с чего всё началось

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России. Об этом говорится в поступившем в «Ленту.ру» сообщении ведомства.

Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой

Происшествия В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа В Санкт-Петербурге теплоход на подводных крыльях «Метеор» врезался в Дворцовую набережную неподалеку от Эрмитажа.

Шоу-бизнес Юлия Барановская отрицает слухи о тайной свадьбе Телеведущая Юлия Барановская прокомментировала информацию в ряде СМИ о том, что тайно вышла замуж в Камбодже.

Политика Не носила платка и обходила проспект Путина. 10 лет назад была убита правозащитница Наталья Эстемирова Расследование убийства взял под контроль лично Александр Бастрыкин, вел дело командированный в Чечню следователь по особо важным делам Игорь Соболь, через месяц Бастрыкин отрапортовал о том, что убийство Наташи почти раскрыто, через год Меркель напомнила Медведеву о его обещаниях.

Политика Мэй осудила слова Трампа о женщинах-конгрессменах Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает неприемлемыми высказывания президента США Дональда Трампа в адрес представительниц Демократической партии в конгрессе США.

Гаджеты Xiaomi заняла первое место по онлайн-продажам смартфонов в РФ По данным ритейлеров, лидерами продаж в первом полугодии стали бренды Xiaomi, Samsung и Honor, при этом самую большую выручку в кассу приносят смартфоны от Apple.

Политика Украина продлила запрет на ввоз российских товаров Правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года запрет на ввоз в страну товаров из России, говорится на сайте кабмина.

Происшествия Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.

Происшествия Обучавший Путина авиаинструктор погиб в катастрофе с вертолетом Воскресным вечером 14 июля в Подмосковье произошла трагедия: при жесткой посадке вертолета погиб глава Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, который в свое время обучал Владимира Путина полетам на дельтаплане.

Политика Политолог оценил заявление генсека НАТО по ДРСМД Политолог Владимир Брутер назвал информационной войной заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга по ДРСМД.

Политика «У меня меньше»: как Зеленский мерился с одесскими чиновниками Чиновник ответил, что данный вопрос решает профильное министерство. Зеленский поинтересовался, какая же сумма зарплаты у чиновника.

Наука Американцы представили проект скоростного боевого винтокрыла Американские компании Skyworks Global и Scaled Composites представили проект скоростного боевого винтокрыла VertiJet, который планируется предложить на один из конкурсов Армии США, проводимых в рамках масштабного тендера FVL.

Политика Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.

Музыка Тереза Мэй снова станцевала под песню группы ABBA Глава правительства Великобритании Тереза Мэй уже танцевала на публике под песню группы ABBA.

Происшествия МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилете из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.

Футбол Де Йонг взял 21-й номер в «Барселоне» Де Йонг официально стал игроком «Барсы» 1 июля. Сумма трансфера составила 75 миллионов евро плюс 11 миллионов в виде возможных бонусов.

Политика В Госдуме увидели готовность двигаться к снятию ограничений с Грузии Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Москва готова двигаться к поэтапному снятию ограничений с Тбилиси, сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Башкирии молния убила пастуха и лошадь Ведомство сообщает, что "18.45 (16.45 мск) поступило сообщение о том, что на поле возле деревни Казы-Ельдяк обнаружено тело пастуха и его лошади, смерть, предположительно, наступила в результате удара молнией".