Общество

Роскомнадзор получил ответы от Facebook и Twitter о локализации данныхКоммерсантъ 05:21

Роскомнадзор получил ответ от Facebook и Twitter на запрос о предоставлении сведений о локализации баз персональных данных россиян на территории РФ, сообщил пресс-секретарь надзорного ведомства Вадим Ампелонский. Он не уточнил, какого рода сведения были получены от компаний.
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Роскомнадзор получил ответы от Facebook и Twitter о локализации данных

Коммерсантъ05:21

Роскомнадзор получил ответы Facebook и Twitter о локализации баз данных

РИА Новости05:01

Переговоры с представителями Twitter об исполнении российских законов отложены

ТАСС05:18

Facebook и Twitter передали РКН сведения о локализации баз данных

RT на русском04:39

Facebook и Twitter ответили на запрос Роскомнадзора

РБК04:34

Facebook и Twitter ответили на запрос Роскомнадзора о хранении данных россиян

Rambler News Service04:30

Роскомнадзор получил ответы от Facebook и Twitter о локализации данных россиян

Интерфакс04:41
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Общество

Смоленские депутаты попросили списать долги за газ по примеру Чечни

Депутаты Смоленской областной думы обратились в прокуратуру с просьбой рассмотреть возможность списания долгов за газ с жителей региона.
Обновлено в 08:02
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Глава Минтранса сообщил о сроках запуска жд-части Крымского моста

Тоннель, который является частью подхода к железнодорожной части Крымского моста, будет готов в августе.
Обновлено в 06:06
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В России предложили продавать алкоголь и табак в специальных магазинах

Депутат Госдумы Андрей Свинцов разработал законопроект (есть в распоряжении RT), согласно которому алкогольную и табачную продукцию можно будет продавать только в специализированных магазинах.
Обновлено в 00:30
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В почтовых отделениях Мурманска перестали продавать пиво

Пиво перестали продавать в четырех точках.
Обновлено в 07:41
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Патриарх Кирилл стал почетным профессором РАН

Патриарх Кирилл уже является почетным профессором Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", это звание ему было присвоено в 2010 году.
Обновлено в 07:38
Общество

Граффити Бэнкси продали за шестизначную сумму

Граффити на стене гаража появились в Порт-Толботе в преддверии католического Рождества.
Обновлено в 07:35
Общество

Кремль сдал главную новогоднюю елку страны на переработку

Главную новогоднюю елку России вывезли из Кремля и отправили на переработку 18 января.
Обновлено в 07:40
Религия

Каждый пятый россиянин намерен искупаться в проруби на Крещение

Отмечается, что 63% из тех, кто собирается окунуться в прорубь, сказали, что делают это каждый год по традиции, 19% участвует в купаниях по религиозным причинам, а 14% утверждают, что это положительно отражается на их здоровье.
Обновлено вчера в 21:20
Общество

Ночь на 18 января в Москве стала самой теплой с начала зимы

Ночь стала самой теплой с начала зимы, сообщил ТАСС замначальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков.
Обновлено в 02:15
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Духовенство РПЦ освятит в крещенскую ночь все океаны

Обновлено в 05:43
Общество

Беговые дорожки разместят на крыше дворца единоборств в «Лужниках»

Обновлено в 05:17
Общество

Названы лучшие зимние курорты России

Аналитическое агентство представило лучшие зимние курорты России на основе интернет-опроса, проведенного к 20 января 2019 года, Всемирному Дню Снега.
Обновлено в 01:01
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Роскачество научило россиян выбирать средства для мытья посуды

Обновлено в 00:00
Общество

Депутат предложил дать москвичам абонемент на парковку у работы

В своем письме Власов говорит о том, что расходы на оплату городской парковки в течение рабочего дня становятся непосильным финансовым бременем для многих семей.
Обновлено в 02:42
Общество

Рабочего из Свердловской области задержали за пикет на Красной площади

Обновлено в 05:38
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