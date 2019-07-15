с чего всё началось

Роскомнадзор обратился к компании Facebook с требованием удалить со страницы этой социальной сети изображение свастики на фоне государственного герба России.

Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить свастику на фоне герба РФ

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Политика Евросоюз одобрил санкции против Турции Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили санкции против Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.

Авто Опубликованы фотографии интерьера новой Skoda Octavia Первые шпионские фото интерьера новой «Октавии» 2020 модельного года опубликовал портал Motor1.

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Политика МИД России не отзывал предложений Киеву по украинским морякам Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что российская сторона не отзывала своих предложений Киеву по освобождению из-под стражи задержанных моряков ВМС Украины.

Религия В Москве к мощам святых Петра и Февронии выстроилась огромная очередь В столицу из Мурома привезли мощи муромских святых Петра и Февронии, святыни будут находиться в храме Христа Спасителя до 21 июля.

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Армия и оружие Американские военные пообещали защитить «Зону 51» от штурма ВВС США обязуются защитить военную базу «Зона 51» в Неваде от штурма желающих увидеть инопланетян.