено в 16:53
Политика
Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины
Обновлено в 15:46
Наука
Британский рок-музыкант Оззи Осборн признан мутантом
Обновлено в 12:30
Авто
Премиальный внедорожник на базе Toyota Crown ставит рекорды продаж
Напомним, модель создана на базе "четырехдверки" Toyota Crown предыдущего поколения. Hongqi HS7 появился в автосалонах только 12 июля.
Обновлено вчера в 14:11
Политика
Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit
"Поправка Магнисткого" к новому закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег была принята Палатой общин еще в мае 2018 года, однако данный британский закон начнет действовать лишь после того, как Великобритания покинет ЕС и истечет срок переходного периода после Brexit (в случае, если Лондон и Брюссель достигнут договоренности о таком периоде).
Обновлено в 08:54
Общество
СМИ раскрыли доходы российских блогеров
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес
Сын Алена Делона рассказал о самочувствии отца после инсульта
Сын знаменитого французского актера Алена Делона Ален-Фабьен Делон сообщил, что его отец чувствует себя лучше после перенесенного несколько недель назад инсульта.
Обновлено в 16:50
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале турнира в Монреале
Обновлено в 18:25
Космос
Роскосмос запатентовал саморазлагающийся спутник
Обновлено 09 августа в 21:00
Политика
Воевавший за ВСУ актер Пашинин попросился обратно в Россию
Российский актер Анатолий Пашинин, несколько лет назад уехавший в Донбасс воевать на стороне ВСУ, захотел вернуться в Россию из-за того, что ему не хватает денег на жизнь.
Обновлено вчера в 08:39
Футбол
Луис Адриано дебютировал за «Палмейрас»
Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано отыграл 69 минут в матче чемпионата Бразилии с «Баией» (2:2). Этот матч стал дебютным в составе «Палмейраса» для 32-летнего бразильца.
Обновлено в 17:55
Финансы
Россия выйдет на четвертое место по золотовалютным резервам в мире
Впервые за восемь лет Россия имеет шанс обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам и выйти на четвертое место в мире по их объему, пишет Bloomberg.
Обновлено в 10:09
Гаджеты
Huawei выпустит бюджетные смартфоны со сканером в LCD-дисплее
Как оказалось, компания смогла интегрировать сканер в LCD-дисплей. Такой смартфон и был продемонстрирован на конференции для разработчиков.
Обновлено в 08:10
Политика
В Раде посоветовали Зеленскому придерживаться нейтралитета
Депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко в интервью телеканалу «112 Украина» заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо придерживаться нейтралитета между Россией и США.
Обновлено в 04:43
Армия и оружие
В России оценили «смертоносные» штурмовики Украины
Обновлено в 17:04
Авто
На продажу выставили Rolls-Royce Cullinan от Mansory
Особенная версия Rolls-Royce Cullinan, разработанная специалистами тюнинг-ателье Mansory, была выставлена на продажу.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие
Названы сроки завершения госиспытаний новейших Су-57 и МиГ-35
Госиспытания российских истребителей пятого поколения Су-57 будут завершены уже в этом году, новейшие истребители МиГ-35 поколения 4++ аттестуют до конца 2021 года.
Обновлено в 18:59