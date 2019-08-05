ЦБ не увидел проблем в информационной безопасности Бинбанка В сеть утекла база данных 70 тыс. клиентов Бинбанка (в рамках санации был присоединен к «Открытию»).

с чего всё началось

Ранее "Коммерсант" писал, что на одном из сайтов была обнаружена база с персональными данными 70 тысяч клиентов "Бинбанка", которые подавали заявки на получение кредитной карты Эlixir. В рамках санации "Бинбанк" был присоединен к банку "Открытие".

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