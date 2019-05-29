Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов в ЕкатеринбургеИзвестия 07:36

Наши стримы одновременно смотрели тысячи человек, под видео оставлены тысячи комментариев. Недавно депутат Заксобрания Саратовской области Николай Бондаренко по требованию Роскомнадзора удалил со своего канала на youtube.com видео, посвященное протестам в Екатеринбурге.

с чего всё началось

Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге из-за комментариев пользователей. Такое требование ведомство направило екатеринбургскому интернет-изданию Е1.ru.

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