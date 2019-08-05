Экономика
Роскомнадзор потребовал от «Открытия» объяснить утечку данных клиентовМосква 24 вчера в 07:27
Ранее "Коммерсант" писал, что на одном из сайтов была обнаружена база с персональными данными 70 тысяч клиентов "Бинбанка", которые подавали заявки на получение кредитной карты Эlixir. В рамках санации "Бинбанк" был присоединен к банку "Открытие".
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с чего всё началось
ЦБ не увидел проблем в информационной безопасности Бинбанка В сеть утекла база данных 70 тыс. клиентов Бинбанка (в рамках санации был присоединен к «Открытию»).Коммерсантъ04 августа в 18:34
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Банк «Открытие» получил письмо РКН с требованием разъяснить ситуацию с утечкой данных клиентов «Бинбанка»
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