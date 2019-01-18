Общество
Роскомнадзор получил ответы от Facebook и Twitter о локализации данныхКоммерсантъ 05:21
Роскомнадзор получил ответ от Facebook и Twitter на запрос о предоставлении сведений о локализации баз персональных данных россиян на территории РФ, сообщил пресс-секретарь надзорного ведомства Вадим Ампелонский. Он не уточнил, какого рода сведения были получены от компаний.
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Facebook и Twitter ответили на запрос Роскомнадзора о хранении данных россиян
Rambler News Service04:30
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Общество
Смоленские депутаты попросили списать долги за газ по примеру Чечни
Депутаты Смоленской областной думы обратились в прокуратуру с просьбой рассмотреть возможность списания долгов за газ с жителей региона.
Обновлено в 08:02
Транспорт
Глава Минтранса сообщил о сроках запуска жд-части Крымского моста
Тоннель, который является частью подхода к железнодорожной части Крымского моста, будет готов в августе.
Обновлено в 06:06
Общество
В России предложили продавать алкоголь и табак в специальных магазинах
Депутат Госдумы Андрей Свинцов разработал законопроект (есть в распоряжении RT), согласно которому алкогольную и табачную продукцию можно будет продавать только в специализированных магазинах.
Обновлено в 00:30
Общество
В почтовых отделениях Мурманска перестали продавать пиво
Пиво перестали продавать в четырех точках.
Обновлено в 07:41
Общество
Патриарх Кирилл стал почетным профессором РАН
Патриарх Кирилл уже является почетным профессором Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", это звание ему было присвоено в 2010 году.
Обновлено в 07:38
Общество
Граффити Бэнкси продали за шестизначную сумму
Граффити на стене гаража появились в Порт-Толботе в преддверии католического Рождества.
Обновлено в 07:35
Общество
Кремль сдал главную новогоднюю елку страны на переработку
Главную новогоднюю елку России вывезли из Кремля и отправили на переработку 18 января.
Обновлено в 07:40
Религия
Каждый пятый россиянин намерен искупаться в проруби на Крещение
Отмечается, что 63% из тех, кто собирается окунуться в прорубь, сказали, что делают это каждый год по традиции, 19% участвует в купаниях по религиозным причинам, а 14% утверждают, что это положительно отражается на их здоровье.
Обновлено вчера в 21:20
Общество
Ночь на 18 января в Москве стала самой теплой с начала зимы
Ночь стала самой теплой с начала зимы, сообщил ТАСС замначальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков.
Обновлено в 02:15
Религия
Духовенство РПЦ освятит в крещенскую ночь все океаны
Обновлено в 05:43
Общество
Беговые дорожки разместят на крыше дворца единоборств в «Лужниках»
Обновлено в 05:17
Общество
Названы лучшие зимние курорты России
Аналитическое агентство представило лучшие зимние курорты России на основе интернет-опроса, проведенного к 20 января 2019 года, Всемирному Дню Снега.
Обновлено в 01:01
Общество
Роскачество научило россиян выбирать средства для мытья посуды
Обновлено в 00:00
Общество
Депутат предложил дать москвичам абонемент на парковку у работы
В своем письме Власов говорит о том, что расходы на оплату городской парковки в течение рабочего дня становятся непосильным финансовым бременем для многих семей.
Обновлено в 02:42
Общество
Рабочего из Свердловской области задержали за пикет на Красной площади
Обновлено в 05:38