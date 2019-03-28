Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИСГазета.Ru 13:24

с чего всё началось

Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства. Как отмечается, ФГИС содержит единый реестр интернет-ресурсов, которые запрещены на территории России.

Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС

Технологии Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность» Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.

Общество У родственников главы «Ростеха» нашли виллы в Испании за десятки миллионов евро Родственники и друзья главы «Ростеха» Сергея Чемезова владеют элитной недвижимостью в Испании, стоимость которой составляет десятки миллионов евро.

Общество Раскрыты перспективы врачей роддома со смешными зарплатами Ранее стало известно, что за короткий срок из-за низких зарплат и слишком большой нагрузки из роддома уволились 14 врачей, 5 акушеров-гинекологов, 2 неонатолога.

Политика Власти Венесуэлы на 15 лет запретили Гуайдо занимать госдолжности Действующие власти Венесуэлы распорядились запретить лидеру местной оппозиции Хуану Гуайдо занимать государственные должности в течение 15 лет, сообщает Reuters.

Здоровье Эксперты ОНФ запустят проект по качеству медицины в первичном звене Эксперты Общероссийского народного фронта начинают работу над новым проектом по здравоохранению, который будет направлен на повышение качества медицины в первичном звене.

Хоккей ЦСКА одолел СКА в матче финала Западной конференции Победитель регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА одолел петербургский СКА в первом матче финальной серии Западной конференции, сообщает "Советский спорт".

Политика Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова Российский премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа Минкультуры об объединении Александринского театра и Театра драмы имени Волкова.

Авто Ford закрывает производство в России и почти уходит из страны Сегодня компания Ford объявила, что закрывает производство в Набережных Челнах, Всеволожске и Елабуге.

Футбол Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны» Сын известного российского певца Филиппа Киркорова Мартин прошел просмотр в академию "Барселоны" в Москве.

Политика Открытое небо назвали причиной крушения малайзийского «Боинга» Главной причиной крушения «Боинга» компании Malaysia Airlines в Донбассе летом 2014 года стало незакрытое воздушное пространство.

Футбол Сулейманов подписал новый контракт с «Краснодаром» Молодой форвард "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов, по всей видимости, подписал новое соглашение с родным клубом.

Важное за сутки Правила обмена: как сэкономить на еде, одежде или времени Расцвет свопов во многом объясняется тем, что их философия полностью соответствует принципам ответственного потребления, которые в последнее время пользуются всё большей популярностью.

Общество Абызова поместили в камеру без телевизора и горячей воды Экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

Технологии Изобретателям заплатят за использование разработок Авторам патентов хотят гарантировать долю в доходах от использования их разработок.

Армия и оружие Минобороны выделит 2,8 млрд рублей на модернизацию Су-25 Министерство обороны РФ выделит почти 2,8 млрд рублей на модернизацию самолетов Су-25. Об этом в четверг, 28 марта, пишет РИА Новости.

Наука Всего одна бутылка вина в неделю увеличивает риск возникновения рака С точки зрения абсолютного риска, исследователи заявили, что одна бутылка вина в неделю связана с повышенным абсолютным пожизненным риском рака для некурящих мужчин на 1% и некурящих женщин на 1,4%.

Армия и оружие Корабли НАТО вошли в Чёрное море Четыре боевых корабля второй постоянной военно-морской группы НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в Чёрное море.

Происшествия Власти Мальты взяли под контроль судно с мигрантами Ранее сообщалось, что более 100 мигрантов из Ливии были спасены торговым судном, когда нелегалы поняли, что их собираются вернуть обратно, они захватили корабль и направили его в сторону Мальты.

Политика Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы 26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.

Шоу-бизнес Кети Топурия рассказала о причинах расставания с Гуфом Еще в конце прошлого года стало известно о расставании певицы Кети Топурия и репера Гуфа.

Шоу-бизнес Александр Цекало вышел в свет с новой женой впервые после свадьбы Телеведущий Александр Цекало сыграл четвертую свадьбу и впервые после этого знаменательного события посетил публичное мероприятие – вручение кинопремии «АПКиТ» - вместе со своей избранницей.

Культура Путин посетил музей Айтматова в Бишкеке Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков посетили дом-музей советского и киргизского писателя Чингиза Айтматова в Бишкеке.

Происшествия Фанату «Спартака» грозит 15 лет тюрьмы во Франции за драку Россиянину грозит до 15 лет тюрьмы. Ранее фанат заставил Баринова извиниться за оскорбления в адрес "Спартака".

Общество Автошколы обязали согласовывать с ГИБДД учебные программы С 7 апреля текущего года все основные программы по обучению водителей транспортных средств автошколы будут обязаны согласовывать с Госавтоинспекцией.