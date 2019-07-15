Политика

Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикойLenta.ru 11:33

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России. Об этом говорится в поступившем в «Ленту.ру» сообщении ведомства.
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с чего всё началось
Картинка в социальной сети содержит нецензурную интерпретацию названия страны и свастику на фоне государственного герба Российской Федерации, уточняется в сообщении
 Роскомнадзора.
Российская газета10:44

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Роскомнадзор потребовал заблокировать пост в Facebook со свастикой на гербе РФ

Интерфакс10:52

Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить картинку со свастикой на гербе

Дождь10:50

От Facebook потребовали внести страницу в реестр запрещенной информации

РБК10:50

Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить изображение свастики на фоне герба России

ТАСС10:48

Роскомнадзор потребовал удалить из Facebook свастику на гербе РФ

Российская газета10:44

Генпрокуратура потребовала внести Facebook в реестр запрещенной информации

Ведомости10:35

Роскомнадзор потребовал удалить из Facebook изображение свастики на гербе РФ

Якутия 2410:23
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Наука

В Великобритании выпустят банкноту с портретом Алана Тьюринга

Банк Англии выпустит банкноту номиналом 50 фунтов стерлингов с изображением английского математика Алана Тьюринга.
Обновлено в 09:53
Происшествия

Суд арестовал «вора в законе» Шишканова

Обновлено в 12:46
Экономика

Правительство намерено продлить заморозку накопительной части пенсии

Проектировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов сформированы исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР.
Обновлено в 10:25
Общество

Утвержден график выходных и праздничных дней в 2020 году

Правительство России одобрило предложения по переносу нерабочих дней в 2020 году.
Обновлено 13 июля в 07:46
Политика

Зеленский объяснил, почему не отказался от кортежа

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил на своей странице в Facebook, почему не отказался от кортежа и не стал ездить на велосипеде, как обещал в ходе предвыборной кампании.
Обновлено в 12:18
Политика

Украина продлила запрет на ввоз российских товаров

Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Обновлено в 12:54
Политика

«У меня меньше»: как Зеленский мерился с одесскими чиновниками

Чиновник ответил, что данный вопрос решает профильное министерство. Зеленский поинтересовался, какая же сумма зарплаты у чиновника.
Обновлено в 11:40
Происшествия

В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа

Обновлено в 13:13
Происшествия

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Музыка

Гран-при «Славянского базара» получил певец Адильхан Макин

Обновлено в 10:17
Армия и оружие

Два «Белых лебедя» подняли в воздух истребители трех балтийских стран

Обновлено в 12:42
Происшествия

Обучавший Путина авиаинструктор погиб в катастрофе с вертолетом

Воскресным вечером 14 июля в Подмосковье произошла трагедия: при жесткой посадке вертолета погиб глава Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, который в свое время обучал Владимира Путина полетам на дельтаплане.
Обновлено вчера в 17:10
Армия и оружие

В Госдуме оценили возможность новых провокаций у Крымского моста

Обновлено в 11:18
Происшествия

ФСБ задержала террористов ИГ в Ростовской области

На след террористов спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской ячейки.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки

Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 10:59
Кино

Первый трейлер фильма «King’s man: Начало» опубликован в Сети

В Сети появился первый трейлер фильма "King's man: Начало", приквела "Kingsman: Секретная служба", информирует Киноафиша.
Обновлено в 10:16
Гаджеты

Компания Qualcomm представила процессор Snapdragon 855 Plus

Обновлено в 13:15
Происшествия

Суд арестовал основателя «Нового потока» Мазурова

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:53
Политика

Яшину официально отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Главе муниципального округа Красносельский Илье Яшину официально отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму из-за превышения брака в подписных листах.
Обновлено в 13:09
Происшествия

Защитники конституционного строя из ФСБ попались на вымогательстве

В Москве задержали двух офицеров ФСБ из Управления по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом (2-й службы).
Обновлено в 11:24
Происшествия

Полиция не оштрафует Загитову за вождение без прав

Правоохранители Удмуртии прекратили расследование административного дела в отношении 17-летней олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой за управление автомобилем без прав из-за истечения срока давности нарушения, сообщили РИА Новости в МВД по республике.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие

В Италии конфисковали арсенал оружия для наемников в Донбассе

Спецподразделения итальянской полиции захватили обширный арсенал оружия у представителей ультраправых организаций в ходе операции в нескольких городах севера страны, говорится в сообщении полиции Турина, поступившем в РИА Новости.
Обновлено в 04:20
Происшествия

Полиция опубликовала видео задержания уголовных авторитетов в Люберцах

Обновлено в 08:32
Политика

Оппозиция добивается регистрации на выборах в Мосгордуму протестами

В Москве 14 июля прошла несогласованная акция «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму», организованная штабом Алексея Навального.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия

На Трубной площади началась акция независимых кандидатов в Мосгордуму

В центре Москвы на Трубной площади началась акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 12:24
Происшествия

В Москве девушка умерла во время массажа

Обновлено в 13:10
Шоу-бизнес

Модель Кайли Дженнер в стиле «ню» включила режим отдыха

Американская модель, миллиардерша Кайли Дженнер привела в замешательство фанатов, опубликовав обнаженное фото.
Обновлено в 07:35
Транспорт

ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе»

Обновлено вчера в 13:31
Экономика

ВШЭ: потребительские настроения россиян улучшились во II квартале

Индекс потребительской уверенности (ИПУ) повысился на 1 процентный пункт (до минус 15%) во II квартале 2019 года.
Обновлено в 09:38
Общество

У россиян может появиться дополнительный выходной

У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
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