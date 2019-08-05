Политика

Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTubeRT на русском 08:08

Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
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с чего всё началось
Роскомнадзор потребовал от Google запретить рекламировать на YouTube «несанкционированные (незаконные) массовые мероприятия», сообщается
 на сайте ведомства.
Медиазона08:07

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Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube

РИА Новости10:20

Роскомнадзор потребовал от Google прекратить рекламировать незаконные митинги

Интерфакс08:06

Роскомнадзор требует от Google запретить рекламу незаконных акций в YouTube

ТАСС08:39

Роскомнадзор требует прекратить рекламу незаконных акций в YouTube

Коммерсантъ08:16

Роскомнадзор потребовал от Google запретить рекламировать «незаконные массовые мероприятия» на YouTube

Медиазона08:07

Роскомнадзор потребовал прекратить рекламу незаконных акций на YouTube

РБК08:52

РКН потребовал от Google запретить рекламу несогласованных митингов на YouTube

Znak.com07:57
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:24, Вашингтон
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