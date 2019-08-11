с чего всё началось

Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

Политика Канадская журналистка рассказала о «равнодушии» участников митинга в Москве Канадская журналистка Ева Барлетт, комментируя согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова в Москве, заявила, что никогда раньше не видела «настолько равнодушных протестующих».

Общество «Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье На 159 км Рижского шоссе в Подмосковье, в городском округе Шаховская случилось ДТП, в котором погибли пять человек.

Политика Медведев прибыл в Туркменистан для участия в Каспийском форуме Премьер-министр России Дмитрий Медведев в воскресенье прибыл в Туркменистан, где примет участие в первом Каспийском экономическом форуме.

Происшествия Священника отстранили от служения за жестокое крещение ребенка В Ленинградской области игумен Мариенбургской церкви провел таинство крещения годовалого ребенка, которое закончилось скандалом.

Шоу-бизнес Майли Сайрус и Лиам Хемсворт заявили о расставании Певица Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт объявили о разводе.

Общество В двух районах Новгородской области введён режим чрезвычайной ситуации В Марёвском и Демянском районах Новгородской области, пострадавших от сильного ливня, введён режим чрезвычайной ситуации.

Футбол Эксперт: Арбитр Мешков ошибочно не поставил пенальти в ворота «Сочи» в матче с ЦСКА Главный арбитр встречи пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и "Сочи" Виталий Мешков должен был назначить 11-метровый удар в ворота сочинцев в концовке встречи.

Футбол 40 лет назад в авиакатастрофе разбилась команда «Пахтакор» Базилевич в конце 1979 года покинул "Пахтакор" — его недолгая командировка в Ташкент закончилась, и его отправили в ЦСКА.

Происшествия Обвиняемый по делу о массовых беспорядках в Москве признал вину Волонтер от партии «Яблоко» Валерий Костенок, являющийся фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, признал свою вину.

Политика Во Франции потребовали долги царской России Французский депутат Франсис Веркамер предложил правительству окончательно решить вопрос с российскими выплатами по облигациям царских лет.

Религия Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.

Общество Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.

Происшествия В Иерусалиме на Храмовой горе пострадали более 60 человек Собравшиеся с раннего утра на Храмовой горе около 60 тысяч мусульман, преимущественно палестинцев, откликнувшихся на призыв "защитить Аль-Аксу", вступили в стычки с полицией.

Финансы Bloomberg предсказал России четвертое место по золотовалютным резервам Как указывает агентство, Россия имеет шанс вытеснить Саудовскую Аравию с четвертого места по объемам золотовалютных резервов.

Общество Раскрыты доходы самых богатых российских блогеров YouTube Второе место занял журналист Юрий Дудь со своим авторским шоу "вДудь". Его годовой доход составляет около 90 миллионов рублей.