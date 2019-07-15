с чего всё началось

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России. Об этом говорится в поступившем в «Ленту.ру» сообщении ведомства.

Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой

Наука В Великобритании выпустят банкноту с портретом Алана Тьюринга Банк Англии выпустит банкноту номиналом 50 фунтов стерлингов с изображением английского математика Алана Тьюринга.

Экономика Правительство намерено продлить заморозку накопительной части пенсии Проектировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов сформированы исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР.

Общество Утвержден график выходных и праздничных дней в 2020 году Правительство России одобрило предложения по переносу нерабочих дней в 2020 году.

Политика Зеленский объяснил, почему не отказался от кортежа Президент Украины Владимир Зеленский объяснил на своей странице в Facebook, почему не отказался от кортежа и не стал ездить на велосипеде, как обещал в ходе предвыборной кампании.

Политика Украина продлила запрет на ввоз российских товаров Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.

Политика «У меня меньше»: как Зеленский мерился с одесскими чиновниками Чиновник ответил, что данный вопрос решает профильное министерство. Зеленский поинтересовался, какая же сумма зарплаты у чиновника.

Происшествия Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.

Происшествия Обучавший Путина авиаинструктор погиб в катастрофе с вертолетом Воскресным вечером 14 июля в Подмосковье произошла трагедия: при жесткой посадке вертолета погиб глава Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, который в свое время обучал Владимира Путина полетам на дельтаплане.

Происшествия ФСБ задержала террористов ИГ в Ростовской области На след террористов спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской ячейки.

Происшествия Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.

Происшествия Суд арестовал основателя «Нового потока» Мазурова Тверской суд Москвы арестовал на два месяца председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Яшину официально отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму Главе муниципального округа Красносельский Илье Яшину официально отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму из-за превышения брака в подписных листах.

Происшествия Защитники конституционного строя из ФСБ попались на вымогательстве В Москве задержали двух офицеров ФСБ из Управления по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом (2-й службы).

Происшествия Полиция не оштрафует Загитову за вождение без прав Правоохранители Удмуртии прекратили расследование административного дела в отношении 17-летней олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой за управление автомобилем без прав из-за истечения срока давности нарушения, сообщили РИА Новости в МВД по республике.

Армия и оружие В Италии конфисковали арсенал оружия для наемников в Донбассе Спецподразделения итальянской полиции захватили обширный арсенал оружия у представителей ультраправых организаций в ходе операции в нескольких городах севера страны, говорится в сообщении полиции Турина, поступившем в РИА Новости.

Политика Оппозиция добивается регистрации на выборах в Мосгордуму протестами В Москве 14 июля прошла несогласованная акция «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму», организованная штабом Алексея Навального.

Происшествия На Трубной площади началась акция независимых кандидатов в Мосгордуму В центре Москвы на Трубной площади началась акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Экономика ВШЭ: потребительские настроения россиян улучшились во II квартале Индекс потребительской уверенности (ИПУ) повысился на 1 процентный пункт (до минус 15%) во II квартале 2019 года.