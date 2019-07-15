с чего всё началось

Картинка в социальной сети содержит нецензурную интерпретацию названия страны и свастику на фоне государственного герба Российской Федерации, уточняется в сообщении Роскомнадзора. Требование ограничить доступ к иллюстрации в Facebook поступило в Роскомнадзор из Генеральной прокуратуры РФ.

Роскомнадзор потребовал удалить из Facebook свастику на гербе РФ

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