Роскомнадзор потребовал от ярославского издания удалить новость о надписи про Путина на здании МВДМедиазона вчера в 16:56

Роскомнадзор потребовал от ярославского издания «Яркуб» удалить новость о том, что полиция ищет человека, оставившего оскорбительную надпись про президента Путина. Об этом сообщается в телеграм-канале «Яркуба».

Роскомнадзор потребовал от ярославского издания удалить новость о надписи про Путина на здании МВД

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