Роскомнадзор потребовал от VPN-сервисов подключиться к ФГИСRT на русском 17:03

с чего всё началось

«Роскомнадзор направил требования о необходимости подключения к государственной информационной системе (ФГИС) владельцам 10 VPN-сервисов», — цитирует Интерфакс пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского.

Роскомнадзор потребовал от VPN-сервисов подключиться к ФГИС

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