Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИСГазета.Ru вчера в 13:24

с чего всё началось

Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства. Как отмечается, ФГИС содержит единый реестр интернет-ресурсов, которые запрещены на территории России.

Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС

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