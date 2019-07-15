Политика
Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикойLenta.ru 11:33
Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России. Об этом говорится в поступившем в «Ленту.ру» сообщении ведомства.
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с чего всё началось
Картинка в социальной сети содержит нецензурную интерпретацию названия страны и свастику на фоне государственного герба Российской Федерации, уточняется в сообщении Роскомнадзора.Российская газета10:44
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 13:18, Вашингтон
Наука
В Великобритании выпустят банкноту с портретом Алана Тьюринга
Банк Англии выпустит банкноту номиналом 50 фунтов стерлингов с изображением английского математика Алана Тьюринга.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Суд арестовал «вора в законе» Шишканова
Обновлено в 12:46
Экономика
Правительство намерено продлить заморозку накопительной части пенсии
Проектировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов сформированы исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР.
Обновлено в 10:25
Общество
Утвержден график выходных и праздничных дней в 2020 году
Правительство России одобрило предложения по переносу нерабочих дней в 2020 году.
Обновлено 13 июля в 07:46
Политика
Зеленский объяснил, почему не отказался от кортежа
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил на своей странице в Facebook, почему не отказался от кортежа и не стал ездить на велосипеде, как обещал в ходе предвыборной кампании.
Обновлено в 12:18
Политика
Украина продлила запрет на ввоз российских товаров
Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Обновлено в 12:54
Политика
«У меня меньше»: как Зеленский мерился с одесскими чиновниками
Чиновник ответил, что данный вопрос решает профильное министерство. Зеленский поинтересовался, какая же сумма зарплаты у чиновника.
Обновлено в 11:40
Происшествия
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Музыка
Гран-при «Славянского базара» получил певец Адильхан Макин
Обновлено в 10:17
Армия и оружие
Два «Белых лебедя» подняли в воздух истребители трех балтийских стран
Обновлено в 12:42
Происшествия
Обучавший Путина авиаинструктор погиб в катастрофе с вертолетом
Воскресным вечером 14 июля в Подмосковье произошла трагедия: при жесткой посадке вертолета погиб глава Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, который в свое время обучал Владимира Путина полетам на дельтаплане.
Обновлено вчера в 17:10
Происшествия
ФСБ задержала террористов ИГ в Ростовской области
На след террористов спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской ячейки.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 10:59
Кино
Первый трейлер фильма «King’s man: Начало» опубликован в Сети
В Сети появился первый трейлер фильма "King's man: Начало", приквела "Kingsman: Секретная служба", информирует Киноафиша.
Обновлено в 10:16
Гаджеты
Компания Qualcomm представила процессор Snapdragon 855 Plus
Обновлено в 13:15
Происшествия
Суд арестовал основателя «Нового потока» Мазурова
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:53
Политика
Яшину официально отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму
Главе муниципального округа Красносельский Илье Яшину официально отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму из-за превышения брака в подписных листах.
Обновлено в 13:09
Происшествия
Защитники конституционного строя из ФСБ попались на вымогательстве
В Москве задержали двух офицеров ФСБ из Управления по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом (2-й службы).
Обновлено в 11:24
Происшествия
Полиция не оштрафует Загитову за вождение без прав
Правоохранители Удмуртии прекратили расследование административного дела в отношении 17-летней олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой за управление автомобилем без прав из-за истечения срока давности нарушения, сообщили РИА Новости в МВД по республике.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие
В Италии конфисковали арсенал оружия для наемников в Донбассе
Спецподразделения итальянской полиции захватили обширный арсенал оружия у представителей ультраправых организаций в ходе операции в нескольких городах севера страны, говорится в сообщении полиции Турина, поступившем в РИА Новости.
Обновлено в 04:20
Политика
Оппозиция добивается регистрации на выборах в Мосгордуму протестами
В Москве 14 июля прошла несогласованная акция «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму», организованная штабом Алексея Навального.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
На Трубной площади началась акция независимых кандидатов в Мосгордуму
В центре Москвы на Трубной площади началась акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 12:24
Происшествия
В Москве девушка умерла во время массажа
Обновлено в 13:10
Шоу-бизнес
Модель Кайли Дженнер в стиле «ню» включила режим отдыха
Американская модель, миллиардерша Кайли Дженнер привела в замешательство фанатов, опубликовав обнаженное фото.
Обновлено в 07:35
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе»
Обновлено вчера в 13:31
Экономика
ВШЭ: потребительские настроения россиян улучшились во II квартале
Индекс потребительской уверенности (ИПУ) повысился на 1 процентный пункт (до минус 15%) во II квартале 2019 года.
Обновлено в 09:38
Общество
У россиян может появиться дополнительный выходной
У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48