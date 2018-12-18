Технологии
Роскомнадзор потратит 20 млрд рублей на блокировку Telegram
Роскомнадзор потратит 20 млрд рублей на блокировку TelegramRuNews24.ru11:17
В настоящее время Роскомнадзор не принимает почти никаких усилий для блокировки Telegram. Вместо этого ведомство добавляет различные IP-адреса из списка запрещенных сайтов, тем самым симулирует блокировку.
RuNews24.ru11:17
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с чего всё началось
Роскомнадзор c 2019 года планирует внедрить новую технологию блокировок Telegram за 20 млрд руб., сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на источники.Коммерсантъ08:03
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