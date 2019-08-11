Политика
Роскомнадзор потребовал прекратить рекламу незаконных акций в YouTubeРБК 08:08
Роскомнадзор направил в Google требование принять меры по недопущению рекламирования несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Роскомнадзор потребовал от Google запретить рекламу незаконных акций в YouTube
Российская газета08:10
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:27, Вашингтон
Политика
Украина выразила протест из-за визита Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за визита президента России Владимира Путина в Крым, назвав эту поездку грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности страны.
Обновлено в 05:09
Политика
Зеленского призвали держать нейтралитет между Россией и США
Бывший депутат Верховной Рады Украины Александр Онищенко, покинувший страну в 2016 году, призвал украинского лидера Владимира Зеленского держать нейтралитет между Россией и США.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео
В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались
Американская певица и актриса Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт расстались менее чем через год после свадьбы.
Обновлено в 03:35
Политика
В Госдуме не исключили применения против РФ климатического оружия
Депутат Государственной Думы РФ Алексей Журавлев заявил, что плохие погодные условия в стране могли быть спровоцированы климатическим оружием.
Обновлено вчера в 02:41
Происшествия
При столкновениях на Храмовой горе пострадали более 60 человек
В Иерусалиме на Храмовой горе в результате столкновений представителей арабо-мусульманской общины с полицией Израиля пострадали более 60 человек.
Обновлено в 07:04
Политика
СМИ узнали о гневе Елизаветы II в адрес британских политиков
Обновлено в 03:44
Религия
Великий праздник Курбан-байрам отмечают мусульмане
Праздник продлится три дня, в течение этого времени мусульманам запрещено устраивать распри и ссориться.
Обновлено вчера в 23:00
Интернет
Нейросеть научили создавать аниме-персонажей из селфи
Группа южнокорейских исследователей из NCSoft предложила метод преобразования простого селфи в персонажа аниме Как отмечается, новый метод «U-GAT-IT» дает визуально лучшие результаты по сравнению с другими.
Обновлено 09 августа в 09:41
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Политика
Ницой сказала, что уничтожит Украину
Украинская писательница Лариса Ницой, известная своими антироссийскими высказываниями, заявила, что Украина будет уничтожена, потому что жители страны не интересуются украинской культурой.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие
Иран усовершенствовал российский радар
Обновлено вчера в 11:02
Музыка
Скандал между Фадеевым и Наргиз является пиар-ходом
Обновлено в 06:03
Общество
«Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика
Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.
Обновлено вчера в 18:44
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Наука
Создан искусственный язык для определения подлинности виски
Исследователи из Университета Глазго в Шотландии разработали систему химических сенсоров, способных различать сорта виски и выявлять подделку.
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия
На трассе под Казанью произошла утечка опасного вещества
Обновлено в 08:06
Политика
Скабеева оценила реакцию Трампа на вопрос о Зеленском
Обновлено вчера в 03:09
Происшествия
Полиция расследует стрельбу в мечети в Норвегии как теракт
Полиция Норвегии расследует стрельбу в мечети в Берум — в пригороде Осло — как возможный террористический акт.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
Снайперам ВСУ разрешили стрелять по мирным жителям и солдатам ДНР
По словам начальника пресс-службы народной милиции ДНР Даниила Безсонова, командование оккупационных войск рассылает указания в подчиненные соединения об отправке на передовую снайперских пар, разрешив стрелять по мирным жителям и донецким солдатам.
Обновлено вчера в 20:17
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали широкой публике
Под Рязанью над полигоном Дубровичи пролетели истребители МиГ-31К с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», россияне впервые смогли увидеть новейшую отечественную разработку.
Обновлено вчера в 12:42
Политика
Медведев опубликовал видео с подаренным ему щенком алабая
Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с щенком пятнистого алабая, которого ему подарил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Из психбольницы под Волгоградом сбежали убийца и грабитель
Волгоградская полиция ищет двух заключенных 30 и 31 года, сбежавших из областной психиатрической больницы N1.
Обновлено в 03:50
Футбол
Дзюба «наказал» Малкома за попадание мячом в судью
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба "наказал" одноклубника Малкома за эпизод, произошедший во время матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 07:57
Общество
На проспекте Академика Сахарова в Москве начался согласованный митинг
На проспекте Академика Сахарова в Москве началась согласованная с московскими властями акция «За допуск» — в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, передают корреспонденты РБК.
Обновлено вчера в 06:58
Хоккей
«Металлург» победил сборную Кубка губернатора на турнире в Челябинске
Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» одержали победу над сборной Кубка губернатора Челябинской области.
Обновлено в 06:50