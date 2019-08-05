Экономика
Роскомнадзор потребовал от «Открытия» объяснить утечку данных клиентовМосква 24 вчера в 07:27
Ранее "Коммерсант" писал, что на одном из сайтов была обнаружена база с персональными данными 70 тысяч клиентов "Бинбанка", которые подавали заявки на получение кредитной карты Эlixir. В рамках санации "Бинбанк" был присоединен к банку "Открытие".
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с чего всё началось
ЦБ не увидел проблем в информационной безопасности Бинбанка В сеть утекла база данных 70 тыс. клиентов Бинбанка (в рамках санации был присоединен к «Открытию»).Коммерсантъ04 августа в 18:34
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Банк «Открытие» получил письмо РКН с требованием разъяснить ситуацию с утечкой данных клиентов «Бинбанка»
Агентство Москвавчера в 11:36
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Обновлено вчера в 23:55
Политика
В Грузии «российскую пропаганду» обвинили в помехах евоинтеграции
«Деятельность СМИ в государствах ЕС могла бы послужить хорошим примером для средств массовой информации Грузии, особенно сейчас, когда она медленно сближается с Евросоюзом и столкнулась со множеством внутренних проблем, в частности, с ростом правых настроений, подпитываемых российской пропагандой», – передает RT текст доклада.
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Морские леопарды делятся друг с другом едой
В новом исследовании, в котором анализируются ранее не замеченные кадры, снятые съемочной группой, сообщается, что тюлени во время приема пищи были замечены в одной колонии с королевскими пингвинами Южной Георгии.
Обновлено вчера в 20:13
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Касаткина обыграла Кербер на старте турнира в Торонто
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Политика
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Власти Китая приняли решение временно прекратить закупки продукции из США.
Обновлено вчера в 13:45
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Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
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Военные учения Украины и НАТО в Черном море Sea Breeze – 2019 завершились победой России, заявил украинский политолог Михаил Гончар.
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Авто
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В Японии протестировали «летающий автомобиль»
Японский производитель электроники NEC в понедельник испытал прототип летающего автомобиля, сообщает Bloomberg.
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Экономика
Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году
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Технологии
Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов
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