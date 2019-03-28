Технологии
Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИСГазета.Ru 13:24
Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства. Как отмечается, ФГИС содержит единый реестр интернет-ресурсов, которые запрещены на территории России.
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«Требования о подключении к ФГИС в адрес VPN-сервисов и «анонимайзеров» направляются на основании обращения в Роскомнадзор федерального органа исполнительной власти, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении Роскомнадзора.РБК10:03
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