Общество

Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов в ЕкатеринбургеИзвестия 07:36

Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге из-за комментариев пользователей. Такое требование ведомство направило екатеринбургскому интернет-изданию Е1.ru.
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Юристы оценили законность требований к E1.ru об удалении комментариев на YouTube

Znak.com07:36

Роскомнадзор, требовавший удалить прямые эфиры Е1.RU, остался доволен чисткой комментариев под видео

Екатеринбург Онлайн06:23

Роскомнадзор потребовал от уральского СМИ удалить эфиры пикетов у Храма-на-Драме

ТагилСити.ру01:37

Роскомнадзор, по некоторым данным, добился удаления двух видео о протестах в Екатеринбурге против строительства храма

Эхо Москвы05:30

Комментарии к видео протестов в Екатеринбурге удалили с YouTube по запросу Генпрокуратуры

ТАСС05:23

Роскомнадзор потребовал от СМИ удалить видео с протестами в Екатеринбурге

Коммерсантъ05:12

Роскомнадзор потребовал у екатеринбургского издания удалить с YouTube трансляции протестов из-за комментариев

Новая газета01:28
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Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах ученица 11 класса скончалась во время прохождения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 09:07
Кино

Онлайн-кинотеатры предложили обязать сообщать сведения о показе фильмов

Министерство культуры предложило распространить обязанность кинотеатров передавать данные о показах фильмов в единую информационную систему на онлайн-кинотеатры.
Обновлено в 02:15
Происшествия

«Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения

Обновлено в 05:05
Хоккей

Зеленский предоставил гражданство Украины российскому хоккеисту

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства россиянину Александру Костикову, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:54
Гаджеты

Apple получила патент на складной дисплей

Ведомство по патентам и товарным знакам США выдало Apple 85 новых патентов, включая патент на сгибающийся экран одинарного и двойного сложения, который может использоваться в iPhone и других устройствах корпорации.
Обновлено в 05:40
Общество

Роскачество проверило мясной фарш

У фарша нескольких торговых марок специалисты "Роскачества" выявили жилы, высокое содержание жировой и соединительной ткани, а заявленный на упаковке вес не соответствовал фактической массе только в одном продукте.
Обновлено в 02:51
Происшествия

В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок

В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
Обновлено в 05:04
Происшествия

Ликсутов объяснил сбои движения в метро человеческим фактором

Причиной остановки трех поездов в тоннеле на Большой кольцевой линии 21 мая стал человеческий фактор, заявил глава дептранса Москвы Максим Ликсутов.
Обновлено в 05:43
Культура

Третьяковка откроет первую выставку в бывшем пространстве ЦДХ 21 июня

Обновлено в 08:29
Армия и оружие

Зеленский нашел повод выйти на связь с Донецком

Как ранее сообщал News Front, восемь украинских боевиков пытались проникнуть натерриторию ДНР с целью осуществления здесь серии диверсий, в том числе и против представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес

Олег Меньшиков может лишиться шикарной квартиры в центре Москвы

Знаменитый актер и худрук Театра Ермоловой Олег Меньшиков может лишиться своей роскошной 170-метровой квартиры в центре Москвы.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие

США приостановят обучение турецких пилотов на F-35

Решение о прекращении обучения пилотов пока не принято администрацией президента США Дональда Трампа, но этот вариант всерьез рассматривается.
Обновлено вчера в 23:52
Технологии

Интернет вещей: почему Москва является лидером в IoT-технологии

В Москве интернет вещей внедряется в рамках программы «Умный город», принятой до 2030 года.
Обновлено вчера в 00:27
Футбол

Игорь Денисов завершил карьеру футболиста

Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
Обновлено в 08:31
Происшествия

На бывшем заводе Порошенко загорелся корабль

Обновлено в 07:31
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Общество

Проверка школы во Владивостоке завершилась профилактическими беседами

Обновлено в 01:02
Хоккей

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира

Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.
Обновлено вчера в 17:36
Происшествия

Томские врачи удалили из желудка девушки полукилограммовый ком волос

Около 80 процентов желудка 16-летней томички занимал ком волос весом в 500 граммов - его успешно удалили врачи городской больницы скорой медицинской помощи №2.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес

Егор Крид рассказал о расставании с Нюшей и ее меркантильности

Егор Крид поведал о своем романе с Нюшей.
Обновлено в 03:45
Общество

Незамужние женщины признаны самой счастливой категорией общества

Обновлено в 04:15
Политика

МИД осудил выдворение из Литвы шеф-редактора Sputnik

Россия требует от Литвы прекратить грубые провокации в отношении представителей российских СМИ, выполняющих свою работу, заявили в МИД РФ в связи с выдворением из прибалтийской страны шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема.
Обновлено в 08:29
Культура

YouTube-канал T-Series первым в истории набрал 100 млн подписчиков

Индийский канал T-Series первым в истории YouTube набрал 100 млн подписчиков. Шведский блогер PewDiePie отстает на 4 млн подписчиков.
Обновлено в 08:20
Происшествия

На украинской шахте погибли горняки: Зеленский вылетел на место ЧП

Решение Зеленского лично пообщаться с руководством шахты "Лесная", госпредприятия "Львовуголь" и семьями погибших шахтеров может поясняться шквалом упреков, обрушившихся на начинающего политика из-за игнорирования Владимиром Александровичем недавнего паводка на Закарпатье и Прикарпатье.
Обновлено в 08:49
Общество

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
Обновлено в 01:21
Политика

Зеленский вернул гражданство Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника Петра Порошенко о лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства.
Обновлено вчера в 09:32
Футбол

Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы

Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25
Игры

Анонсировано продолжение Pokemon Go для любителей поспать

Создатели нашумевшей в своё время игры Pokemon Go анонсировали новое приложение Pokemon Sleep.
Обновлено в 08:42
Политика

Лавров назвал ситуацию на Балканах итогом «попустительства ЕС и НАТО»

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что новое обострение между Сербией и Косово — «результат попустительства и Европейского Союза, и НАТО» в отношении Косово, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:45
Транспорт

Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург

Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.
Обновлено в 06:01
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Протесты из-за храма в ЕкатеринбургеБольше новостей по теме
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