Экономика
Роскомнадзор потребовал от «Открытия» объяснить утечку данных клиентовМосква 24 07:27
Ранее "Коммерсант" писал, что на одном из сайтов была обнаружена база с персональными данными 70 тысяч клиентов "Бинбанка", которые подавали заявки на получение кредитной карты Эlixir. В рамках санации "Бинбанк" был присоединен к банку "Открытие".
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с чего всё началось
ЦБ не увидел проблем в информационной безопасности Бинбанка В сеть утекла база данных 70 тыс. клиентов Бинбанка (в рамках санации был присоединен к «Открытию»).Коммерсантъвчера в 18:34
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Основные фондовые индексы США снижаются более чем на 3%
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Политика
В МИД России прокомментировали заявление Помпео о принадлежности Крыма
Захарова подчеркнула, что Майк Помпео не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что госсекретарь США Майк Помпео демонстрирует неуважение к результатам демократического волеизъявления крымчан, когда говорит, что необходимо "вернуть Крым Украине".
Обновлено в 01:39
Политика
Трамп объявил о введении смертной казни за убийства на почве ненависти
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Обновлено в 16:59
Политика
Генсек НАТО объяснил присоединение Крыма конкуренцией «великих держав»
Присоединение Крыма к территории России стало последствием усиления конкуренции между великими державами.
Обновлено в 18:57
Происшествия
Mirror: самолет British Airways экстренно приземлился в Валенсии
Самолет авиакомпании British Airways совершил экстренную посадку в Валенсии в связи с задымлением салона.
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Экономика
Данные клиентов половины банков из топ-20 оказались на черном рынке
В Центральном банке отметили, что данные клиентов тщательно защищены.
Обновлено в 19:40
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Обновлено в 11:20
Политика
В Берлине прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях
Ранее Порошенко заявил в интервью изданию "Украинская правда", что написал текст минских соглашений в ходе встречи лидеров "нормандской четверки" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) в 2015 году вдвоем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
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Если Bugatti не получит электрическую трансмиссию Rimac, есть вероятность, что кроссовер может основываться на новой архитектуре гиперкара, которая, как утверждается, находится в разработке для преемника Porsche 918 Spyder и будущего Lamborghini.
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Консейсау дисквалифицирован на первый матч с «Краснодаром»
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Обновлено в 20:01
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В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
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Гаттузо может возглавить «Интер Майами», принадлежащий Бекхэму
Бывший полузащитник «Милана» Дженнаро Гаттузо может стать главным тренером команды «Интер Майами».
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