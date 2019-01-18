Общество

Роскомнадзор получил ответы от Facebook и Twitter о локализации данныхКоммерсантъ 05:21

Роскомнадзор получил ответ от Facebook и Twitter на запрос о предоставлении сведений о локализации баз персональных данных россиян на территории РФ, сообщил пресс-секретарь надзорного ведомства Вадим Ампелонский. Он не уточнил, какого рода сведения были получены от компаний.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Роскомнадзор получил ответы от Facebook и Twitter о локализации данных

Коммерсантъ05:21

Роскомнадзор получил ответы Facebook и Twitter о локализации баз данных

РИА Новости05:01

Facebook и Twitter ответили на запрос Роскомнадзора о хранении данных россиян

Rambler News Service04:30

Facebook и Twitter передали РКН сведения о локализации баз данных

RT на русском04:39

Facebook и Twitter ответили на запрос Роскомнадзора

РБК04:34

Роскомнадзор получил ответы от Facebook и Twitter о локализации данных россиян

Интерфакс04:41

Переговоры с представителями Twitter об исполнении российских законов отложены

ТАСС05:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7193 источника, обновлено в 06:38, Ашберн
Происшествия

Обнаружен второй пилот потерпевшего аварию Су-34

Обновлено в 04:09
Общество

Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей

Районный суд Грозного обязал отделение «Газпрома» списать задолженность населения за газ в размере более 9 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия

Алекса Лесли и Настю Рыбку задержали в аэропорту Шереметьево

Полиция Москвы задержала в аэропорту Шереметьево Алекса Лесли и Настю Рыбку по делу об организации проституции.
Обновлено вчера в 13:08
Авто

УАЗ раскрыл новые опции для УАЗ «Патриот»

Ульяновский автозавод начнет продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с расширенным оснащением с февраля текущего года.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия

ИГ взяло ответственность за взрыв дома в Магнитогорске

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв в жилой многоэтажке и в маршрутке в Магнитогорске, сообщает сайт SITE Intelligence Group, отслеживающий данные о деятельности террористов.
Обновлено в 01:03
Транспорт

Строители Крымского моста начали укладывать железнодорожные пути

Строители Крымского моста уложили со стороны полуострова первый километр железнодорожного пути.
Обновлено в 03:47
Космос

Ученые предупредили об угрозе падения астероида на Землю

Обновлено в 00:51
Авто

Land Rover Defender, как у «Бонда», выставлен на продажу

На интернет-аукцион eBay выставили уникальный внедорожник Land Rover Defender, тюнингованный в стиле автомобиля из 24-го фильма про Джеймса Бонда – «Спектр».
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

СК считает взрыв газа приоритетной версией ЧП в Магнитогорске

В Следственном комитете России заявили, что приоритетной версией происшедшего в Магнитогорске остаётся взрыв бытового газа.
Обновлено в 02:46
Происшествия

Часть обвинений снята с трех участников «Артподготовки»

Прокуратура отказалась от обвинения трех активистов экстремистского движения "Артподготовка" (запрещено в РФ) в участии в террористической организации.
Обновлено в 04:48
Интернет

Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных

Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.
Обновлено вчера в 08:56
Культура

Эпизод «Маши и Медведя» попал в Книгу рекордов Гиннесса

Обновлено в 04:02
Авто

Mercedes-Benz остановил сборку микроавтобусов на ГАЗе

Выпуск приостановлен из-за отсутствия комплектующих.
Обновлено в 01:34
Авто

Tesla отзывает 14 тысяч проданных в Китае электромобилей

Свыше 14 тысяч проданных в Китае электромобилей Model S подлежат отзыву в связи с выявленной проблемой в газогенераторах подушек безопасности, следует из доклада Государственного управления по рыночному надзору КНР.
Обновлено в 02:45
Политика

Лавров назвал причину провокаций в Керченском проливе

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что провокации Киева в Керченском проливе связаны с приближающимися на Украине президентскими выборами, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:27
Авто

Hyundai согласилась делать машины с российскими двигателями

Минпромторг раскрыл детали специального инвестконтракта (СПИК) с ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», который относится к проекту по локализации производства легковых автомобилей в России.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Поиски пилотов столкнувшихся Су-34 продолжатся ночью

Обновлено в 06:28
Экономика

Российские нефтяные компании пожаловались на Росгвардию

Главы крупнейших нефтяных компаний России пожаловались в Совет безопасности на Росгвардию.
Обновлено вчера в 23:31
Авто

Nissan представит полноприводный седан Altima на гусеницах

Каким двигателем приводится в движение гусеничный Nissan Altima, не сообщается.
Обновлено в 03:59
Наука

Найдена старейшая в мире таблица Менделеева

Обновлено в 03:10
Происшествия

Минстрой России постановил оснащать новостройки газовой сигнализацией

Минстрой России сделал обязательным оснащение жилых новостроек газовой сигнализацией и легко вышибаемыми при взрыве стеклопакетами.
Обновлено в 06:26
Авто

Компания Volvo заменит V40 купе-кроссовером

Смена модели произойдёт в течение трех лет, об этом журналистам сообщил директор американского подразделения.
Обновлено в 02:06
Происшествия

Спасённого в Магнитогорске младенца перевели в обычную палату

Обновлено в 02:24
Космос

В центре Хруничева сообщили о критическом состоянии части модуля МКС

Обновлено вчера в 19:40
Авто

В России подорожали все модели KIA

Автомобили 2018 и 2019 производственного года стали дороже на сумму от 15 до 155 тыс. руб. К такому выводу пришли эксперты сайта "Цена Авто" по итогам мониторинга рекомендованных розничных цен * на новые автомобили в России.
Обновлено в 01:48
Происшествия

Минобороны подтвердило информацию о столкновении двух Су-34

Министерство обороны РФ официально подтвердило информацию о столкновении двух Су-34 на Дальнем Востоке.
Обновлено в 02:58
Общество

Роскомнадзор получил ответы от Facebook и Twitter о локализации данных

Роскомнадзор получил ответ от Facebook и Twitter на запрос о предоставлении сведений о локализации баз персональных данных россиян на территории РФ, сообщил пресс-секретарь надзорного ведомства Вадим Ампелонский.
Обновлено в 05:21
Автоспорт

Экипаж Николаева из «КАМАЗ-Мастер» выиграл «Дакар» в зачете грузовиков

Экипаж российской команды «КАМАЗ-Мастер» под управлением Эдуарда Николаева стал победителем ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.
Обновлено вчера в 12:05
Космос

В двигателях «Ангары» обнаружили опасный дефект

При старте двигатели ракеты «Ангара» РД-191 могут разрушить ее, заявили в НПО «Энергомаш» – производителе двигателей.
Обновлено в 00:41
Экономика

Tesla сократит 7% постоянных работников

Производитель электромобилей Tesla решила сократить 7%, или примерно 3400 постоянных работников, сообщил сегодня гендиректор компании Илон Маск в письме сотрудникам.
Обновлено в 05:43
Главное