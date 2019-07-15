Общество
Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикойLenta.ru 11:33
Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России. Об этом говорится в поступившем в «Ленту.ру» сообщении ведомства.
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с чего всё началось
Картинка в социальной сети содержит нецензурную интерпретацию названия страны и свастику на фоне государственного герба Российской Федерации, уточняется в сообщении Роскомнадзора.Российская газета10:44
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