Политика

Роскомнадзор потребовал прекратить рекламу незаконных акций в YouTubeРБК 08:08

Роскомнадзор направил в Google требование принять меры по недопущению рекламирования несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Роскомнадзор потребовал прекратить рекламу незаконных акций в YouTube

РБК08:08

Роскомнадзор требует прекратить рекламу незаконных акций в YouTube

Коммерсантъ08:16

Роскомнадзор потребовал от Google запретить рекламу незаконных акций в YouTube

Российская газета08:10

Роскомнадзор потребовал от Google перестать рекламировать незаконные митинги

Ведомости08:24

Роскомнадзор требует от Google запретить рекламу незаконных акций в YouTube

Эхо Москвы08:01

РКН потребовал от Google запретить рекламу несогласованных митингов на YouTube

Znak.com07:57

От Google потребовали не рекламировать на YouTube незаконные акции

РЕН ТВ07:57
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