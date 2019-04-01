Политика
Роскомнадзор потребовал от ярославского издания удалить новость о надписи про Путина на здании МВДМедиазона вчера в 16:56
Роскомнадзор потребовал от ярославского издания «Яркуб» удалить новость о том, что полиция ищет человека, оставившего оскорбительную надпись про президента Путина. Об этом сообщается в телеграм-канале «Яркуба».
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Происшествия
СМИ сообщили об отставке главы ГИБДД Москвы
Обновлено в 07:58
Происшествия
Правозащитник: участников митинга в Магасе могли ввести в заблуждение
Участников митинга в Магасе могли специально ввести в заблуждение, — заявил журналистам 2 апреля директор Института прав человека Валентин Гефтер, комментируя ситуацию в Республике Ингушетия.
Обновлено в 11:00
Наука
Автопилот Tesla взломали с помощью наклеек на дороге
Специалисты смогли найти в автомобилях Tesla серьёзную уязвимость.
Обновлено в 05:27
Кино
Дольф Лундгрен снимется в военных фильмах о Крыме
Обновлено в 10:54
Армия и оружие
Минобороны РФ призвало США к участию в совещании по «Эр-Рукбану»
Ранее стало известно, что более 360 беженцев смогли покинуть лагерь и выйти на подконтрольную сирийским властям территорию Министерство обороны РФ призвало командование войск США принять участие в координационном совещании по вопросу ликвидации лагеря беженцев "Эр-Рукбан" в Сирии.
Обновлено 30 марта в 18:50
Происшествия
Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках
Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
Обновлено в 09:50
Политика
В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов
Генпрокуратура России впервые применила закон о недопустимости оскорбления государственных символов, сообщает TJournal.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
ВКС получили первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А
Первый серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А передан военно-транспортной авиации ВКС России.
Обновлено в 06:55
Политика
Глеб Павловский раскрыл истинное отношение Кремля к Зеленскому
"Кандидатура Зеленского может устраивать Москву отчасти, поскольку с точки зрения Кремля он — слабый кандидат", - считает Павловский.
Обновлено в 09:55
Общество
Саркофаг с древними мумиями нашли в Египте
В северной части Египта, вблизи Каира, в ходе раскопок археологи нашли двух мумий.
Обновлено в 09:17
Экономика
ФАС предложила обнулить комиссии при снятии наличных в банкоматах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает для борьбы с так называемым зарплатным рабством сделать нулевыми комиссии за снятие наличных в любых банкоматах.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Появилось видео избиения Виктории Скрипаль в Ярославле
Обновлено в 05:45
Экономика
Россия даст Белоруссии кредит на 600 миллионов долларов
Средства будут направлены на погашение текущего долга Белоруссии перед Россией, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Весельная лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Весельная лодка «Акрос» российского путешественника Федора Конюхова перевернулась в Южном океане и получила повреждения.
Обновлено в 06:18
Экономика
Российский производитель беспилотников может переехать в США
Отмечается, что департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA, а также отмечает готовность оказать всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса.
Обновлено вчера в 21:26
Шоу-бизнес
Таисия Повалий рассказала, что скоро станет бабушкой
55-летняя певица Таисия Повалий сообщила поклонникам радостную новость – она скоро впервые станет бабушкой.
Обновлено в 04:16
Кино
Умер известный режиссер Вадим Гемс
Обновлено в 09:34
Политика
Россиянам разрешат охотиться с луком и стрелами
Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, приравнивающий лук к холодному метательному оружию и разрешающий охотиться с его применением.
Обновлено в 10:24
Общество
Жан-Мишель Кусто приедет в «китовую тюрьму» в Приморье 5 апреля
Французский защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто 5 апреля посетит "китовую тюрьму" в бухте Средняя в Приморском крае.
Обновлено в 05:54
Политика
«Порошенко отбился от рук Европы»: Лавров о ситуации на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинский лидер Петр Порошенко "отбился от рук" Европы, потому что у него есть "заступники" в США.
Обновлено в 10:24
Футбол
Хеккинг покинет менхенгладбахскую «Боруссию» по окончании сезона
Как сообщает пресс-служба клуба, главный тренер Дитер Хеккинг покинет команду грядущим летом.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Юный астраханец сбежал из дома ради кругосветного путешествия
В квартире женщина нашла записку, в которой сын заботливо предупредил мать, что всего лишь отправился в кругосветное путешествие.
Обновлено в 05:06
Финансы
Мосбиржа в марте увеличила объем торгов по сравнению с февралем
Объем торгов инструментами спот составил 6,2 триллиона рублей, объем сделок своп и форвардов составил 21,3 триллиона рублей.
Обновлено в 11:08
Происшествия
В Госдуме призвали ужесточить наказание за «пьяное» ДТП с жертвами
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо ужесточить наказание водителей, которые в состоянии алкогольного или наркотического опьянения совершили аварию, повлёкшую гибель людей.
Обновлено в 10:05
Авто
Новым главой Volkswagen в России стал Томас Мильц
Компания Volkswagen объявила о смене руководства в российском подразделении — новым главой немецкого автопроизводителя в России стал Томас Мильц.
Обновлено в 11:19
Футбол
Месут Озил: «Рады, что опередили в турнирной таблице „Тоттенхэм“»
Рады, что опередили в турнирной таблице «Тоттенхэм», но впереди у нас еще много матчей и борьба будет серьезная.
Обновлено в 01:47
Происшествия
СК возбудил дело после взрыва в академии Можайского в Петербурге
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство по факту взрыва в академии Можайского в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 10:08
Футбол
«Реал» представил проект реконструкции «Сантьяго Бернабеу»
Руководство "Реала" представило публике проект реконструкции своего домашнего стадиона "Сантьяго Бернабеу".
Обновлено в 09:34