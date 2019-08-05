Экономика

Роскомнадзор потребовал от «Открытия» объяснить утечку данных клиентовМосква 24 вчера в 07:27

Ранее "Коммерсант" писал, что на одном из сайтов была обнаружена база с персональными данными 70 тысяч клиентов "Бинбанка", которые подавали заявки на получение кредитной карты Эlixir. В рамках санации "Бинбанк" был присоединен к банку "Открытие".
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с чего всё началось

Санация пропустила «Открытие»

ЦБ не увидел проблем в информационной безопасности Бинбанка В сеть утекла база данных 70 тыс. клиентов Бинбанка (в рамках санации был присоединен к «Открытию»).
Коммерсантъ04 августа в 18:34

Подробнее о событии

Банк «Открытие» получил письмо РКН с требованием разъяснить ситуацию с утечкой данных клиентов «Бинбанка»

Агентство Москвавчера в 11:36

Роскомнадзор потребовал от «Открытия» объяснить утечку данных клиентов

Москва 24вчера в 07:27

Роскомнадзор потребовал от банка «Открытие» объяснить утечку данных клиентов

Интерфаксвчера в 05:59

Банк «Открытие» опроверг информацию об утечке данных клиентов

ТАССвчера в 06:47

Банк «Открытие» опроверг утечку персональных данных клиентов

РБКвчера в 07:31

В банке «Открытие» отрицают информацию об утечке данных клиентов «Бинбанка»

Эхо Москвывчера в 08:03

Банк «Открытие» опроверг информацию об утечке базы данных клиентов Бинбанка

РИА Новостивчера в 06:47
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 03:48, Ашберн
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Видео реакции бульдога-кинокритика на фильм «Оно-2» стало хитом в Сети

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Запущенный с Байконура спутник Минобороны выведен на орбиту

Обновлено в 03:24
Общество

Госслужащим могут увеличить размер суточных выплат в командировках

Общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ направил обращение в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) с предложением о повышении размера суточных выплат при служебных командировках.
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Здоровье

Старение остановит 8 кружек чая в день

Обновлено вчера в 05:01
Технологии

Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов

Разделегирование домена отличается от блокировки сайта через суд или Роскомнадзор и позволяет быстрее закрыть доступ к ресурсу, считает директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия

Семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе в Торонто

В ночном клубе, расположенном в северной части канадского города Торонто, неизвестный устроил стрельбу.
Обновлено в 02:39
Футбол

«Спартак» объявил о трансфере Тиля

Обновлено вчера в 14:02
Политика

Роухани заявил, что война с Ираном стала бы «матерью всех войн»

Война с Ираном была бы «матерью всех войн», заявил иранский президент Ирана Хасан Роухани на встрече с руководством Министерства иностранных дел страны.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Найдена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка

Американские исследователи обнаружили нос подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения своего первого боевого задания в водах Тихого океана во время Второй мировой войны.
Обновлено в 00:36
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать красное вино

Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору красного вина.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Минобороны пообещали потушить склад под Ачинском к концу дня

Обновлено в 02:31
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли 7 человек

По предварительным данным, из-за аварии погибли семь человек, еще семь пострадали.
Обновлено вчера в 23:36
Экономика

Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году

О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 03:08
Политика

Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Недвижимость

Сбербанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам

Сбербанк сообщил о снижении ставки на 0,5 п. п. по ипотечным кредитам на готовое и строящееся жильё, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, а также по нецелевым кредитам под залог недвижимости и рефинансировании кредитов других банков.
Обновлено вчера в 07:04
Политика

В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина

Обновлено в 02:35
Политика

Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Политика

В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве

В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия

Последствия взрыва на складе боеприпасов показали на видео

Обновлено в 02:58
Происшествия

В Петербурге похитили директора детского сада

Женщину, директора детского сада в Ленобласти, похитили в Петербурге.
Обновлено в 03:08
Политика

Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в Азии

МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
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Футбол

Мать Малкома: сын не увидел проявлений расизма в первом матче за «Зенит»

Обновлено в 03:04
Происшествия

60 человек подрались в центре Москвы

Очевидцы сообщили о массовой драке в центре Москвы. В ней участвовали около 60 человек.
Обновлено в 03:21
Финансы

Основные фондовые индексы США снижаются на 3-4%

Основные фондовые индексы США в понедельник снижаются более чем на 3% из-за усиления опасений инвесторов относительно развития торговых отношений США и КНР, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия

Власти окажут помощь семье погибшей чемпионки мира по кикбоксингу

Власти Кабардино-Балкарии окажут необходимую помощь семье чемпионки мира по кикбоксингу Фатимы Жагуповой, которая утонула во время шторма в Севастополе, пытаясь спасти свою подругу, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя республики.
Обновлено в 03:25
Транспорт

В двух округах Магаданской области ввели режим ЧС из-за сильных дождей

В двух округах Магаданской области — Тенькинском и Сусуманском — ввели режим ЧС из-за ливней.
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Политика

В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы

Памятные мероприятия, посвященные годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной в 1945 году, пройдут во вторник в Японии.
Обновлено вчера в 17:07
Армия и оружие

Секретный справочник США по войне с Россией попал в Сеть

«В справочнике указаны некоторые слабые стороны России, которые могут использовать американские силы»,— пишет издание The National Interest, опубликовавшее выдержки из документа.
Обновлено в 01:59
Экономика

Испанская прокуратура вызвала Фридмана в суд по делу Zed WorldWide

Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
Обновлено вчера в 16:25
Армия и оружие

Минобороны заказало модернизированные «Супер Сухие»

Отмечается, что ведомство уже сделало заказтна первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1.
Обновлено в 00:50
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