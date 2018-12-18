с чего всё началось

В настоящее время Роскомнадзор не принимает почти никаких усилий для блокировки Telegram. Вместо этого ведомство добавляет различные IP-адреса из списка запрещенных сайтов, тем самым симулирует блокировку.

Гаджеты Гаджеты Анонсирован мощный смартфон Lenovo Z5 Pro GT на чипсете Snapdragon 855

Гаджеты Гаджеты Xiaomi запускает в продажу смартфон Mi Play Судя по всему, уже совсем скоро ассортимент доступных для покупки телефонов под брендом Xiaomi пополнится еще одно моделью, до старта продажи которой осталось буквально несколько дней, потому как на полки магазинов она поступит сразу после презентации.

Гаджеты Гаджеты Конура с шумоподавлением защитит собак от звуков салюта

Технологии Технологии Платёжная система Mir Pay будет запущена в начале 2019 года Планируется, что сервис начнёт работать с картами «Мир» в 2019-20120 годах.

Гаджеты Гаджеты Найден вирус, который разряжает смартфоны на Android Специалисты по кибербезопасности обнаружили новый вирус, который поражает гаджеты, работающие на Android.

Гаджеты Гаджеты Бывший инженер NASA изобрёл бомбу с блёстками для похитителей посылок Бывший инженер NASA Марк Робер изобрёл бомбу с блёстками и "спреем-вонючкой" для похитителей посылок.

Технологии Технологии Google заморозила разработку китайского поисковика с цензурой Компания Google временно остановила работу над скандальным проектом Drafonfly - поисковой системой для Китая с цензурой.

Гаджеты Гаджеты LG выпустит сворачивающийся в трубочку телевизор в 2019 году

Гаджеты Гаджеты Huawei P30 Pro с пятью камерами появился на рендерах

Гаджеты Гаджеты Новейший Android выводит из строя Xiaomi POCO F1 Android Pie начал выходить на POCO F1 в середине декабря. Пользователи сразу заметили некорректную работу операционной системы.

Гаджеты Гаджеты Новые бюджетные смартфоны Samsung поступают в продажу Двумя бюджетными новинками станут Samsung Galaxy M10 и Galaxy M20, которые уже вот-вот поступят в продажу.

Гаджеты Гаджеты Обновление Windows 10 October 2018 доступно для всех пользователей Microsoft исправила ряд ошибок в октябрьском обновлении Windows 10 October 2018. Теперь данный апдейт доступен для всех пользователей.

Гаджеты Гаджеты Фото чехла подтверждают наличие «револьверной» камеры у новинки Nokia

Технологии Технологии LG представляет умную кухню на выставке CES 2019 Компания LG Electronics (LG) представит новый этап развития умной кухни на выставке CES 2019.