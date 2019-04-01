Политика

Роскомнадзор потребовал от ярославского издания удалить новость о надписи про Путина на здании МВДМедиазона вчера в 16:56

Роскомнадзор потребовал от ярославского издания «Яркуб» удалить новость о том, что полиция ищет человека, оставившего оскорбительную надпись про президента Путина. Об этом сообщается в телеграм-канале «Яркуба».
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Ярославец, опубликовавший фото оскорбительной надписи на здании УМВД, дал объяснения полиции

Яркуб09:15

Роскомнадзор без объяснения причин требует от ярославского СМИ удалить новость про надпись о Путине

FreeNews-Volga01:00

Роскомнадзор потребовал от ярославского издания удалить новость о надписи про Путина на здании МВД

Медиазонавчера в 16:56
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Армия и оружие

В Петербурге вывели из цеха новейший корабль «Владимир Емельянов»

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Происшествия

СМИ сообщили об отставке главы ГИБДД Москвы

Обновлено в 07:58
Происшествия

Правозащитник: участников митинга в Магасе могли ввести в заблуждение

Участников митинга в Магасе могли специально ввести в заблуждение, — заявил журналистам 2 апреля директор Института прав человека Валентин Гефтер, комментируя ситуацию в Республике Ингушетия.
Обновлено в 11:00
Наука

Автопилот Tesla взломали с помощью наклеек на дороге

Специалисты смогли найти в автомобилях Tesla серьёзную уязвимость.
Обновлено в 05:27
Кино

Дольф Лундгрен снимется в военных фильмах о Крыме

Обновлено в 10:54
Армия и оружие

Минобороны РФ призвало США к участию в совещании по «Эр-Рукбану»

Ранее стало известно, что более 360 беженцев смогли покинуть лагерь и выйти на подконтрольную сирийским властям территорию Министерство обороны РФ призвало командование войск США принять участие в координационном совещании по вопросу ликвидации лагеря беженцев "Эр-Рукбан" в Сирии.
Обновлено 30 марта в 18:50
Происшествия

Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках

Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
Обновлено в 09:50
Спорт

Биатлонист Малышко опоздал на старт эстафеты на чемпионате России

Обновлено в 08:09
Политика

В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов

Генпрокуратура России впервые применила закон о недопустимости оскорбления государственных символов, сообщает TJournal.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие

ВКС получили первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А

Первый серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А передан военно-транспортной авиации ВКС России.
Обновлено в 06:55
Политика

Глеб Павловский раскрыл истинное отношение Кремля к Зеленскому

"Кандидатура Зеленского может устраивать Москву отчасти, поскольку с точки зрения Кремля он — слабый кандидат", - считает Павловский.
Обновлено в 09:55
Общество

Саркофаг с древними мумиями нашли в Египте

В северной части Египта, вблизи Каира, в ходе раскопок археологи нашли двух мумий.
Обновлено в 09:17
Экономика

ФАС предложила обнулить комиссии при снятии наличных в банкоматах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает для борьбы с так называемым зарплатным рабством сделать нулевыми комиссии за снятие наличных в любых банкоматах.
Обновлено в 06:09
Происшествия

Появилось видео избиения Виктории Скрипаль в Ярославле

Обновлено в 05:45
Экономика

Россия даст Белоруссии кредит на 600 миллионов долларов

Средства будут направлены на погашение текущего долга Белоруссии перед Россией, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Весельная лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане

Весельная лодка «Акрос» российского путешественника Федора Конюхова перевернулась в Южном океане и получила повреждения.
Обновлено в 06:18
Экономика

Российский производитель беспилотников может переехать в США

Отмечается, что департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA, а также отмечает готовность оказать всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса.
Обновлено вчера в 21:26
Шоу-бизнес

Таисия Повалий рассказала, что скоро станет бабушкой

55-летняя певица Таисия Повалий сообщила поклонникам радостную новость – она скоро впервые станет бабушкой.
Обновлено в 04:16
Кино

Умер известный режиссер Вадим Гемс

Обновлено в 09:34
Политика

Россиянам разрешат охотиться с луком и стрелами

Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, приравнивающий лук к холодному метательному оружию и разрешающий охотиться с его применением.
Обновлено в 10:24
Общество

Жан-Мишель Кусто приедет в «китовую тюрьму» в Приморье 5 апреля

Французский защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто 5 апреля посетит "китовую тюрьму" в бухте Средняя в Приморском крае.
Обновлено в 05:54
Политика

«Порошенко отбился от рук Европы»: Лавров о ситуации на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинский лидер Петр Порошенко "отбился от рук" Европы, потому что у него есть "заступники" в США.
Обновлено в 10:24
Футбол

Хеккинг покинет менхенгладбахскую «Боруссию» по окончании сезона

Как сообщает пресс-служба клуба, главный тренер Дитер Хеккинг покинет команду грядущим летом.
Обновлено в 09:30
Происшествия

Юный астраханец сбежал из дома ради кругосветного путешествия

В квартире женщина нашла записку, в которой сын заботливо предупредил мать, что всего лишь отправился в кругосветное путешествие.
Обновлено в 05:06
Финансы

Мосбиржа в марте увеличила объем торгов по сравнению с февралем

Объем торгов инструментами спот составил 6,2 триллиона рублей, объем сделок своп и форвардов составил 21,3 триллиона рублей.
Обновлено в 11:08
Происшествия

В Госдуме призвали ужесточить наказание за «пьяное» ДТП с жертвами

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо ужесточить наказание водителей, которые в состоянии алкогольного или наркотического опьянения совершили аварию, повлёкшую гибель людей.
Обновлено в 10:05
Авто

Новым главой Volkswagen в России стал Томас Мильц

Компания Volkswagen объявила о смене руководства в российском подразделении — новым главой немецкого автопроизводителя в России стал Томас Мильц.
Обновлено в 11:19
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Месут Озил: «Рады, что опередили в турнирной таблице „Тоттенхэм“»

Рады, что опередили в турнирной таблице «Тоттенхэм», но впереди у нас еще много матчей и борьба будет серьезная.
Обновлено в 01:47
Происшествия

СК возбудил дело после взрыва в академии Можайского в Петербурге

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство по факту взрыва в академии Можайского в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 10:08
Футбол

«Реал» представил проект реконструкции «Сантьяго Бернабеу»

Руководство "Реала" представило публике проект реконструкции своего домашнего стадиона "Сантьяго Бернабеу".
Обновлено в 09:34
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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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