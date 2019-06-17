Политика
Роскомнадзор подготовил правила изоляции Рунета в случае угрозыРеальное время вчера в 16:12
Роскомнадзор разработал проект приказа, определяющего правила изоляции российского сегмента интернета (Рунета) в случае угрозы.
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Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия
В Новосибирске авиапассажиры устроили «бунт» перед вылетом
Проблемы с самолетом, отправлявшимся в Таиланд из Новосибирска, привели к отказу нескольких пассажиров от полета и задержке рейса.
Обновлено в 02:00
Экономика
Кудрин не исключил социального взрыва из-за бедности
Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Познер" не исключил социального взрыва в России из-за роста уровня бедности.
Обновлено в 01:03
Политика
Зеленский рассказал, что скажет Путину при встрече
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при встрече с президентом России Владимиром Путиным первым делом напомнит, что Крым является частью Украины.
Обновлено в 01:12
Политика
Рекордное число россиян назвали службу в армии долгом каждого мужчины
Большинство россиян (60 процентов) убеждены, что каждый настоящий мужчина должен отслужить в армии.
Обновлено в 01:23
Политика
Трамп потребовал от NYT раскрыть источники о кибератаках США на Россию
Американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы газета The New York Times раскрыла источники информации о попытках кибератак США на энергетическую систему России.
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Тимошенко: Украина станет конкурентом России по поставкам газа в ЕС
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что газотранспортная система Украины сможет конкурировать с Россией по поставкам газа в Европу при привлечении инвесторов и увеличении объёмов добычи сырья.
Обновлено вчера в 22:42
Общество
На въезде в Екатеринбург убрали знак «Город бесов»
Обновлено вчера в 04:42
Политика
В Москве госпитализировали главу Дагестана Васильева
Глава Дагестана Владимир Васильев был срочно госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких".
Обновлено вчера в 04:23
Футбол
Суарес призвал «Барселону» приобрести форварда
Нападающий "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес считает, что каталонцам необходимо приобрести форварда.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
В Москве избили директора Фонда кино
Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.
Обновлено вчера в 18:08
Армия и оружие
Во время учений НАТО в Польше загорелся полигон
Обновлено вчера в 12:47
Общество
BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение
Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.
Обновлено вчера в 14:14
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27
Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 22:07
Экономика
Власти внесли проект об отмене репатриации экспортной выручки
Правительство внесло в Госдуму законопроект об отмене репатриации рублевой выручки отечественными экспортерами.
Обновлено в 01:55
Кино
«Уралкинофест» закрыли из-за отсутствия финансирования
В Екатеринбурге из-за отсутствия финансирования закрылся «Уралкинофест», сообщил на своей странице в Facebook журналист Валерий Кичин.
Обновлено вчера в 23:53
Авто
«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили
Легковые автомобили Lada в зависимости от модели стоят у дилеров от 434 900 до 1 009 900 руб.
Обновлено вчера в 17:47
Экономика
«Агрокомплекс» стал самым дорогим землевладением в России
По данным журнала Forbes, первое место в топ-20 самых дорогих землевладений России занимает фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Власти передадут бизнесмену брошенный цыганами в Чемодановке скот
Обновлено вчера в 19:50
Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Гаджеты
Названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10
Инсайдером в сети были названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10. В этом списке оказался в общей сложности 21 смартфон.
Обновлено 16 июня в 14:54
Общество
Россиян начнут штрафовать за походы в лес
Меры связаны с тем, что жители российских регионов обычно не обращают внимания на режим ЧС в лесах и разводят костры с нарушением правил пожарной безопасности.
Обновлено в 01:42
Экономика
ООН назвала год падения численности населения России ниже 100 млн
Число жителей в России через 59 лет сократится до 100 млн человек. Это следует из демографического доклада ООН, рассчитанного до 2100 года.
Обновлено вчера в 14:36
Общество
Свыше 2 миллиардов человек не имеют доступа к чистой воде
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд (ЮНИСЕФ) опубликовали совместный доклад, в котором сказано, что 2,2 миллиарда человек не имеют доступа к чистой питьевой воде.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Полицейские задержали четырех участников массовой драки в Зеленограде
Сотрудники полиции задержали четырех человек по подозрению в участии в массовой драке, произошедшей в московском округе Зеленоград.
Обновлено в 01:32
Армия и оружие
МИД РФ назвал военным преступлением ракетный удар по госпиталю в Сирии
Москва расценивает ракетный удар боевиков в Сирии по госпиталю как военное преступление, заявили в МИД РФ.
Обновлено вчера в 13:41
Политика
В ООН узнали о планах Пентагона нанести удар по иранскому объекту
Как сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на источник в ООН, в администрации США обсуждают план по нанесению ударов с воздуха по иранскому объекту, связанному с ядерной программой.
Обновлено вчера в 17:48
Космос
BepiColombo делает очередное селфи
Модуль передачи космического корабля BepiColombo, который в настоящее время находится на пути к Меркурию, оснащен тремя «селфи-камерами».
Обновлено вчера в 15:34
Футбол
«МанЮнайтед» намерен сохранить Погба за полмиллиона фунтов в неделю
Руководство "Манчестер Юнайтед" продолжает борьбу за сохранение своего ключевого и звёздного полузащитника Поля Погба.
Обновлено в 01:19