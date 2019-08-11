Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTubeRT на русском 08:08
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
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Роскомнадзор потребовал от Google запретить рекламировать на YouTube «несанкционированные (незаконные) массовые мероприятия», сообщается на сайте ведомства.Медиазона08:07
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 15:58, Вашингтон
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