Общество
Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президентеВедомости 04 апреля в 16:41
Если бы «Дзен» не удалил статью Baza, страница с этой публикацией была бы заблокирована. Представитель Роскомнадзора подтвердил, что направил такое уведомление «Яндексу». Он не раскрыл, какие именно сведения в материале Baza Роскомнадзор признал запрещенной информацией.
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Роскомнадзор заблокировал около тысячи публикаций о главе ВТБ и журналистке ВГТРК
Коммерсантъвчера в 06:18
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