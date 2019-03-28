Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИСГазета.Ru 13:24

с чего всё началось

Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства. Как отмечается, ФГИС содержит единый реестр интернет-ресурсов, которые запрещены на территории России.

Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС

Экономика Расписки En+ ускорили падение на Мосбирже до 9% Глобальные депозитарные расписки (ГДР) En+ в ходе торгов на Московской бирже снизились на 9%, до 500,4 рубля за бумагу на фоне рекомендации не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года.

Общество Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.

Армия и оружие Испытательный полет беспилотника «Охотник» может пройти в 2019 году В текущем году планируется провести испытательный полет ударного беспилотника "Охотник", сообщил РИА Новости представитель оборонно-промышленного комплекса.

Общество Муфтият Крыма призвал мусульман не вступать в деструктивные группы Муфтият Крыма также призвал всех мусульман, особенно людей старшего поколения, быть внимательными и бдительными к своим детям, интересоваться их делами, жизнью, настроением, планами и целями и пресекать любые попытки влияния на их умы со стороны деструктивных групп.

Происшествия В Пенсионном фонде Дагестана сообщили об обысках В головном офисе и в нескольких отделениях Пенсионного фонда России (ПФР) в Дагестане прошли обыски.

Армия и оружие В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский» В Петербурге в четверг, 28 марта, спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», передает корреспондент ИА REGNUM.

Происшествия Экс-губернатора Ишаева задержали за хищения у «Роснефти» В СКР рассказали, что в период с 2014 по 2017 годы Ишаев, занимая должность вице-президента ПАО "Роснефть", способствовал заключению с принадлежащей ему фирмой договоров аренды помещения для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае.

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Политика «Второму президенту» Венесуэлы запретят править страной Лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо, который провозгласил себя временным главой государства, запретят занимать государственные должности.

Политика Путин позвал президента Киргизии в Россию Президент России Владимир Путин пригласил киргизского лидера Сооронбая Жээнбекова посетить Россию, сообщает корреспондент "Газеты.Ru".

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Происшествия В Нальчике два года лечили мертвого пациента Пациент умер еще в 2015 году, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Политика Британский парламент отверг все альтернативные варианты Brexit Британские депутаты отвергли все альтернативные варианты сделки по Brexit.

Общество Журналисты нашли у родственников главы «Ростеха» недвижимость в Испании В С’Агаро есть недвижимость и у Анны Курепиной, пенсионерки из Москвы, которая, как отмечает OCCRP, может быть связана с Владимиром Артяковым, экс-губернатором Самарской области (2007 — 2012 годы) и первым заместителем гендиректора «Ростеха» и бывшим главой совета директоров «АвтоВАЗ».

Здоровье Россияне превысили норму потребления сахара в 2018 году в два раза Граждане России в 2018 году употребили сахара в два раза больше установленных Минздравом норм.

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Политика Суд в США назвал дату вынесения приговора Марии Бутиной Приговор арестованной в США гражданке России Марии Бутиной будет вынесен в конце апреля, сообщили 28 марта в Федеральном окружном суде Вашингтона.

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Экономика Минсельхоз предложил в три раза увеличить поставки томатов из Турции Минсельхоз России предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции.

Музыка Новый клип Rammstein вызвал скандал в Германии Легендарная рок-группа Rammstein выпустила новый мрачный клип, который стал первым за последние семь лет.

Шоу-бизнес Принц Уильям пропустит рождение первенца Гарри и Меган Поклонники британской королевской семьи расстроены: принц Уильям, скорее всего, пропустит день рождения своего племянника – первенца Гарри и Меган.

Происшествия В Крыму арестовали девять подозреваемых в терроризме Суд в Симферополе арестовал до 15 мая девять предполагаемых участников запрещенной в России террористической группировки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", сообщает пресс-служба Киевского районного суда в четверг, 28 марта.

Авто В России появилась спецверсия Renault Duster за 1 млн рублей Помимо эксклюзивного цвета кузова (темно-серый металлик) и сильной тонировки задних стекол, лимитированный Renault Duster Adventure отличается более брутальным и практичным экстерьером с новыми 16-дюймовыми легкосплавными дисками Cyclade черного цвета, пластиковой защитой колесных арок и боковыми молдингами с надписью «Duster».

Происшествия Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".