с чего всё началось

Роскомнадзор готовит поправки в закон о средствах массовой информации, которые позволят симметрично отвечать на действия иностранных регуляторов в сфере СМИ. За основу возьмут практику британского ведомства Ofcom, которое оштрафовало российский телеканал RT на 200 тысяч фунтов.

Политика Германия призвала Россию и США продлить СНВ-3 Россия и Соединенные Штаты должны поддержать продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

Спорт Устюгов лидировал в марафоне на фестивале Blink, но стал 12-м Ещё один россиянин Сергей Устюгов лидировал в гонке, уйдя в отрыв за 12-13 километров до финиша.

Общество Twitter заплатил 3000 рублей штрафа за отказ локализовать данные Сервис микроблогов Twitter заплатил 3000 руб. штрафа за отказ предоставить Роскомнадзору информацию о локализации данных российских пользователей на территории России, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского.

Политика Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.

Общество Украинская госкомпания отказалась от вышиванок Компания «Украинские железные дороги» (АО «Укрзализныця») отказалась от планов закупить несколько сотен вышиванок и рушников на общую сумму 1,53 миллиона гривен (3,7 миллиона рублей).

Футбол «Арсенал» сыграет ответный матч с «Нефтчи» в Лиге Европы Тульский «Арсенал» сыграет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против азербайджанского «Нефтчи».

Гаджеты На смартфонах Huawei российская ОС «Аврора» появится к концу года Уже не для кого не секрет, что в смартфонах китайской компании может появиться отечественная операционная система.

Экономика Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларов Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Здоровье Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.

Шоу-бизнес Диана Шурыгина разбила мужу нос Напомним, что помимо разбитого носа пострадала и сама Диана во время катания на скутере.

Политика ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.

Авто «АвтоВАЗ» повысил цены на свои автомобили Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 августа увеличил рекомендованные розничные цены на все модели Lada.

Общество В «мусульманском» городе Швеции девушку в шортах выгнали из автобуса В шведском городе Мальме девушку в шортах не пустили в автобус. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на ее пост в Facebook.

Кино Ефремов записал обращение к главе МВД после ареста актера «Современника» Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к главе МВД по поводу ареста актера Дмитрия Смолева из-за ролика, в котором он изображал пьяного сотрудника ГИБДД.

Происшествия По делу о массовых беспорядках 27 июля предъявлено первое обвинение Задержанному Кириллу Жукову, ставшему первым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, предъявлено обвинение, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в ночь на четверг.

Общество Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.

Общество Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.

Финансы Дефляция в августе: какие товары подешевеют на 15 процентов Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) поделился своими прогнозами с "Российской газетой": - Традиционно август в России - месяц, когда динамика потребительских цен на время затихает и стоимость корзины из товаров и услуг ненадолго может даже снижаться.

Политика «Северный поток-2» отреагировал на возможные санкции США Инициатива сената США ввести санкции против строительства трубопровода «Северный поток-2» пока никак не повлияла на реализацию проекта.

Происшествия СК возбудил уголовное дело о халатности из-за пожаров в Сибири Следственное управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело о халатности, говорится в сообщении ведомства.

Музыка Клип «Зацепила» Артура Пирожкова набрал 100 млн просмотров Клип юмориста Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, за четыре месяца набрал 100 миллионов просмотров на YouTube.

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.