Общество

Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикойLenta.ru 11:33

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России. Об этом говорится в поступившем в «Ленту.ру» сообщении ведомства.
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с чего всё началось
Картинка в социальной сети содержит нецензурную интерпретацию названия страны и свастику на фоне государственного герба Российской Федерации, уточняется в сообщении
 Роскомнадзора.
Российская газета10:44

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Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить изображение свастики на фоне герба России

ТАСС10:48

Роскомнадзор потребовал заблокировать пост в Facebook со свастикой на гербе РФ

Интерфакс10:52

Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить картинку со свастикой на гербе

Дождь10:50

От Facebook потребовали внести страницу в реестр запрещенной информации

РБК10:50

Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой

Lenta.ru11:33

Роскомнадзор потребовал удалить из Facebook свастику на гербе РФ

Российская газета10:44

Генпрокуратура потребовала внести Facebook в реестр запрещенной информации

Ведомости10:35
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 14:52, Вашингтон
Гаджеты

Microsoft Word для Android скачали более одного миллиарда раз

Microsoft Word для операционной системы Android преодолел знаковую отметку.
Обновлено в 01:39
Происшествия

В США погиб знаменитый боксер Пернелл Уитакер

Обновлено в 14:07
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста

Обновлено в 12:50
Происшествия

На реке Лене погибли двое детей, четверо взрослых пропали

Обновлено в 10:30
Происшествия

В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа

В Санкт-Петербурге теплоход на подводных крыльях «Метеор» врезался в Дворцовую набережную неподалеку от Эрмитажа.
Обновлено в 13:13
Шоу-бизнес

Юлия Барановская отрицает слухи о тайной свадьбе

Телеведущая Юлия Барановская прокомментировала информацию в ряде СМИ о том, что тайно вышла замуж в Камбодже.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Задержанных на встрече криминальных авторитетов в Люберцах арестовали

Обновлено в 11:37
Спорт

Волейболисты сборной России выиграли Лигу наций второй год подряд

Обновлено в 03:32
Происшествия

В Москве началась акция в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму

Обновлено в 13:19
Политика

Не носила платка и обходила проспект Путина. 10 лет назад была убита правозащитница Наталья Эстемирова

Расследование убийства взял под контроль лично Александр Бастрыкин, вел дело командированный в Чечню следователь по особо важным делам Игорь Соболь, через месяц Бастрыкин отрапортовал о том, что убийство Наташи почти раскрыто, через год Меркель напомнила Медведеву о его обещаниях.
Обновлено вчера в 17:46
Армия и оружие

В Италии изъяли арсенал оружия для наемников в Донбассе

Обновлено в 06:07
Политика

Мэй осудила слова Трампа о женщинах-конгрессменах

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает неприемлемыми высказывания президента США Дональда Трампа в адрес представительниц Демократической партии в конгрессе США.
Обновлено в 08:22
Гаджеты

Xiaomi заняла первое место по онлайн-продажам смартфонов в РФ

По данным ритейлеров, лидерами продаж в первом полугодии стали бренды Xiaomi, Samsung и Honor, при этом самую большую выручку в кассу приносят смартфоны от Apple.
Обновлено в 10:22
Политика

Украина продлила запрет на ввоз российских товаров

Правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года запрет на ввоз в страну товаров из России, говорится на сайте кабмина.
Обновлено в 12:58
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

Обучавший Путина авиаинструктор погиб в катастрофе с вертолетом

Воскресным вечером 14 июля в Подмосковье произошла трагедия: при жесткой посадке вертолета погиб глава Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, который в свое время обучал Владимира Путина полетам на дельтаплане.
Обновлено вчера в 17:10
Политика

Политолог оценил заявление генсека НАТО по ДРСМД

Политолог Владимир Брутер назвал информационной войной заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга по ДРСМД.
Обновлено в 04:20
Политика

«У меня меньше»: как Зеленский мерился с одесскими чиновниками

Чиновник ответил, что данный вопрос решает профильное министерство. Зеленский поинтересовался, какая же сумма зарплаты у чиновника.
Обновлено в 11:40
Наука

Американцы представили проект скоростного боевого винтокрыла

Американские компании Skyworks Global и Scaled Composites представили проект скоростного боевого винтокрыла VertiJet, который планируется предложить на один из конкурсов Армии США, проводимых в рамках масштабного тендера FVL.
Обновлено в 02:44
Политика

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие

Скандинавские истребители поднялись в воздух из-за российских Ту-160

Обновлено в 13:57
Музыка

Тереза Мэй снова станцевала под песню группы ABBA

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй уже танцевала на публике под песню группы ABBA.
Обновлено в 09:46
Происшествия

МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ

В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилете из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия

В Москве девушка умерла во время массажа

Обновлено в 13:10
Футбол

Де Йонг взял 21-й номер в «Барселоне»

Де Йонг официально стал игроком «Барсы» 1 июля. Сумма трансфера составила 75 миллионов евро плюс 11 миллионов в виде возможных бонусов.
Обновлено в 14:19
Происшествия

Водителя автобуса задержали в Башкирии после ДТП с шестью погибшими

Обновлено в 07:22
Политика

В Госдуме увидели готовность двигаться к снятию ограничений с Грузии

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Москва готова двигаться к поэтапному снятию ограничений с Тбилиси, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:07
Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

Обновлено в 06:04
Происшествия

В Башкирии молния убила пастуха и лошадь

Ведомство сообщает, что "18.45 (16.45 мск) поступило сообщение о том, что на поле возле деревни Казы-Ельдяк обнаружено тело пастуха и его лошади, смерть, предположительно, наступила в результате удара молнией".
Обновлено в 12:26
Энергетика

«Нафтогаз» снизит цену на газ для населения на 11,7%

«Нафтогаз» в июле снизит цену на природный газ для населения Украины на 11,7% (648 гривен, или $25) по сравнению с июньской ценой.
Обновлено в 06:20
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